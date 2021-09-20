Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком-Солар
Solar JSOC
Jet Security Operations Center
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 93, упоминаний - 218
Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дрюков Владимир 29 15
|Ляпунов Игорь 52 7
|Осеевский Михаил 221 6
|Залевский Игорь 3 3
|Назаренко Денис 10 3
|Крохин Валентин 20 3
|Юдаков Антон 2 2
|Баринов Александр 23 2
|Елисеев Владимир 18 2
|Анохин Сергей 40 2
|Климов Михаил 7 2
|Пыслару Аркадий 4 1
|Лукиных Василий 9 1
|Горбатов Дмитрий 1 1
|Кузин Вадим 34 1
|Гришин Алексей 19 1
|Берман Кирилл 4 1
|Сигаева Мария 1 1
|Широян Карина 2 1
|Васильев Григорий 35 1
|Самойлов Андрей 7 1
|Малехин Сергей 2 1
|Фомиченко Сергей 3 1
|Трифонов Евгений 4 1
|Кожемяка Егор 12 1
|Исаева Ольга 3 1
|Дубровская Ольга 4 1
|Молодых Олег 1 1
|Трофимов Александр 1 1
|Теленков Андрей 21 1
|Галушкин Олег 168 1
|Михайлов Алексей 26 1
|Плотко Сергей 4 1
|Черезов Константин 1 1
|Якоб Дмитрий 8 1
|Ременникова Елена 8 1
|Осипов Сергей 19 1
|Гончаров Павел 1 1
|Цапок Михаил 2 1
|Бондарик Александр 5 1
|CNews Analytics 1988 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761777, в очереди разбора - 665466.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761777, в очереди разбора - 665466.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru