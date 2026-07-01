DPD в России завершила техническую интеграцию с Wildberries для автоматизации доставки по модели DBS

Логистический оператор DPD в России реализовал собственную техническую интеграцию с личным кабинетом продавца Wildberries. Об этом CNews сообщили представители DPD.

DPD запустила доставку для продавцов Wildberries по схеме DBS в 2025 г. За это время специалисты компании провели масштабную работу по созданию бесшовного взаимодействия между ИT-системами оператора и маркетплейса. Теперь данные для создания заказа передаются автоматически, сокращая время на их оформление, а автоматическая передача кодов для подтверждения вручения или возврата исключает ошибки ручного ввода. Для продавцов это означает упрощение операционных процессов и повышение скорости обработки заказов.

Модель DBS предполагает, что продавец самостоятельно отвечает за хранение, комплектацию и доставку заказов покупателям, используя собственную логистическую инфраструктуру или услуги сторонних перевозчиков. Wildberries в этом случае выступает витриной для товаров и обеспечивает оформление заказов на платформе. DPD берет на себя полный цикл доставки — от склада продавца до адреса покупателя. Оператор забирает груз от двери клиента либо принимает его в пункте выдачи заказов или терминале. При вручении покупки курьер запрашивает код получателя и закрывает заказ в соответствии с требованиями маркетплейса.

Такая схема работы особенно востребована среди продавцов товаров, требующих индивидуального подхода к логистике и клиентскому сервису. Это могут быть мебель, бытовая техника, строительные материалы, спортивный инвентарь, и другие категории, где важно сохранять контроль над хранением, комплектацией и доставкой заказа. Кроме того, модель подходит для товаров со специфическими требованиями к транспортировке или особенностями продаж. Продавцы получают возможность использовать собственную инфраструктуру и бизнес-процессы, одновременно расширяя аудиторию за счет присутствия на маркетплейсе.

«Рынок электронной коммерции в России продолжает расти, и маркетплейсы занимают в нем все более значимую долю. Мы видим спрос на технологичные логистические решения со стороны продавцов и инвестируем ресурсы в разработку удобных сервисов. Интеграция с Wildberries — результат нескольких месяцев работы наших ИT-специалистов. Автоматический обмен данными экономит время селлеров и повышает качество доставки для конечных покупателей», — отметили представители DPD в России.

DPD обеспечивает доставку по всей России. Широкая география курьерской сети позволяет продавцам охватить покупателей в большинстве населенных пунктов страны. Федеральное покрытие в сочетании с технологичными решениями делает модель DBS доступной как для крупных продавцов, так и для небольших предпринимателей, развивающих бизнес на маркетплейсе.