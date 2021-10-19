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МЦСТ
Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры


19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 5
18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 3
23.09.2021 «Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД 3
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 1
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 2
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
20.08.2021 «Бизнес система телеком» выпустила опытный образец сервера «Иридиум ИР-216Е» с четырьмя процессорами «Эльбрус» 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 2
04.08.2021 Чем отличается производительность СХД на базе процессоров «Эльбрус» и Intel 1
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 1
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей 1
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза 1
14.07.2021 Федеральный фонд ОМС заменил СХД EMC и HP на решения «Аэродиска» 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 2
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» 3
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 1
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 2
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России 1
02.06.2021 Sitronics Group представила свои серверы на «Эльбрусах» Минцифры России 1
31.05.2021 Сергей Дементьев, «АТБ Электроника»: Когда в России появятся полностью отечественные одноплатные компьютеры 2
28.05.2021 «Ростелеком» будет пересаживать российские компании на процессоры «Эльбрус» 3
20.05.2021 МВД вошло во вкус «Эльбрусов». Министерство купит серверов с ними еще на 350 миллионов 1
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 7
15.04.2021 ГК «Ситроникс» разрабатывает сервера на российских процессорах 1
31.03.2021 3Logic Group представила вычислительную технику «Гравитон» с российскими процессорами и ПО 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
11.03.2021 Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» 1
02.03.2021 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 2
20.02.2021 Концерн «Автоматика» представил свои разработки для платформы «Эльбрус» 1
17.02.2021 Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
03.02.2021 СХД на «Эльбрусах» «Аэродиск Восток» вошла в реестр российской радиоэлектронной продукции 1
02.02.2021 Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных 1
21.01.2021 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 3
12.01.2021 В 2021 г. «Эльбрусов» будет выпущено в 20 раз меньше, чем «Байкалов», но разработчики не считают это проигрышем 2
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 1

Публикаций - 131, упоминаний - 283

МЦСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 40
Ростех - Ростехнологии 2230 26
Ростех - Концерн Автоматика 396 22
Intel Corporation 4169 21
AMD - Advanced Micro Devices 1669 11
Норси-Транс (НТ) 49 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
Базальт СПО 206 7
АФК Система ПАО 994 7
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 5
Raidix - Рэйдикс 129 5
Ситроникс - Sitronics 561 5
Microsoft Corporation 11060 5
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Т-Платформы 274 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 4
ЭОС - Электронные офисные системы 984 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Панорама КБ 42 3
IBM 3537 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
КНС Групп - Yadro 124 3
Spirit DSP - Спирит Корп 246 3
Элемент ГК - Elementec 49 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
Oracle Sun Microsystems 390 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
Dell Technologies 133 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 86 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 2
3733 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
Микрон - Micron 365 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 1
Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
ЦИАМ - Центральный институт авиационного моторостроения 1 1
Holiday Inn Moscow - Холидей ИНН Московские Ворота 1 1
Туполев ПАО 17 1
КоммИТ Кэпитал 13 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Square 38 1
DST Global 165 1
РусГидро ПАО 129 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 10
Правительство РФ 2201 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 3
Президент Российской Федерации 1439 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 8 1
Правительство Московской области - Министерство социального развития Московской области - Минсоцразвития - Дирекция Единого Заказчика 1 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Creative Commons - некоммерческая организация 31 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 2
Руссофт - Russoft 250 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 21
DDR - Double data rate 1067 20
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 18
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 9
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 119 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 8
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 7
Сервер - Серверные платформы 169 7
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 7
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
ARM64 - Архитектура процессора 1018 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 4
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 184 4
Gigabit Ethernet 357 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 4
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 570 3
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 3
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 3
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 4 3
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 264 2
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 11 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Big Data - Большие данные 1136 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 145 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 2
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 11 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 56
Intel x86 - Архитектура процессора 992 27
Linux OS 4253 25
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 19
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 18
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 18
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 12
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 7
Microsoft Windows 10 6629 7
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 5
ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 5
Java - Язык программирования 1175 5
Автоматика Бином-КА 7 5
C++ - Язык программирования 284 5
Intel Xeon E 43 5
Microsoft Windows 852 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 4
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 4
Intel Core - Семейство процессоров 863 4
КарНЦ РАН RakeSearch 4 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 4
МЦСТ - Эльбрус Линукс 5 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Aerodisk Восток СХД 17 3
Панорама КБ Imagery Creator 4 3
Панорама КБ GIS WebService SE 4 3
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 3
Intel Itanium 80 3
Панорама КБ ГИС Сервер 4 3
СВД Встраиваемые Системы - КПДА 9 3
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 3
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Linux - Debian GNU 272 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Кабанов Владимир 174 7
Трушкин Константин 43 6
Медведев Дмитрий 1433 5
Володкович Вячеслав 30 4
Горшенин Максим 15 4
Путин Владимир 1824 3
Смирнов Алексей 142 3
Овчинников Сергей 24 2
Озеров Виктор 26 2
Захаров Дмитрий 35 2
Якунин Александр 43 2
Яровая Ирина 63 2
Никифоров Николай 1126 2
Башлыков Александр 3 2
Арлазаров Владимир 118 2
Мелихов Леонид 1 1
Коляда Виталий 1 1
Большаков Олег 1 1
Горбачев Олег 4 1
Булатов Дмитрий 1 1
Лебедев Сергей 24 1
Разумовский Сергей 2 1
Субоч Сергей 1 1
Кириченко Сергей 2 1
Степанов Владимир 11 1
Федоров Андрей 15 1
Рондарев Игорь 1 1
Понькин Александр 26 1
Брук Исаак 1 1
Юнов Константин 34 1
Боярков Федор 7 1
Заренин Андрей 10 1
Дементьев Сергей 1 1
Новиков Олег 2 1
Кравцов Алексей 16 1
Волынсков Алексей 1 1
Мохов Александр 1 1
Смирнов Александр 44 1
Кувшинников Олег 12 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Земля - планета Солнечной системы 859 2
Россия - Махачкала 114 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Ханты-Мансийск 115 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Вологда 192 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - Ивановская область - Шуя 29 1
Россия - Тюменская область 582 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Европа 3745 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Мурманск 257 1
Россия - Керчь 35 1
Россия - Калининградская область - Гусев 56 1
Канада 1301 1
Южная Корея - Республика 1456 1
Япония 2778 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 1
Россия - Вологодская область 316 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Ивановская область 262 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - Иннополис 292 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Россия - Омск 627 1
Россия - Смоленск 234 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
Антитеррор 62 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 1
Pangnote 1 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 21
РАН - Российская академия наук 316 5
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 2
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 5 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 1
ЭНИН - Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского - Лаборатория электросистем 1 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
АНК - Академия наук Китая - Академия общественных наук КНР - CAS - Chinese Academy of Sciences 3 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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