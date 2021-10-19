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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МЦСТ
Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 131, упоминаний - 283
МЦСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 7
|Трушкин Константин 43 6
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Володкович Вячеслав 30 4
|Горшенин Максим 15 4
|Путин Владимир 1824 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Овчинников Сергей 24 2
|Озеров Виктор 26 2
|Захаров Дмитрий 35 2
|Якунин Александр 43 2
|Яровая Ирина 63 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Башлыков Александр 3 2
|Арлазаров Владимир 118 2
|Мелихов Леонид 1 1
|Коляда Виталий 1 1
|Большаков Олег 1 1
|Горбачев Олег 4 1
|Булатов Дмитрий 1 1
|Лебедев Сергей 24 1
|Разумовский Сергей 2 1
|Субоч Сергей 1 1
|Кириченко Сергей 2 1
|Степанов Владимир 11 1
|Федоров Андрей 15 1
|Рондарев Игорь 1 1
|Понькин Александр 26 1
|Брук Исаак 1 1
|Юнов Константин 34 1
|Боярков Федор 7 1
|Заренин Андрей 10 1
|Дементьев Сергей 1 1
|Новиков Олег 2 1
|Кравцов Алексей 16 1
|Волынсков Алексей 1 1
|Мохов Александр 1 1
|Смирнов Александр 44 1
|Кувшинников Олег 12 1
|Шадаев Максут 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759164, в очереди разбора - 662854.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759164, в очереди разбора - 662854.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru