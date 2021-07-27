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Дикси
Сеть магазинов


27.07.2021 МТС приобрела контроль в блокчейн-платформе Factorin 1
14.05.2021 МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 9
31.03.2021 «Сберкорус» автоматизировал управление ассортиментом товаров в каналах продаж для Mondelēz International 1
21.12.2020 Заказать продукты из сети супермаркетов «Виктория» теперь можно в «Яндекс.Еде» 3
04.12.2020 МТС стала клиентом блокчейн-платформы Factorin 1
03.12.2020 Оплата QR-кодами от Сбера — теперь в «Виктории» 2
11.11.2020 В России запущен b2b-маркетплейс Ventra Go! 1
02.11.2020 Торговая сеть «Виктория» подключилась к блокчейн-платформе Factorin 2
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
05.05.2020 «Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С» 12
30.04.2020 «Дикси» запустила собственную экспресс-доставку на платформе «1С» 4
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
14.04.2020 МТС назначила руководителя розничной сети 1
21.01.2020 В приложении «Суперчек» теперь можно оплатить товары 1
16.12.2019 «Сберлогистика» и Hermes Russia договорились о сотрудничестве 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 2
14.10.2019 «Дикси» внедряет DLP-систему «Серчинформ КИБ» 2
30.09.2019 Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта 1
06.09.2019 Сбербанк ворвался на «пустой» рынок заказа продуктов по интернету 1
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 2
28.06.2019 «Мегамарт» начал использовать сервис таргетирования рекламных сообщений МТС 1
04.06.2019 «Дикси» перевела взаимодействие с поставщиками на блокчейн-платформу 5
19.04.2019 Объявлены победители премии «ПРО ЭДО» 1
10.04.2019 Толпа под лупой: как бизнес и государство используют видеонаблюдение 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
20.02.2019 ФТО автоматизировала процессы управления транспортом «Дикси» 4
18.01.2019 «Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay 6
05.10.2018 «Дикси» внедрила цифровую систему информирования сотрудников 3
18.09.2018 Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 1
10.08.2018 «АльфаСтрахование» наняла ИТ-директора из «Дикси» 1
10.08.2018 В компании «АльфаСтрахование» назначен новый ИТ-директор 1
08.08.2018 Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака кодами Data Matrix 1
17.07.2018 Как кассовая реформа изменит российскую розницу 1
29.06.2018 «Яндекс» и Addreality начали продажу внутренней рекламы по аукционной модели 1
16.04.2018 Биометрия в ритейле: контроль за персоналом и не только 1
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 1
07.03.2018 Ozon получил 3,5 миллиарда от МТС и других акционеров 1
06.03.2018 «Дикси» начала принимать Alipay 3
19.02.2018 IBS модернизировала аналитику на базе SAP BW в компании «Виктория» 1
31.10.2017 DocFlow Pro 2017 пройдет 16 ноября в Москве 1

Публикаций - 79, упоминаний - 144

Дикси упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 13
SAP SE 3216 6
Yandex - Яндекс 4101 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Крок 1221 3
3753 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 3
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 3
Addreality 36 3
Factorin - Факторин 4 2
Эвотор - Evotor 105 2
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
Microsoft Corporation 11110 2
АТОЛ ГК 168 2
Ascreen - Аскрин 17 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
АФК Система ПАО 995 2
Инфосистемы Джет 675 2
Xerox 519 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Белый Ветер Цифровой 114 1
Rakuten 29 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 1
Syntellect - Синтеллект 37 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 1
Прогноз 196 1
Чек Онлайн 6 1
BIT.Games 6 1
Maykor-BTE 16 1
Google LLC 7158 1
Maykor-GMCS 44 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Летограф - Letograf 63 1
Магнит - Сеть магазинов 269 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 11
Виктория - Сеть супермаркетов 41 9
X5 Group - Пятерочка 559 8
X5 Group 599 7
Альфа-Банк 1126 6
Auchan Holding - Ашан 148 6
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 4
Мегаполис ТК 89 4
Связной ГК 881 4
Walmart - Wal-Mart Stores 152 3
X5 Group - Перекресток 203 3
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 3
Дикси Мегамарт 5 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Лента - Сеть розничной торговли 189 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
Ситимобил - Служба такси 113 2
Бристоль - сеть магазинов 11 2
ВкусВилл 48 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 2
ВТБ Факторинг 22 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 2
Imperial Tobacco - Империал Тобакко 2 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
Почта Банк 289 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 2
О2О Delivery club 153 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
Яндекс.Еда 93 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Белый Ветер 54 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Правительство РФ 2206 1
Linux Foundation 157 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 2
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
YMS - Yard Management System - Управление складским двором 5 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Apple iOS 5742 4
Google Android 10751 3
Alibaba Group - AliPay 65 3
SAP SuccessFactors 110 3
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
Factorin - блокчейн-платформа для торгового финансирования 4 2
Яндекс.Маркет 439 2
SQL - Язык программирования 434 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 2
IBM Cognos BI 143 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
SAP Resume Matching 1 1
AliExpress Plus 5 1
МТС Касса 5 1
VK Connect 20 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 1
VK Combo 14 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Яндекс.Дисплей 5 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Microsoft Lync 272 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
МТС Big Data 11 1
Zero City - игра 4 1
SAP Invoice Matching 1 1
SAP Brand Impact 3 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Docrobot EXite 22 1
OpenStreetMap 39 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
VK Donut 6 1
Спиридонов Александр 35 5
Королев Максим 4 3
Водяницкий Александр 5 3
Чернухин Алексей 3 3
Юдин Александр 6 3
Стромилов Алексей 3 3
Голубев Александр 13 3
Беляков Сергей 8 3
Муравьев Владимир 29 3
Гальперин Александр 4 3
Ходов Алексей 3 3
Круглов Максим 25 3
Першутов Александр 4 2
Педоренко Андрей 41 2
Скворцов Владимир 6 2
Курганский Максим 2 2
Сологуб Денис 16 2
Маклин Андрей 4 2
Алехин Александр 6 2
Синяков Владимир 3 2
Козырь Сергей 30 2
Адмиральский Сергей 38 2
Староверов Денис 14 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Румянцев Антон 46 2
Сушков Олег 1 1
Добродеев Борис 83 1
Ларькин Максим 25 1
Малышев Сергей 46 1
Дворкович Аркадий 169 1
Юсупов Реваз 22 1
Малых Дмитрий 23 1
Реймер Денис 49 1
Трефилов Алексей 34 1
Полунина Полина 5 1
Марчева Ирина 4 1
Карнаух Павел 5 1
Смирнов Дмитрий 56 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Захир Максим 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Европа 3766 3
Восточная Европа 1682 3
Россия - Калининградская область 539 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Япония 2792 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - Калининград 670 2
Япония - Токио 287 2
Ближний Восток 1475 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Россия - Новоуральск 13 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Грузия 691 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Россия - Воронеж 692 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Калужская область 574 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Россия - Уфа 645 1
Румыния 344 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Хорватия - Республика 118 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ящик Пандоры 31 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 5
Gartner 2193 1
Frost & Sullivan 101 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
GeekBrains 40 1
СКБ Контур ПРО ЭДО - премия 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
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