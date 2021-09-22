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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГИС ГМП
Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 151, упоминаний - 272
ГИС ГМП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 11
|R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 11
|АйТи 751 6
|Город ФСГ - Федеральная Система 27 3
|Oracle Corporation 3342 3
|Yandex - Яндекс 4101 2
|IBM 3537 2
|Microsoft Corporation 11060 2
|iTeco - Ай-Теко 715 2
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
|I-Free 69 1
|HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
|LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
|Ростелеком НСС 48 1
|Дамаск 28 1
|Инверсия 64 1
|БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
|РТЛабс 145 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|ОТР 135 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
|Diasoft - Диасофт 354 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
|Крок 1219 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 984 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 1
|Ланит ГК 1155 1
|Lenovo Group 1636 1
|Samsung Electronics 5651 1
|Ред Софт - Red Soft 246 1
|Назарова Анна 33 5
|Овсянников Андрей 15 3
|Козырев Алексей 270 3
|Кальченко Игорь 3 2
|Терещенко Денис 38 2
|Степанов Денис 5 2
|Ломоносов Алексей 4 1
|Серебряков Виктор 42 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Игнатов Виктор 12 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Полетаев Алексей 1 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Лосев Сергей 43 1
|Сафронов Роман 33 1
|Островский Владимир 22 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Демидов Михаил 124 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Бондаренко Михаил 52 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Петухов Степан 1 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Макаров Сергей 6 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Князев Дмитрий 14 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Сурков Владислав 59 1
|Левашов Александр 88 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Ефимов Алексей 8 1
|Жуков Максим 9 1
|Рейман Леонид 411 1
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
|ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru