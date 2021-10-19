Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Университет НТИ
Национальной технологической инициативы 2035
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Публикаций - 49, упоминаний - 72
Университет НТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Подольский Олег 15 10
|Путин Владимир 1828 4
|Сельский Андрей 21 3
|Песков Дмитрий 65 3
|Спиринг Мария 2 2
|Малышев Олег 5 2
|Третьяков Василий 2 2
|Торосов Илья 4 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Гребенников Сергей 28 2
|Ганеева Эльза 10 2
|Доронин Валерий 2 1
|Петраковский Александр 2 1
|Кобенко Александр 2 1
|Комиссаров Алексей 17 1
|Яценко Андрей 4 1
|Чупшева Светлана 5 1
|Комлев Николай 46 1
|Алексеев Антон 20 1
|Тулаганов Руслан 19 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Шугайлов Иван 3 1
|Царевская Наталья 10 1
|Марьясова Мария 2 1
|Черкасенко Никита 3 1
|Корнилов Алексей 8 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Клишас Андрей 44 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Никитин Игорь 7 1
|Володкович Вячеслав 30 1
|Черепенников Антон 52 1
|Зорин Александр 49 1
|Усманов Алишер 241 1
|Воробьев Андрей 126 1
|Повалко Александр 36 1
|Никитин Андрей 26 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Молодых Владимир 26 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
|Комсомольская Правда - Газета 22 1
|Российская газета 92 1
|Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 2
|Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768155, в очереди разбора - 671839.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768155, в очереди разбора - 671839.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru