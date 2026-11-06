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DPD выяснила, на чем не готовы экономить онлайн-покупатели

Почти 40% онлайн-покупателей не готовы урезать траты на одежду и обувь, треть — на косметику. При этом каждый четвертый признается, что экономит на всем. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Опрос DPD в России показал, что у 57% россиян расходы на онлайн-покупки за последний год выросли. 34% объясняют это подорожанием, еще 23% — тем, что стали больше покупать. Рост цен острее всего ощущают покупатели 18–24 лет (46%) и москвичи (43%). Траты остались на прежнем уровне у 32% опрошенных, сократились — у 11%.

Помимо продуктов, в приоритете у покупателей одежда, обувь и аксессуары (39%), косметика и парфюмерия (33%), техника и гаджеты (28%). Мужчины чаще не готовы отказываться от гаджетов (36% против 20% у женщин), женщины — от косметики (40%). Жители Москвы заметно чаще других не экономят на детских товарах: 33% при среднем показателе 18%.

Экономить на всем готовы 25% респондентов, среди женщин — 34%, в группе 45–60 лет — 35%. Ни в чем не собираются себя ограничивать 10%.

Выводы опроса подтверждает статистика отправок DPD за сентябрь 2026 г. В сегменте B2B объемы в категории косметики и парфюмерии выросли вдвое. В B2C больше всего посылок пришлось на детские товары, товары для спорта и одежду, а электроника и бытовая техника прибавили 12%.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы регулярно изучаем поведение онлайн-покупателей. Эти данные помогают нашим клиентам — интернет-магазинам и продавцам на маркетплейсах — понять, какие товары останутся в корзине даже при сокращении бюджета, и выстроить ассортимент с учетом реального спроса», — сказали в пресс-службе DPD.

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