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Университет НТИ
Национальной технологической инициативы 2035


19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 2
09.09.2021 Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 1
06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 1
25.08.2021 Минцифры: школьники смогут бесплатно учиться программированию 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» 2
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
20.07.2021 Открыта запись на обучение ИТ-профессиям при финансовой поддержке государства 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
09.04.2021 В России стартовал «Цифровой диктант 2021» 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 1
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс» 1
19.02.2021 Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных 3
29.01.2021 Программисты и сисадмины - самые ленивые среди профессионалов 1
18.11.2020 23 ноября стартует завершающий поток «КЛИК-Интенсив» 2020 года 4
12.11.2020 «Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики 1
10.11.2020 Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать 1
02.11.2020 Более 4 тыс. россиян прошли обучение цифровым компетенциям по работе с большими данными 1
28.10.2020 Программа АНО «еНано» включена в каталог федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 2
14.09.2020 Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты 3
13.08.2020 Университет 2035 и TalentTech запустили проект для обучения сотрудников компаний цифровым навыкам 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 1
20.03.2020 «Университет 20.35» предоставил вузам платформу для перевода проектного обучения в онлайн 3
03.03.2020 Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux 1
18.02.2020 Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив 2
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1
24.01.2020 Почта России ускорит процесс проникновения цифровых технологий 1
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой» 2
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 6
27.12.2019 Главное в огосударствлении российского ИТ-рынка: итоги года 1
25.12.2019 В России запущен онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности 1
09.12.2019 Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов 1
05.12.2019 В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики 1
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей 1

Публикаций - 49, упоминаний - 72

Университет НТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
Microsoft Corporation 11168 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Yandex - Яндекс 4103 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
Accenture - Аксенчер 533 3
3779 2
Цифра ГК 116 2
Элемент ГК - Elementec 49 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 2
АФК Система ПАО 998 2
Инфосистемы Джет 675 2
Нетология - Netology 30 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Irdeto 22 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
Севергрупп Talenttech 28 1
Академия Ростеха 5 1
Google LLC 7177 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Национальные Технологии 23 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
АйТи 753 1
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 1
Базальт СПО 206 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
SafeNet 79 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Intel Corporation 4204 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Huawei 2733 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
HeadHunter Group - HH Group 336 7
Почта России ПАО 1579 6
РВК - Российская венчурная компания 476 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Maximum Education 2 1
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Россети ПАО 168 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
РусГидро ПАО 129 1
Яндекс.Такси 271 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 7
Президент Российской Федерации 1442 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 5
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Центр компетенций для кадров цифровой экономики 2 2
Фонд президентских грантов 11 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
Правительство Москвы 653 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Правительство РФ 2208 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Kubernetes 307 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
3D-печать 135 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Big Data - Большие данные 1136 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
DevOps - Development и Operations 297 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
DDR - Double data rate 1077 1
Java - Язык программирования 1180 11
Microsoft Windows 10 6676 9
SQL - Язык программирования 436 7
JavaScript - Язык программирования 635 6
ByteDance TikTok 95 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Linux OS 4276 3
Google Android 10751 2
Microsoft Office 1950 2
Apple iOS 5742 2
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 2
Microsoft Azure 1171 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Node.js - программная платформа 58 2
Севергрупп Talenttech Обучение 3 1
Epic Games Unreal Engine 181 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Kotlin - Язык программирования 20 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Aerodisk АИСТ 14 1
Aerodisk Восток СХД 17 1
Aerodisk vAIR 15 1
Google RISE Awards 3 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 25 1
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 1
ROBBO - РОББО Класс 3 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Ред ОС 239 1
PHP - Язык программирования 307 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 1
WhatsApp Messenger 654 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
Superjob 172 1
Подольский Олег 15 10
Путин Владимир 1828 4
Сельский Андрей 21 3
Песков Дмитрий 65 3
Спиринг Мария 2 2
Малышев Олег 5 2
Третьяков Василий 2 2
Торосов Илья 4 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Гребенников Сергей 28 2
Ганеева Эльза 10 2
Доронин Валерий 2 1
Петраковский Александр 2 1
Кобенко Александр 2 1
Комиссаров Алексей 17 1
Яценко Андрей 4 1
Чупшева Светлана 5 1
Комлев Николай 46 1
Алексеев Антон 20 1
Тулаганов Руслан 19 1
Емельченков Сергей 83 1
Шугайлов Иван 3 1
Царевская Наталья 10 1
Марьясова Мария 2 1
Черкасенко Никита 3 1
Корнилов Алексей 8 1
Кривозубов Павел 26 1
Клишас Андрей 44 1
Ковнир Евгений 71 1
Никитин Игорь 7 1
Володкович Вячеслав 30 1
Черепенников Антон 52 1
Зорин Александр 49 1
Усманов Алишер 241 1
Воробьев Андрей 126 1
Повалко Александр 36 1
Никитин Андрей 26 1
Овчинников Сергей 24 1
Молодых Владимир 26 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 7
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 6
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 5
Россия - Тульская область 754 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 5
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 4
Россия - Белгородская область 370 2
Россия - Псковская область 307 2
Россия - Ставропольский край 462 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 2
Россия - Калининградская область 542 2
Россия - Ярославская область 333 2
Россия - Республика Алтай 687 2
Россия - Нижегородская область 745 2
Россия - Владимирская область 369 2
Россия - Волгоградская область 400 2
Россия - Орловская область 135 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - Томская область 424 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - Брянская область 86 1
Россия - Архангельская область 347 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 168 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 11
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 2
Русский язык 1000 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
НПИ - Национальная предпринимательская инициатива 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Великая Отечественная война - Блокада Ленинграда 3 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Образование в России 343 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 2
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 2 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
Клик-интенсив 3 3
Всероссийский цифровой диктант 8 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 2 1
ED2 EdTech Accelerator 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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