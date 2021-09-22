Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов 1

За данные по бухотчетности из госресурса придется платить 200 тысяч 1

МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами 1

В документообороте между ФНС и ФССП теряется до двух третей документов 1

Счета по региональным и муниципальным услугам теперь можно оплатить онлайн на Едином портале госуслуг 2

Промсвязьбанк завершил проект по автоматизации взаимодействия с ПФР 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1

Мегар представила новые версии своего платежного и процессингового ПО 6

Промсвязьбанк приступил к электронному обмену данными с ГИС ЖКХ 1