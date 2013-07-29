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Калибровка измерительных приборов Calibration of measuring instruments



29.07.2013 Новый уровень калибровки
22.05.2008 ПРО США: завершена калибровка сенсора самонаведения кассетного кинетического перехватчика
23.12.2007 Тест мониторов класса премиум: NEC 1990SXi и 1990FXp
10.12.2007 Тест монитора BenQ FP93G P: новейшая классика
04.12.2007 Тест пяти 22-дюймовых мониторов
24.05.2007 Sony DAV-IS10: миниатюрный кинотеатр с DVD-плеером и калибровкой звука
26.04.2007 Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов
21.03.2007 Монитор для профессионала: NEC MultiSync LCD2690WUXi
07.03.2007 На полной скорости: сравнительный тест 2-миллисекундных мониторов
26.02.2007 Монитор NEC SpectraView 2190 — экстремально точное отображение цвета
30.11.2006 Выбираем широкоформатный монитор. Часть 2
21.01.2003 Система калибровки от Sony обеспечит стабильный цвет

Публикаций - 408, упоминаний - 441

Калибровка измерительных приборов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 38
Samsung Electronics 9756 37
Nvidia Corp 3219 36
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6287 32
LG Electronics 3543 29
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2424 28
Sony 6485 27
Intel Corporation 11685 22
Xerox 1120 21
HP Inc. 5527 19
4A Games 745 17
Apple Inc 11237 17
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 554 15
Microsoft Corporation 23545 14
Philips 2053 14
ViewSonic 312 13
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 13
Lenovo Group 2177 13
Seiko Epson Corporation 888 13
Adobe Systems 1507 12
AMD - Advanced Micro Devices 3873 11
Eizo 26 11
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 90 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 9
Canon 1378 8
Huawei 3521 8
HP - Hewlett-Packard 3600 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 7
Галактика - Корпорация 1416 7
Pioneer Corporation 421 7
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 6
Ростех - Автоматика Концерн 1499 6
Dell EMC 4923 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 6
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 6
Xiaomi 1315 6
Орбита 279 6
ICC AOKpass 38 6
Toshiba Corporation 2888 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1330 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6212 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 14
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 9
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 7
Градиент 82 7
Россети Ленэнерго 2354 7
Газпром ПАО 1160 5
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2840 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5858 4
Газпром трансгаз 135 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 3
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 28 3
Yamaha - Ямаха 102 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 304 3
Алроса АК 136 3
Лента - Сеть розничной торговли 1711 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 419 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 609 2
Геометрия НПО 127 2
Композит 84 2
TÜV Rheinland Group 97 2
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 8 2
Braun 76 2
Volkswagen Audi Group 196 2
BMW Group 412 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 662 2
Jaguar Cars 123 2
Резонанс НПП 346 2
Роснефть НК - нефтяная компания 474 2
101Hotels.com 707 2
Эра HD - Эра ХД 54 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1844 2
Фармстандарт АО 37 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Lockheed Martin 751 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18032 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3726 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1756 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2408 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 357 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1555 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 2
Правительство Москвы 2000 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 133 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10417 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
Федеральное казначейство России 1555 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 18 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 147 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 26 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 115 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 386 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 41 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 23 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 19 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4396 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 318 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 1
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 33 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 283 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2421 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2357 1
РНФ - Российский научный фонд 20 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3005 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1402 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 26
4CIO 712 17
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 10
8K Association - Ассоциация 8K 161 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
Oil & Gas UK - Ассоциация нефтегазовой промышленности Великобритании 1 1
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9360 102
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17379 102
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11545 53
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