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AdTech Digital Signage
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11.04.2019 Исследование: 77% затрат на видеорекламу приходится на out-stream ролики
25.12.2017 «Ланит-Интеграция» выходит на рынок Digital Signage вместе с Addreality
25.10.2017 Ascreen и Addreality представят комплексные совместные решения Digital Signage
17.10.2017 Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику
07.07.2017 Addreality выходит на рынок Китая
30.06.2017 «КРОК» и Addreality помогут увеличить выручку заказчикам с высоким потоком посетителей
20.06.2017 Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки
20.03.2017 AUVIX представила систему Digital Signage для «Юлмарта»
07.12.2015 ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion
18.06.2013 Системы Digital Signage становятся многокомпонентными
25.10.2012 30 октября в Москве начнет работу выставка Integrated Systems Russia 2012
26.10.2011 8 ноября в Москве откроется выставка Integrated Systems Russia 2011
25.09.2008 Видеореклама в Рунете обречена на успех
19.06.2008 Cisco анонсировала интегрированную платформу для рекламно-информационных панелей
06.12.2005 Видеореклама заполонит интернет

Публикаций - 133, упоминаний - 186

AdTech Digital Signage упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Addreality 39 19
Intel Corporation 10850 15
LG Electronics 3147 12
Samsung Electronics 9019 12
Polymedia - Полимедиа 92 12
Extron Electronics 52 12
Microsoft Corporation 21338 11
NEC 1702 11
Крок - Croc 1579 10
Beltel - Белтел 131 10
Crestron 86 9
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 84 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2460 7
HP Inc. 5122 6
Bosch - БСХ бытовые приборы 298 6
Делайт 2000 - DeLight 38 6
Cisco Systems 4653 5
Sharp NEC Display Solutions Europe 32 5
VK - Mail.ru Group 2891 4
Астерос - Asteros 603 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8579 4
Гранит-Центр НПП 47 3
Ascreen - Аскрин 17 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 955 3
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 56 3
Google LLC 9600 3
Yandex - Яндекс 4703 3
Sony 5659 3
Casio 313 3
Mitsubishi Electric 289 3
Polycom - Поликом Россия 372 3
TI - Texas Instruments Incorporated 784 3
Apple Inc 10237 2
Sharp Corporation 995 2
Корус Консалтинг ГК 997 2
РТСофт - RTSoft 78 2
Vivitek - Вивитек 17 2
Nvidia Corp 3034 2
Eastidea 3 2
Biamp Systems 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4932 5
Accor Hotels 12 4
BP - British Petroleum 107 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 338 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 2
Роснефть НК 420 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 192 2
Связной ГК 1103 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
ВТБ - ВТБ24 643 2
Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 10 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 61 2
ТНК-ВР Холдинг 236 2
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
Radisson Hotel Group - Гостиничная сеть 15 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Юнистрим - Unistream 170 1
Uber 275 1
Связь-банк 103 1
Кировский завод ПТЗ - Петербургский тракторный завод 1 1
Башнефть ПАО АНК 113 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 30 1
Мегаполис ТК 112 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 67 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 1
Татнефть 169 1
Ароматный мир 5 1
Ant Financial Services Group 5 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
JTI - Japan Tobacco International 25 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 60 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 1 1
Афиша Индастриз 5 1
AdWatch Isobar 42 1
Петровский парк 3 1
АльфаСтрахование СГ 233 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 5
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 26 3
Правительство РФ 4171 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 959 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 411 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 994 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 125 3
Администрация Президента РФ 596 3
World Bank Group - Всемирный банк 269 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1864 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 890 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 128 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 465 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2052 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 322 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 299 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7480 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2377 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 68 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2463 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 205 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2157 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 387 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12431 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10167 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3869 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 19058 11
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8960 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3043 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 3269 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4263 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2031 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1376 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3568 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 617 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 532 5
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 520 4
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 378 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6699 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 4
BMS - Building Management System 46 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2893 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 4
Big Data - Большие данные 1838 3
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 9 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1568 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3338 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4749 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 428 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 264 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3154 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 3111 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4518 3
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 452 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 835 3
ИТ-аутсорсинг 864 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1583 3
Gigabit Ethernet 820 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1702 3
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 273 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 482 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1018 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 971 3
Microsoft Windows Embedded 136 12
Google Android 11613 9
Microsoft Windows 10 10344 9
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 38 5
Linux OS 7324 5
Microsoft Windows 7 1760 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1284 5
Apple iPad 3559 4
Apple iOS 6261 4
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 12 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 133 4
Microsoft Windows 1508 3
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 30 3
Intel Core - Семейство процессоров 1069 3
NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 9 3
Microsoft Office PowerPoint 614 2
Google Play - Google Store - Android Market 2652 2
Microsoft WSS - Windows Storage Server 29 2
Apple - App Store 2367 2
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 70 2
Avaya Aura Communication Manager 44 2
Genesys Engage 39 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 35 2
Microsoft Skype 1886 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 123 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 145 1
Polywell SwapPC 1 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 801 1
Microsoft Windows Phone OS 1541 1
Intel Core i - Cерия процессоров 338 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 518 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1622 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1237 1
Avaya Vantage 18 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 157 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 574 1
Google AdWords - Google Ads 114 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 80 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 351 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 432 1
Галеев Сергей 18 8
Новикова Елена 56 5
Архипова Лина 9 4
Шабанов Дмитрий 11 3
Сафронов Сергей 14 3
Калантаевский Александр 2 2
Шкляр Дмитрий 4 2
Мадзаева Надежда 2 2
Дробышевский Валерий 11 2
Левин Леонид 91 1
Корня Алексей 73 1
Попов Сергей 82 1
Калагин Илья 12 1
Волин Алексей 114 1
Воробьев Андрей 148 1
Казарян Карен 32 1
Ковалев Сергей 20 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 1
Делицын Леонид 108 1
Исагулова Элина 28 1
Вахмянин Иван 21 1
Терехов Александр 13 1
Парменова Наталия 63 1
Бобровников Борис 98 1
Плуготаренко Сергей 53 1
Петров Сергей 56 1
Савков Леонид 32 1
Воронин Петр 35 1
Сергеев Дмитрий 58 1
Бар-Бирюкова Мария 63 1
Васильев Евгений 109 1
Иванов Владимир 49 1
Никулин Игорь 24 1
Шаталов Владимир 13 1
Долматов Денис 7 1
Новиков Андрей 28 1
Фролов Александр 30 1
Борисов Александр 33 1
Пивоваров Александр 4 1
Кононов Александр 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 91426 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28794 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12119 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36195 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11715 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11455 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1133 5
Европа 7870 4
Нидерланды - Амстердам 494 3
Китай - Тайвань 1592 3
Узбекистан - Республика 1261 3
Ближний Восток 2506 3
Беларусь - Белоруссия 3244 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1635 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 973 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11822 2
Африка - Африканский регион 2686 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1732 2
Россия - СФО - Новосибирск 3020 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2910 2
Индия - Республика 4113 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4434 2
Япония 8102 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10028 2
Казахстан - Республика 4175 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 90 1
Финляндия - Финляндская Республика 1652 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 1
Чехия - Прага 183 1
Украина - Киев 907 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 38 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 227 1
Казахстан - Алматы 476 1
Беларусь - Минск 534 1
Чехия - Чешская Республика 978 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 268 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 53 1
Китай - Уси 9 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1263 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5157 14
Торговля розничная 271 5
Образование в России 987 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2293 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3672 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 528 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 132 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1511 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5093 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 578 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 2515 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 122 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1304 2
Fashion industry - Индустрия моды 37 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2040 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2771 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Коворкинг - Coworking - Офис с сервисом и более комфортными условиями аренды 3 1
Русский язык 2736 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 543 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
Банковский сектор 114 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 7 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 384 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 11 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 12 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 12 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 173 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 15 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 609 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 341 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1143 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Коммерсантъ - Издательский дом 803 1
Gartner 3208 3
IDC - International Data Corporation 4552 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 2
Markets&Markets Research 93 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 2
eMarketer 196 2
ITResearch 92 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 617 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 216 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 42 3
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 214 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 530 1
ИРИ - Институт развития интернета 95 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 34 1
НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 31 1
ISR - Integrated Systems Russia 23 7
ISE - Integrated Systems Europe 34 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 454 3
Олимпийские игры - Olympic Games 530 2
InAVation Awards 4 2
ProIntegration Awards 5 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1423 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
РИФ - Российский Интернет Форум 34 1
Embedded World 5 1
МТС Телеком Идея 51 1
Robotics Expo 5 1
Robotics Conference 2 1
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