Индексная книга CNews*
Калибровка измерительных приборов Calibration of measuring instruments
Публикаций - 408, упоминаний - 441
Калибровка измерительных приборов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бровкин Дмитрий 56 21
|Лаптева Марина 115 4
|Агарков Алексей 11 3
|Ширшов Павел 76 3
|Еремеев Владимир 11 3
|Вирцер Евгений 29 2
|Принцевская Людмила 34 2
|Борушевский Денис 37 2
|Сергеев Иван 74 2
|Ефремов Сергей 16 2
|Dennis Brian - Деннис Брайан 2 2
|Наумов Максим 97 2
|Ускова Ольга 155 2
|Лезина Евгения 3 2
|Рязанов Денис 2 2
|Ran Tony - Ран Тони 14 1
|Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
|Кузнецов Никита 4 1
|Цыганов Вячеслав 63 1
|Белоусов Сергей 235 1
|Никифоров Михаил 17 1
|Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
|Израйлев Иван 10 1
|Воробьев Александр 26 1
|Бондаренко Алексей 4 1
|Федотов Сергей 8 1
|Сергунина Наталья 300 1
|Чубайс Анатолий 207 1
|Мураховский Эдуард 12 1
|Минкин Юрий 14 1
|Дорофеев Алексей 11 1
|Никифоров Николай 1172 1
|Скокова Татьяна 16 1
|Кузнецов Александр 94 1
|Степанов Дмитрий 20 1
|Колесов Александр 24 1
|Арлазаров Владимир 162 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 1
|Путин Владимир 2743 1
|Кулешов Алексей 29 1
|CNews - ZOOM.CNews 1758 19
|CNews RND - R&D.CNews 2274 10
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
|New Scientist 1447 5
|Phys.org 973 4
|Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 4
|The Engineer 79 2
|Space Daily 528 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 2
|Future - Space.com 195 2
|Daily Telegraph 45 2
|NYT - The New York Times 1003 2
|CERN Courier 28 2
|Times 648 2
|Geophysical Research Letters 27 2
|Electronista 166 1
|Nanotechweb 92 1
|EurekAlert 270 1
|CNET Networks - CNET News 1639 1
|Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
|Cellular News 233 1
|MIT Technology Review 64 1
|91Mobiles 1701 1
|AppleInsider 386 1
|Inquirer 463 1
|PC Magazine - PCMag 79 1
|Liliputing 38 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 251 1
|DigiTimes - Издание 1295 1
|AnandTech 71 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5776 1
|Bloomberg 1114 1
|FT - Financial Times 1167 1
|Wikipedia - Википедия 441 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221491, в очереди разбора - 875506.
Создано именных указателей - 112723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221491, в очереди разбора - 875506.
Создано именных указателей - 112723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.