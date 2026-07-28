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Чаевые в тысячу рублей: курьеры DPD за полгода получили столько же крупных переводов, сколько за весь прошлый год

Логистический оператор DPD в России проанализировал статистику безналичных чаевых для курьеров. Средний чек за год увеличился с 166 до 176 руб. Количество максимальных чаевых в размере 1 тыс. руб. за первое полугодие уже достигло показателей всего 2025 г. При этом самой распространенной суммой остается 100 руб. — такую благодарность оставляют 45% клиентов. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Активность получателей посылок заметно возрастает в канун праздников: перед Новым годом число желающих оставить чаевые увеличилось вдвое, хотя средняя сумма сохранилась на прежнем уровне. Помимо денежного вознаграждения, клиенты оставляют комментарии, чаще всего это благодарности или смайлики. Самый необычный отзыв курьеру в текущем году — «крутой перец!»

По данным опроса, проведенного DPD среди получателей онлайн-заказов в целом по рынку, почти две трети респондентов готовы оставлять чаевые курьерам. Из них 40% согласны перевести до 300 рублей, 13% — от 300 до 500 руб., 6% — от 500 до 1 тыс. руб.

DPD стал первым логистическим оператором в России, внедрившим систему безналичных чаевых для курьеров. Функция появилась в мобильном приложении около пяти лет назад. После доставки посылки получатель оценивает работу курьера и при желании переводит ему благодарность в несколько касаний.

Уже в год запуска сервис продемонстрировал впечатляющую динамику. Всего за три месяца после старта в августе ежемесячная сумма чаевых выросла в несколько раз, достигнув рекордных показателей в ноябре. Самыми щедрыми оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Ростова-на-Дону. Тогда максимальная выплата составляла всего 300 руб., что втрое меньше, чем сейчас.

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