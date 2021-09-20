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Ростелеком-Солар
Solar JSOC
Jet Security Operations Center


20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств 1
08.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций 1
07.09.2021 «Ростелеком-Солар» разработал комплексное решение для киберзащиты бизнес-активов региональных организаций 1
26.08.2021 Эксперты Национального киберполигона помогли сделать промышленное оборудование MOXA более защищенным 1
22.07.2021 Через «дыры» в веб-приложениях даже хакеры-любители могут взломать российские компании 1
15.07.2021 «Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners 2
15.06.2021 «Ростелеком-Солар» получил право инициировать блокировку фишинговых сайтов в Рунете 1
08.06.2021 «Ростелеком-Солар» вступил в международное ИБ-сообщество FIRST 1
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО 3
26.05.2021 Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC 9
20.05.2021 Коварные заграничные хакеры годами взламывали сети органов власти России и оставались незамеченными 3
18.05.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-Солар» рассказали об атаках иностранных проправительственных кибергруппировок на российские органы власти 6
07.04.2021 «Ростелеком-Солар»: Москва стала лидером по количеству атак на корпоративные веб-приложения в 2020 году 2
01.04.2021 «Национальный киберполигон» оборудован отечественной операционной системой 1
31.03.2021 «Ростелеком-Солар» представил сервис Sandbox для защиты от продвинутых киберугроз 1
30.03.2021 «Ростелеком-Солар» использовал ОС РОСА «Кобальт» в рамках проекта «Национальный киберполигон» 1
26.03.2021 «Ростелеком-Солар» зафиксировал двукратный рост атак на КИИ через инфраструктуры подрядчиков 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал» 7
15.12.2020 «Ростелеком» использует аппаратные и программные решения «Сименс» при создании киберполигона 1
01.12.2020 «Ростелеком»: КИИ и госорганизации стали главными мишенями продвинутых кибергруппировок в 2020 году 3
26.11.2020 ТМК в партнерстве с «Ростелеком-Солар» создает центр мониторинга и реагирования на кибератаки 4
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
22.10.2020 «Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак 7
15.10.2020 «Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика 5
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
29.09.2020 «Ростелеком-Солар» назвал ключевые уязвимости в ИТ-инфраструктурах органов государственной власти и госорганизациях 4
11.09.2020 «Ростелеком» и правительство Ростовской области заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве 1
03.09.2020 «Ростелеком» и «Диасофт» займутся созданием киберполигона 1
18.08.2020 Калмыцкий государственный университет подключил сервис «Ростелекома» по защите от сетевых угроз 1
14.08.2020 Специалисты Solar JSOC выявили новую хакерскую группировку 1
11.08.2020 Solar JSOC и R-Vision расширяют возможности по реагированию на инциденты 6
27.07.2020 Агрохолдинг «УК АСБ-Агро» подключил сервис «Ростелекома» по защите от сетевых угроз 2
09.06.2020 Вышла обновленная версия отечественного шлюза веб-безопасности Solar webProxy для банков 1
20.05.2020 «Ростелеком-Солар» запустил услугу по проверке реального уровня готовности компаний к целевым кибератакам 1
13.05.2020 Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM 2
22.04.2020 «Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области 2
30.03.2020 «Ростелеком-Солар» назвал основные мишени хакеров в 2019 году 2
27.03.2020 «Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку 5
24.03.2020 «Ростелеком» озвучил статистику кибератак в Уральском федеральном округе 4

Публикаций - 93, упоминаний - 218

Ростелеком-Солар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 43
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 5
Инфосистемы Джет 675 4
Cisco Systems 2040 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 4
Microsoft Corporation 11077 3
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
Cisco Talos 29 2
Fortinet 286 2
Ланит ГК 1156 2
3738 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Tenable 3 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
ДиалогНаука 89 1
Конфидент 56 1
Dynatrace 46 1
МФИ Софт 103 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Специальные технологии 5 1
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 1
R-Vision - Р-Вижн 34 1
oneFactor 24 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Код Безопасности 365 1
Malvin Systems - Малвин Системс 4 1
Ростелеком Волга - макрорегиональный филиал 6 1
Прометей - Prometey 9 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 3 1
Trialink - Триалинк ГК 5 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 1
ОсноваЛаб - Основа Лаб 3 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
TinyScouts - Хакерская группировка 1 1
АльянсТелеком 8 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
О2О Холдинг 43 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Русагро Группа Компаний 139 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
Henkel - Хенкель Рус 23 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
Транснефть 159 1
AliExpress 275 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Почта Банк 289 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
МТС банк 254 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1123 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Президент Российской Федерации 1439 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 1
АНО Центр цифровой трансформации Ростовской области 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 39
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 11
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 5
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 3
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
SAST - Static Application Security Testing - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 16 2
CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента 6 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Call back - Обратный звонок 15 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 136 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 11
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 5
Ростелеком ЕПСК - Единая платформа сервисов кибербезопасности 4 3
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 3
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 3
Ростелеком Национальный Киберполигон 9 2
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 11 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 2
Cisco Smart Install 5 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
Fortinet FortiMail 18 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Яндекс.Маршрутизация 22 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
РИСЗ - Российской информационной системы здоровья 1 1
OpenDNS 8 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
OFD.RU Venda 5 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform 10 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Nvidia GeForce NOW 15 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Cisco Jabber - Мессенджер 101 1
Microsoft Windows 11 59 1
Cisco IOS-XR Network OS 13 1
Cisco SMI - Cisco Smart Install 2 1
ESET Threat Intelligence 8 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 1
Microsoft Windows 10 6635 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Office 1939 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Дрюков Владимир 29 15
Ляпунов Игорь 52 7
Осеевский Михаил 221 6
Залевский Игорь 3 3
Назаренко Денис 10 3
Крохин Валентин 20 3
Юдаков Антон 2 2
Баринов Александр 23 2
Елисеев Владимир 18 2
Анохин Сергей 40 2
Климов Михаил 7 2
Пыслару Аркадий 4 1
Лукиных Василий 9 1
Горбатов Дмитрий 1 1
Кузин Вадим 34 1
Гришин Алексей 19 1
Берман Кирилл 4 1
Сигаева Мария 1 1
Широян Карина 2 1
Васильев Григорий 35 1
Самойлов Андрей 7 1
Малехин Сергей 2 1
Фомиченко Сергей 3 1
Трифонов Евгений 4 1
Кожемяка Егор 12 1
Исаева Ольга 3 1
Дубровская Ольга 4 1
Молодых Олег 1 1
Трофимов Александр 1 1
Теленков Андрей 21 1
Галушкин Олег 168 1
Михайлов Алексей 26 1
Плотко Сергей 4 1
Черезов Константин 1 1
Якоб Дмитрий 8 1
Ременникова Елена 8 1
Осипов Сергей 19 1
Гончаров Павел 1 1
Цапок Михаил 2 1
Бондарик Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - Удомля 41 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 2
Украина 3365 2
Россия - Волгоградская область 398 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Европа 3752 2
Россия - Сахалинская область 432 1
СамГУ - Самарский государственный университет 4 1
Россия - Ростовская область 862 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Хабаровский край 417 1
Россия - Адлер 43 1
Россия - Таганрог 112 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Россия - Хабаровск 622 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - Ставропольский край 458 1
Грузия 691 1
Северная Америка 1411 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - Самарская область 558 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 59 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Киберучения 2 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
CNews Analytics 1988 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 10 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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