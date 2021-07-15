Северный морской путь

Sitronics KT представила тренажерный комплекс безэкипажного судовождения 2

В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1

Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect 1

Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда 2

В России может появиться сеть связи на дронах и дирижаблях за 326 миллиардов 1

России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей 1

Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике 3

Orange Business Services обеспечит суда Арктического морского пароходства безлимитным интернетом на Северном морском пути 3

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 1