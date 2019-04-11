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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AdTech Digital Signage
Digital POS & Signage
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Публикаций - 133, упоминаний - 186
AdTech Digital Signage упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галеев Сергей 18 8
|Новикова Елена 56 5
|Архипова Лина 9 4
|Шабанов Дмитрий 11 3
|Сафронов Сергей 14 3
|Калантаевский Александр 2 2
|Шкляр Дмитрий 4 2
|Мадзаева Надежда 2 2
|Дробышевский Валерий 11 2
|Левин Леонид 91 1
|Корня Алексей 73 1
|Попов Сергей 82 1
|Калагин Илья 12 1
|Волин Алексей 114 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Казарян Карен 32 1
|Ковалев Сергей 20 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 1
|Делицын Леонид 108 1
|Исагулова Элина 28 1
|Вахмянин Иван 21 1
|Терехов Александр 13 1
|Парменова Наталия 63 1
|Бобровников Борис 98 1
|Плуготаренко Сергей 53 1
|Петров Сергей 56 1
|Савков Леонид 32 1
|Воронин Петр 35 1
|Сергеев Дмитрий 58 1
|Бар-Бирюкова Мария 63 1
|Васильев Евгений 109 1
|Иванов Владимир 49 1
|Никулин Игорь 24 1
|Шаталов Владимир 13 1
|Долматов Денис 7 1
|Новиков Андрей 28 1
|Фролов Александр 30 1
|Борисов Александр 33 1
|Пивоваров Александр 4 1
|Кононов Александр 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru