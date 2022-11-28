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Здравоохранение Вакцинация Vaccination

Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination


28.11.2022 Российские медики стали чаще продавать персональные данные пациентов «на сторону» 1
12.09.2022 Как технологии помогают спасать бездомных кошек 1
18.05.2022 Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему 1
24.02.2022 Тест-драйв, компактность, простота: как выбрать ИБП для дата-центра? 1
02.02.2022 За 2021 г. электронными услугами и сервисами на портале мэра Москвы воспользовались 472 млн раз 1
17.01.2022 Угрожает ли конфиденциальности QR-код о вакцинации? 1
02.12.2021 Владимир Кокорин: «Инвестирование многие путают с предпринимательством» 2
10.11.2021 Что изменилось в России с 1 ноября 2021 года 1
12.10.2021 Panasonic начинает продажи в России устройств nanoe X для защиты от коронавирусов 1
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
08.09.2021 ИБП Huawei Smartli помог «Р-Фарм» увеличить производственные мощности для выпуска вакцины «Спутник V» 1
27.08.2021 «Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век» 1
10.08.2021 Память для ПК перестанет быть «золотой». Грядет глобальный обвал цен 1
27.07.2021 Group-IB назвала самые популярные схемы онлайн-мошенничества во время пандемии 1
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 1
10.07.2021 6 вещей, которыми нельзя делиться в социальных сетях 1
01.07.2021 На портале госуслуг Подмосковья запущен сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников 1
29.06.2021 Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов 1
28.06.2021 Medidata представляет новые функциональные возможности myMedidata Registries, призванные улучшить осведомленность участников, оптимизировать взаимодействие с пациентами и повысить доступность клинических исследований 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 1
02.06.2021 «Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома 1
28.05.2021 Check Point Research: в мае 2021 года появилось более 100 Telegram-каналов по продаже поддельных вакцин и сертификатов о вакцинации 1
21.05.2021 «Сименс» помогла Biontech трансформировать предприятие в сжатые сроки для производства вакцины от COVID-19 1
17.05.2021 Atos и Eupry запустили совместное решение для мониторинга логистики вакцин против Covid-19 1
11.05.2021 Biocad автоматизировала управление складами на базе SAP EWM 1
11.05.2021 Российскую вакцину «Спутник Лайт» защитят от подделки с помощью маркировки 1
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 1
29.03.2021 Эксперты Positive Technologies зафиксировали резкий рост числа атак на торговые предприятия 1
25.03.2021 Check Point: В даркнете предлагают купить «Спутник V» за 600 долларов 1
04.03.2021 «Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продается в даркнете в среднем за $500 1
02.03.2021 Антиковидную лабораторию атаковали «финансово заинтересованные» хакеры 1
18.02.2021 Прогноз развития облачного рынка на 2021 год от M1Cloud 1
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
01.02.2021 Новые ИИ-возможности системы IBM TRIRIGA помогут организовать возвращение сотрудников в офис 1
31.01.2021 Как аналитика и ИИ меняют будущее: 8 трендов на 2021 год 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
29.12.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила кибератаки на разработчиков вакцины против коронавируса 1
22.12.2020 Эксперты HP определили 6 основных тенденций в области кибербезопасности на 2021 год 1

Публикаций - 240, упоминаний - 259

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 2
Google LLC 10865 1
РТИ Микрон - Micron 1216 1
Microsoft Corporation 23395 1
Intel Corporation 11624 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Telegram Group 999 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 353 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 849 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
Президент Российской Федерации 3492 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 17 1
Правительство Москвы 1965 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 36 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1096 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 635 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 2
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 510 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 2
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 370 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 1
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8978 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5136 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 3
Microsoft Office 3405 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 323 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 11 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 547 1
Duck Duck Go - DuckDuckGo - DDG - поисковая система 22 1
Google Feed 1 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 123 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Единый городской идентификатор 2 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 390 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 1
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 7 1
Сергунина Наталья 282 1
Ефимов Владимир 64 1
Шинкарук Елена 17 1
Левкевич Михаил 60 1
Голикова Татьяна 52 1
Исанин Антон 29 1
Мишустин Михаил 466 1
Кузнецов Александр 92 1
Путин Владимир 2696 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 8
Африка - Африканский регион 3256 4
Земля - планета Солнечной системы 9676 3
Россия - РФ - Российская федерация 121478 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 3
Нидерланды 3287 2
Таиланд - Королевство 720 2
США - Калифорния 4511 2
Япония 12847 2
Азия - Азиатский регион 4633 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 2
Европа 21235 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Румыния 709 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Греция - Греческая Республика 954 1
Габон - Габонская Республика 17 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 129 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 1
США - Лос-Анджелес 742 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 369 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 653 1
Россия - УФО - Тюменская область 893 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 1
Земля - Северное полушарие 139 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 578 1
Нигерия - Федеративная Республика 240 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 601 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 977 1
Америка Северная 2827 1
США - Нью-Йорк 2807 1
Сингапур - Республика 1618 1
Испания - Королевство 3594 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 5
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 275 4
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
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Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 18 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 6
Thomson Reuters - Рейтер 5763 2
The Verge - Издание 498 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 1
Nature 795 1
РИА Новости 800 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
BCG - Boston Consulting Group 97 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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