Университет НТИ

В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1

Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 2

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