Разделы

Интернет E-commerce
|

DPD доставит товары продавцов, минуя склад маркетплейса Wildberries

Логистический оператор DPD в России запустил сервис доставки товаров продавцов на Wildberries по модели DBS (delivery by seller — доставка силами продавца). Такая схема работы позволяет продавцам оптимизировать расходы на логистику, контролировать процесс сборки, упаковки и доставки. Также эта модель дает возможность реализовывать широкий ассортимент, в том числе негабаритные, дорогостоящие и хрупкие изделия и товары с низкой оборачиваемостью. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Доставка по схеме DBS подразумевает, что Wildberries выступает витриной, а доставкой занимается либо сам продавец, либо он доверяет этот процесс транспортной компании. DPD берет на себя всю логистику, доставляя заказы напрямую от склада продавца до адреса покупателя с высоким уровнем сервиса. Логистический оператор может забрать груз от двери клиента либо принять его от продавца в пункте выдачи заказов или терминале. При вручении покупки DPD запрашивает код получателя с Wildberries и закрывает заказ в соответствии со всеми требованиями маркетплейса.

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу
Бизнес

Эта услуга подойдет для продавцов, продающих крупногабаритный товар, который дорого хранить на складе маркетплейса. Для тех, кто реализует хрупкий товар, требующий специальной упаковки, или ювелирные изделия, эта модель также будет удобна. Сервис выгоден и для продавцов товаров, которые имеют низкую оборачиваемость, поскольку модель DBS позволяет оптимизировать расходы. А продавцы, реализующие товары, запрещенные для хранения на складах Wildberries, благодаря схеме DBS смогут выйти на большую аудиторию маркетплейса.

DPD доставляет товары по всей России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов

Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще