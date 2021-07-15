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Северный морской путь
Севморпуть
СМП
Северный морской коридор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 64
Северный морской путь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Максим 167 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Казак Максим 95 2
|Ротенберг Аркадий 42 2
|Емельянов Станислав 62 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Путин Владимир 1828 2
|Куропятников Андрей 2 1
|Артюхов Михаил 1 1
|Буторин Дмитрий 12 1
|Садовников Дмитрий 1 1
|Прохоров Сергей 18 1
|Шелобков Алексей 12 1
|Горьков Сергей 17 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Зимин Игорь 11 1
|Тонковидов Игорь 2 1
|Koskela Juha - Коскела Юха 4 1
|Поскакухин Вадим 5 1
|Винокур Михаил 4 1
|Родионов Андрей 11 1
|Березовский Владимир 11 1
|Дюков Александр 4 1
|Холден Дэвид - Holden David 16 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Трапезин Владимир 11 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Лихачев Алексей 20 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Иванов Александр 71 1
|Усманов Алишер 241 1
|Иванов Олег 124 1
|Осеевский Михаил 221 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Инновация года - награда 26 5
|CNews Analytics 1991 2
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru