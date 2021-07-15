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Северный морской путь
Севморпуть
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Северный морской коридор


15.07.2021 Sitronics KT представила тренажерный комплекс безэкипажного судовождения 2
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом 2
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 2
18.05.2021 В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса 3
26.03.2021 «Росэлектроника» представила решение для цифровизации Арктики 3
25.03.2021 Состоялось тестирование оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» в акватории Северного морского пути 1
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 1
21.12.2020 В России построят сеть связи для транспортных объектов за 5 млрд рублей 1
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 1
05.11.2020 Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
28.10.2020 Предприятие «Росэлектроники» вошло в Арктический кластер Санкт-Петербурга 1
18.09.2020 На Сахалине открыт самый восточный дата-центр России 1
05.06.2020 ABB обеспечила дистанционную поддержку СПГ-танкера «Совкомфлота» при раннем прохождении Северного морского пути 2
20.05.2020 Новый радиоцентр «Росэлектроники» повысит безопасность судоходства в бассейне Енисея 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
16.03.2020 Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда 2
10.03.2020 Разработка Ростеха защищает данные космического аппарата «Меридиан» 1
10.03.2020 Разработка «Автоматики» защищает данные космического аппарата «Меридиан» 1
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 1
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 1
25.11.2019 В России может появиться сеть связи на дронах и дирижаблях за 326 миллиардов 1
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
23.07.2019 России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей 1
07.06.2019 «Ростелеком» и «Росатом» будут вместе развивать цифровую экономику 1
09.04.2019 «Газпром нефть» внедрила цифровую систему управления логистикой в Арктике 1
19.02.2019 Премия «Инновация года 2019»: начат отбор номинантов 1
04.02.2019 Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике 3
05.12.2018 Orange Business Services обеспечит суда Арктического морского пароходства безлимитным интернетом на Северном морском пути 3
01.10.2018 CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018» 1
07.08.2018 «Техносерв» стал партнером в модернизации ЖКХ г. Якутска 1
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018» 1
30.05.2018 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2018» 1
20.10.2017 Администрация Булунского района переходит на «Е1 Евфрат» 1
13.07.2017 В «Росэлектронике» разработали экспедиционный комплекс приема спутниковой информации 1
14.03.2017 В «Росэлектронике» создали систему мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути 4
09.01.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 1
16.12.2016 «Морские» ИТ-шники просят Путина им помочь, чтобы Россия не потеряла суверенитет 1
28.07.2016 «Росэлектроника» разработала «арктические» комплексы связи 1
08.06.2016 SAP представила 10 инициатив для развития экономики России 1

Публикаций - 48, упоминаний - 64

Северный морской путь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
АТОЛ ГК 168 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 5
Navitel - Навител Навигатор 254 5
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 3
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 2
АФК Система ПАО 998 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ростех - Концерн Автоматика 398 2
РТИ 122 1
СмартМед - SmartMed 2 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ГЛОНАСС АО 82 1
МегаФон 1440 3 1
OneWeb Satellites 4 1
Syntacore 10 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
Ростех Росэлектроника Нептун НИИ 6 1
Ростех Росэлектроника ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 1
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
SAP SE 3220 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Molex 16 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
Transas - Транзас ГК 60 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Microsemi 13 1
Broadcom Inc 197 1
Samsung Electronics 5730 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 5
Вертолеты России 114 5
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 3
Технология здоровья 6 3
Airbus Group 71 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
Теплоэнергия 2 1
Airbus Defence and Space 10 1
Ямал СПГ 5 1
SoftBank Group 101 1
Открытие ФК 538 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Совкомфлот - Современный коммерческий флот 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром нефть 382 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Tesla Motors 241 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Почта России ПАО 1579 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 2
Президент Российской Федерации 1442 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Правительство РФ 2208 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Окружная администрация города Якутска 6 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 491 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 1
DOA - Digital Object Architecture - Архитектура цифровых объектов 2 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Big Data - Большие данные 1136 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
GoS - Grade of Service - Гарантии предоставления уровня обслуживания 8 1
UltraWAN - МБС СИН - Мультифункциональная беспроводная сеть связи, идентификации и навигации 2 1
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
3GPP Release - стандартизация 5G 23 1
Thread - OpenThread - протокол среднего уровня интернета вещей, основанный на энергоэффективном беспроводном стандарте 6LoWPAN 6 1
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 1
MANET - Mobile Ad hoc Network - Беспроводные децентрализованные самоорганизующиеся сети 1 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 6
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 5
МТС Cloud - CloudMTS 125 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 5
АТОЛ Онлайн-кассы 54 5
KasperskyOS 29 3
Технология здоровья - Медкарта 24 5 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 3
Меридиан - серия российских спутников связи двойного назначения 2 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
Orange Maritime VSAT 1 1
Amazon Kuiper 3 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
МегаФон Arctic Connect 6 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
ABB Azipod 4 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
SAP Value Engineering 1 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 1
SpaceX 34 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
ABB Ability 15 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
Акимов Максим 167 2
Духовницкий Олег 91 2
Казак Максим 95 2
Ротенберг Аркадий 42 2
Емельянов Станислав 62 2
Ротенберг Игорь 35 2
Вермишян Геворк 61 2
Никифоров Николай 1126 2
Евтушенко Олег 125 2
Кабанов Владимир 174 2
Путин Владимир 1828 2
Куропятников Андрей 2 1
Артюхов Михаил 1 1
Буторин Дмитрий 12 1
Садовников Дмитрий 1 1
Прохоров Сергей 18 1
Шелобков Алексей 12 1
Горьков Сергей 17 1
Емельченков Сергей 83 1
Зимин Игорь 11 1
Тонковидов Игорь 2 1
Koskela Juha - Коскела Юха 4 1
Поскакухин Вадим 5 1
Винокур Михаил 4 1
Родионов Андрей 11 1
Березовский Владимир 11 1
Дюков Александр 4 1
Холден Дэвид - Holden David 16 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Николаев Вячеслав 56 1
Трапезин Владимир 11 1
Чурсин Игорь 20 1
Лихачев Алексей 20 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Иванов Александр 71 1
Усманов Алишер 241 1
Иванов Олег 124 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
Арктика 141 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Земля - планета Солнечной системы 881 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Северный полярный круг 25 2
Россия - Плесецк 15 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Сахалинская область 435 2
Россия - Крайний Север 93 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - Арктическая зона 8 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Европа 3788 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Билибино 9 1
Россия - Мурманск 261 1
Россия - Республика Саха (Якутия) - Нижнеколымский район 3 1
Украина 3398 1
Россия - Анадырь 45 1
Россия - Курильские острова 35 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - Архангельск 213 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Россия - Колымский край - Колыма 10 1
Россия - Заполярье 38 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Ростовская область 864 1
Лаптевых море 4 1
Узбекистан - Республика 827 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
Транспорт 62 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Инновация года - награда 26 5
CNews Analytics 1991 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 6 1
CNews FORUM Кейсы 44 2
Армия - Международный военно-технический форум 37 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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