DPD в России автоматизировала расчет стоимости междугороднего переезда

DPD в России запустила на сайте онлайн-калькулятор стоимости междугороднего переезда. Сервис рассчитывает цену перевозки вещей объемом до 10 кубометров без участия оператора: клиенту больше не нужно ждать звонка. Среди крупных перевозчиков это первое подобное решение для междугородних переездов. Разработка заняла около двух месяцев. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Главная задача калькулятора — избавить пользователя от ручных замеров. Вместо этого вещи выбирают из готового каталога, где габариты и вес каждого предмета уже заданы. Каталог разбит на пять категорий: «Коробки», «Мебель», «Техника», «Детское», «Спорт и хобби». В нем есть все, что обычно везут при переезде: коробки разных размеров, сумки-баулы, шкафы, диваны, кровати, матрасы, детские коляски и стульчики для кормления, велосипеды, беговые дорожки и даже пианино.

Количество задается кнопками «+» и «−», а нужный предмет быстро находится через поиск. Итоговые параметры груза пересчитываются сразу: объем, число предметов, вес и объемный вес. Если пользователь уже знает вес и объем, их можно ввести вручную.

Калькуляторы других федеральных игроков считают только стоимость отдельной машины на 1,5 или 3 тонны, без детализации и дополнительных услуг. Сервис DPD считает стоимость по каждому грузовому месту. В расчет сразу можно добавить обрешетку, погрузку и разгрузку, а также сравнить все варианты доставки: от двери до двери, от двери до терминала, от терминала до двери и между терминалами.

«Тому, кто планирует переезд, важно сразу понимать бюджет. Калькулятор дает такую возможность, а нашим сотрудникам помогает быстрее обрабатывать заявки. При этом автоматический расчет не отменяет живого общения: специалисты по-прежнему предлагают клиенту несколько вариантов доставки, подбирают решение под его задачу и готовы обсудить вопрос стоимости», — сказали представители DPD в России.

Помощь специалистов особенно важна для нестандартных отправок, которые выходят за рамки онлайн-расчета. Например, самый объемный груз за последнее время занял 11,5 кубометра, что больше лимита калькулятора. Самая дальняя из недавних перевозок была из Петропавловска-Камчатского в Мытищи.

Сервисом пользуются студенты, молодые семьи, пенсионеры, а также компании, которые перевозят офисы. Помимо самой перевозки, чаще всего заказывают погрузку, разгрузку и упаковку.

Основной поток клиентов едет в центральную часть России из Новосибирска, Омска и Екатеринбурга, что совпадает с данными прошлого года. В октябре 2025 г. DPD сообщала, что главными направлениями переезда стали Москва и Санкт-Петербург, куда люди едут преимущественно из Сибири, а также Калининград и Краснодарский край. Тогда же компания отмечала, что Москву на Санкт-Петербург меняют примерно так же часто, как и наоборот. Самым длинным маршрутом на тот момент был путь из Южно-Сахалинска в северную столицу.