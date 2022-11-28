Индексная книга CNews*
Здравоохранение Вакцинация Vaccination
Публикаций - 240, упоминаний - 259
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 2
|Google LLC 10865 1
|РТИ Микрон - Micron 1216 1
|Microsoft Corporation 23395 1
|Intel Corporation 11624 1
|Yandex - Яндекс 5551 1
|Telegram Group 999 1
|IBM - International Business Machines Corp 9167 1
|Элемент ГК - Elementec 25 1
|Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
|Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
|Сергунина Наталья 282 1
|Ефимов Владимир 64 1
|Шинкарук Елена 17 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Голикова Татьяна 52 1
|Исанин Антон 29 1
|Мишустин Михаил 466 1
|Кузнецов Александр 92 1
|Путин Владимир 2696 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.