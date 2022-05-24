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Объектив Lens

Объектив - Lens


24.05.2022 Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM
05.06.2020 «Швабе» запатентовал оптическую схему для светосильного инфракрасного объектива
04.06.2020 Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM
13.07.2018 Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов
08.04.2015 В поисках идеального ультразума: выбор ZOOM
20.01.2014 Обзор фотоаппарата Leica Х Vario: классика элиты
02.04.2012 Легенда дальномерок: обзор камер Leica M9 и X1
15.08.2011 Sony планирует показать три объектива для фотокамер NEX
30.07.2010 Sony показала три новых объектива для собственных зеркальных камер
19.02.2008 Проектор Optoma HD80 – Full HD бюджетник
17.10.2007 Проектор Optoma HD70 – компактный кинотеатрал
13.09.2007 Что важно знать, выбирая цифровую фотокамеру
05.09.2007 Sony VPL-AW10 кинотеатральный проектор
04.09.2007 Уход за фототехникой в отпуске
25.05.2007 Проектор ViewSonic PJ258 – в симбиозе с iPod
24.04.2007 Самые популярные фотокамеры: март 2007
20.03.2007 Самые распространенные ошибки начинающих фотолюбителей
15.03.2007 Sony R1 vs Canon EOS 400D: что удобнее - зеркалка или компакт?
05.03.2007 Дуэль топовых любительских зеркалок: Canon EOS 400D vs Nikon D80
20.02.2007 Начинается полировка бериллиевого объектива телескопа JWST
10.11.2006 Ликбез: что такое диафрагма и выдержка и что от них зависит
10.10.2006 Тест Kodak V610 – самой маленькой камеры с 10-кратным зумом
19.07.2006 Тестируем новый ультразум Canon – PowerShot S3 IS
10.07.2006 Ликбез: что означают фотографические термины. Часть 1
07.07.2006 Практика: как правильно снимать зимой
07.07.2006 Объективы для зеркалок Nikon
07.07.2006 Выбираем объектив к зеркалке Canon
07.07.2006 Как снимать зеркальной камерой: коротко о главном
06.06.2006 Самый необычный проектор для домашнего кино
17.05.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучший фотокомпакт до 6 Мп
11.04.2006 Фотокамера с двумя объективами: первый тест в России
06.04.2006 Тестируем бюджетный ультразум от Olympus
13.03.2006 Тест революционной фотокамеры Sony R1
10.02.2006 Зеркалка Canon EOS 5D - полнокадровая сенсация
22.12.2005 Panasonic Lumix FZ30: лучший ультразум
17.11.2005 Olympus E-500: весит как компакт, снимает как зеркалка
27.10.2005 Тестируем новый 8- мегапиксельный компакт Canon
22.10.2005 Samsung Pro-815: фотоаппарат с самым мощным зумом на планете
05.08.2005 Выбор ZOOM.CNews: лучшие бюджетные камеры-ультразумы
03.04.2002 3M начала продажи оверхед-проекторов серии 1800 с инвертированной оптической системой объектива

Публикаций - 1327, упоминаний - 1532
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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