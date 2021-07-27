Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дикси
Сеть магазинов
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Публикаций - 79, упоминаний - 144
Дикси упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Спиридонов Александр 35 5
|Королев Максим 4 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Юдин Александр 6 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Голубев Александр 13 3
|Беляков Сергей 8 3
|Муравьев Владимир 29 3
|Гальперин Александр 4 3
|Ходов Алексей 3 3
|Круглов Максим 25 3
|Першутов Александр 4 2
|Педоренко Андрей 41 2
|Скворцов Владимир 6 2
|Курганский Максим 2 2
|Сологуб Денис 16 2
|Маклин Андрей 4 2
|Алехин Александр 6 2
|Синяков Владимир 3 2
|Козырь Сергей 30 2
|Адмиральский Сергей 38 2
|Староверов Денис 14 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Румянцев Антон 46 2
|Сушков Олег 1 1
|Добродеев Борис 83 1
|Ларькин Максим 25 1
|Малышев Сергей 46 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Юсупов Реваз 22 1
|Малых Дмитрий 23 1
|Реймер Денис 49 1
|Трефилов Алексей 34 1
|Полунина Полина 5 1
|Марчева Ирина 4 1
|Карнаух Павел 5 1
|Смирнов Дмитрий 56 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Захир Максим 19 1
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1991 5
|Gartner 2193 1
|Frost & Sullivan 101 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
|МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru