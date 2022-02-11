Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 114676
ИКТ 9319
Организации 7321
Ведомства 1378
Ассоциации 736
Технологии 3082
Системы 19612
Персоны 45089
География 1807
Статьи 1321
Пресса 943
ИАА 599
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1827
Мероприятия 814

УЗИ Ультразвуковое исследование



11.02.2022 «Автоматика» в несколько раз увеличила объем поставок УЗИ-сканеров
31.01.2022 В Москве открылся современный ветеринарный центр с экспертным оборудованием для УЗИ сердца домашним питомцам
01.10.2019 Philips представит в России новое оборудование для ультразвуковой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний EPIQ CVx
17.09.2019 Ростех представил первый отечественный УЗИ-сканер экспертного класса
19.07.2018 «Мегафон» научился делать УЗИ через сеть 5G
30.10.2017 УЗИ-приставка для смартфона скоро поступит в продажу
01.12.2010 Карманный аппарат УЗИ отправит снимки прямо на смартфон

Публикаций - 184, упоминаний - 206

УЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Philips 2054 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2830 10
Ростех - Автоматика Концерн 1507 9
Samsung Electronics 9781 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10173 7
Canon 1379 7
IBM - International Business Machines Corp 9220 6
Sony 6490 5
Microsoft Corporation 23625 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 196 5
HP Inc. 5568 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7059 4
Konica Minolta 385 4
Apple Inc 11285 4
Oracle Corporation 6352 3
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 43 3
Nikon 612 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 373 3
Toshiba Corporation 2891 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1338 3
Huawei 3542 3
Nvidia Corp 3230 3
Siemens AG - Сименс Россия 419 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 387 3
Ростелеком - РТЛабс 159 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 723 2
Dell EMC 4932 2
Lenovo Motorola 3505 2
LG Electronics 3545 2
NetApp - Network Appliance 629 2
Intel Corporation 11703 2
Qualcomm Technologies 1715 2
Pioneer Corporation 421 2
AMD - Advanced Micro Devices 3888 2
iCore - Ай Ко ЗАО 50 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9639 2
HP - Hewlett-Packard 3600 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 955 2
Cisco Systems 4897 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6666 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 45 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 612 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 120 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5927 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 346 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 156 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 66 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 3 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2530 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 1
Volkswagen Audi Group 196 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB INDUSTRIES - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 45 1
Carl Zeiss 299 1
РВК - Российская венчурная компания 538 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 14 1
JBIC - Japan Bank For International Cooperation 3 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 17 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Центр аудиторских технологий и решений 80 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Dyson 113 1
Сбер - Еаптека 21 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли 39 1
JBIC IG Partners 3 1
Мать и дитя 22 1
Европейский ветеринарный центр EVC 1 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 59 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 1
ЕКА Топливная компания 139 1
Ростелеком - РТК Радиология 5 1
Caterpillar 88 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 671 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 444 1
Airbus Group - Airbus Industries 221 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18258 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1211 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10489 4
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2444 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9313 3
Правительство Москвы 2063 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 616 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 62 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минсвязи Татарстана 108 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1436 2
Президент Российской Федерации 3765 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 359 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3022 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1257 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2849 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 71 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 401 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
ДРКБ Казани - Детская республиканская клиническая больница города Казани 1 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 118 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 21 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 140 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 399 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 864 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4621 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 262 1
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 77 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 6 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 256 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 119 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1894 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 187 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 968 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2375 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2954 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6106 2
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 9 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 93 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
РКФ - Российская кинологическая федерация 2 1
4CIO 716 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39781 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54166 28
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79806 25
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3274 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26306 22
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс 171 22
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией - Сервис дистанционного (удалённого) мониторинга и сопровождения пациентов 1011 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9894 19
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4370 18
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11943 18
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11066 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21615 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11372 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10333 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12795 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8408 15
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3099 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10179 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17466 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15171 12
Оцифровка - Digitization 3909 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19353 11
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4856 11
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5544 10
5G - пятое поколение мобильной связи 3481 10
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1834 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11633 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7871 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17548 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6217 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9055 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13673 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22477 9
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 319 8
Объектив - Lens 1336 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9632 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5904 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25589 8
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1065 8
Автофокус - Автофокусировка 2236 8
Apple iPhone 6 6220 5
Google Android 12701 4
Microsoft Windows 14556 4
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор - Сканер НПО - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 7 4
Apple iOS 6898 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6668 4
Philips Lumify 6 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4372 3
ЦРТ Voice2Med 32 3
Apple iPad 3751 3
AMD Radeon HD 281 2
Samsung Galaxy Note 685 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 608 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 2
Philips EPIQ - ультразвуковая система 4 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 274 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2523 2
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 229 2
Intel Core - Семейство процессоров 1761 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4194 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 159 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 470 2
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 2
Casio Exilim 107 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 73 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1490 2
ЭОС eDocLib 101 1
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 14 1
Microsoft Skype 1983 1
Python - высокоуровневый язык программирования 601 1
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 85 1
Baidu 270 1
Apple iTunes Store 1063 1
Adobe Acrobat Reader 298 1
Nullsoft - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 109 1
Microsoft Office Excel 952 1
Microsoft WordPad 28 1
Microsoft Windows XP 2366 1
Apple macOS X - Rhapsody 1508 1
Apple iMac - Серия моноблоков 447 1
Кузнецов Максим 17 3
Крутий Сергей 3 3
Осеевский Михаил 276 2
Ершов Сергей 15 2
Мацанюк Игорь 21 2
Карпинский Алексей 37 2
Моторко Андрей 71 2
Бершадская Ольга 1 1
Зиновьева Екатерина 3 1
Орлова Светлана 4 1
Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 1
Попов Константин 10 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 51 1
Дудко Дмитрий 11 1
Kelly Scott - Келли Скотт 11 1
Бондарик Владимир 21 1
Ушакова Ирина 1 1
Кальвина Юлия 1 1
Симаков Игорь 1 1
Семенов Анатолий 24 1
Васильев Сергей 41 1
Забавина Наталья 1 1
Ракова Анастасия 11 1
Шведова Катерина 1 1
Падалка Геннадий 22 1
Рыбальченко Ирина 1 1
Филиппова Юлия 1 1
Царевская-Дякина Наталья 14 1
Стародубов Владимир 4 1
Протопопов Олег 1 1
Островский Владимир 25 1
Долгушин Михаил 1 1
Щербинин Дмитрий 1 1
Дорофеев Сергей 10 1
Тихонов Рустам 6 1
Zaharchuk Greg - Захарчук Грэг 1 1
Притула Павел 33 1
Макаренков Константин 41 1
Прохоров Александр 102 1
Симаков Олег 112 1
Россия - РФ - Российская федерация 124505 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50399 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39734 24
Европа 21435 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17200 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13255 10
Япония 13004 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15277 8
Германия - Федеративная Республика 12129 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6362 7
Земля - планета Солнечной системы 9823 7
Канада 4718 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13016 5
Европа Восточная 3004 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15252 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2404 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 515 4
США - Калифорния 4679 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2349 4
Солнце - звезда Солнечной системы 4919 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 388 3
Израиль 2619 3
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 198 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 681 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 244 3
Франция - Французская Республика 7104 3
Беларусь - Белоруссия 4369 3
Австрия - Австрийская Республика 1188 3
Италия - Итальянская Республика 4237 2
Россия - СФО - Новосибирск 3756 2
Азия - Азиатский регион 5069 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1012 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 417 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 983 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 303 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1444 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2683 2
США - Нью-Йорк 2890 2
Южная Корея - Республика 6314 2
Казахстан - Республика 4933 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8410 68
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5288 52
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3745 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42369 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24558 22
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1765 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14268 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8942 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42607 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4374 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4895 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3857 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3074 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6947 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3518 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6491 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3265 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1624 5
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1555 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5043 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20884 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4466 5
Quality of Life - Качество жизни 429 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10935 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4220 4
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 4
Ergonomics - Эргономика 1500 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7938 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15300 4
Здравоохранение - Педиатрия 53 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4743 4
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 126 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10647 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4565 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4317 4
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 729 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5475 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1187 4
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4577 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1611 3
CNews - ZOOM.CNews 1759 2
ScienceDaily 400 2
The Verge - Издание 506 1
Forbes - Форбс 643 1
Thomson Reuters - Рейтер 5782 1
Wired - Издание 225 1
MacWorld 136 1
Phys.org 973 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 88 1
IDC - International Data Corporation 4855 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7506 1
Gartner - Гартнер 3486 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 2
ИРИ - Институт развития интернета 115 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 17 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 214 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 111 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 103 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 36 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 199 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 191 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 58 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 33 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 126 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 36 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 422 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 380 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 671 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 137 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11736 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2102 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 995 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
День молодёжи - 27 июня 696 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227109, в очереди разбора - 870492.
Создано именных указателей - 114676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Лучшие дренажные насосы для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще