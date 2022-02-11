Индексная книга CNews*
УЗИ Ультразвуковое исследование
Публикаций - 184, упоминаний - 206
УЗИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузнецов Максим 17 3
|Крутий Сергей 3 3
|Осеевский Михаил 276 2
|Ершов Сергей 15 2
|Мацанюк Игорь 21 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Моторко Андрей 71 2
|Бершадская Ольга 1 1
|Зиновьева Екатерина 3 1
|Орлова Светлана 4 1
|Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 1
|Попов Константин 10 1
|Gates Melinda - Гейтс Мелинда 51 1
|Дудко Дмитрий 11 1
|Kelly Scott - Келли Скотт 11 1
|Бондарик Владимир 21 1
|Ушакова Ирина 1 1
|Кальвина Юлия 1 1
|Симаков Игорь 1 1
|Семенов Анатолий 24 1
|Васильев Сергей 41 1
|Забавина Наталья 1 1
|Ракова Анастасия 11 1
|Шведова Катерина 1 1
|Падалка Геннадий 22 1
|Рыбальченко Ирина 1 1
|Филиппова Юлия 1 1
|Царевская-Дякина Наталья 14 1
|Стародубов Владимир 4 1
|Протопопов Олег 1 1
|Островский Владимир 25 1
|Долгушин Михаил 1 1
|Щербинин Дмитрий 1 1
|Дорофеев Сергей 10 1
|Тихонов Рустам 6 1
|Zaharchuk Greg - Захарчук Грэг 1 1
|Притула Павел 33 1
|Макаренков Константин 41 1
|Прохоров Александр 102 1
|Симаков Олег 112 1
|CNews - ZOOM.CNews 1759 2
|ScienceDaily 400 2
|The Verge - Издание 506 1
|Forbes - Форбс 643 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5782 1
|Wired - Издание 225 1
|MacWorld 136 1
|Phys.org 973 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 88 1
|IDC - International Data Corporation 4855 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7506 1
|Gartner - Гартнер 3486 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 1
|IDC Russia - IDC Россия 161 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227109, в очереди разбора - 870492.
Создано именных указателей - 114676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227109, в очереди разбора - 870492.
Создано именных указателей - 114676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.