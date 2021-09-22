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ГИС ГМП
Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах


22.09.2021 Цифровая платформа «Принудительное исполнение» вошла в Реестр отечественного ПО 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 2
16.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента» 1
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab 2
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1
18.02.2021 Компания «Кворум» объявила о включении платформы «СМЭВ-Интегратор» в Реестр российского ПО 1
17.02.2021 Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK 1
17.02.2021 Пользователям «ВТБ Онлайн» стали доступны уведомления от ФССП и госорганов 1
18.09.2020 Российские банки получили простой доступ в СМЭВ — в обход огромных затрат 1
08.09.2020 Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа 1
07.07.2020 R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС 1
20.04.2020 Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов 1
25.03.2020 Казначейство отказывается от СУБД Oracle в пользу Postgres Pro. Цена вопроса 1
14.01.2020 «Яндекс.Деньги» ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД 1
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3 1
01.07.2019 За данные по бухотчетности из госресурса придется платить 200 тысяч 1
11.03.2019 МФЦ в регионах переходят на ЭДО с федеральными ведомствами 1
31.10.2018 R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3 4
22.10.2018 В документообороте между ФНС и ФССП теряется до двух третей документов 1
17.08.2018 Подтверждена совместимость ПО «Мегар» с ОС «РЕД ОС 7.1 МУРОМ» компании «Ред Софт» 1
02.08.2018 «Промсвязьбанк» запустил обмен информацией с ФССП на основе RS-Connect 1
04.07.2018 BSS выпустила обновление системы e-Government Gate 1
30.05.2018 Счета по региональным и муниципальным услугам теперь можно оплатить онлайн на Едином портале госуслуг 2
24.04.2018 Промсвязьбанк завершил проект по автоматизации взаимодействия с ПФР 1
06.04.2018 BSS выпустила новую версию «BSS e-Government Gate» 1
09.11.2017 «БАРС Груп» модернизировала ИС Новосибирской области 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
07.11.2017 «Промсвязьбанк» приступил к электронному обмену данными с ПФР 1
06.10.2017 Мегар представила новые версии своего платежного и процессингового ПО 6
29.09.2017 BSS обновила систему «BSS e-Government Gate» 1
07.08.2017 Банк «Российский капитал» выпустил мобильное приложение для iOS и Android 1
04.04.2017 Промсвязьбанк приступил к электронному обмену данными с ГИС ЖКХ 1
16.03.2017 BSS добавила в систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» возможность оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 1
19.12.2016 «Сервионика» поможет ГИБДД бороться с нарушениями ПДД мобильными технологиями 1
12.12.2016 Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 2 млн человек 3
06.12.2016 «МФЦ-Капелла» соответствует новой версии рекомендаций Минэкономразвития России к функционированию ИС МФЦ 1
22.07.2016 10 российских банков внедряют решение R-Style Softlab для подключения к ГИС ЖКХ 1
21.06.2016 R-Style Softlab занялась разработкой «коннекторов» для электронного взаимодействия банков с ГИС 2
28.03.2016 «Этлас-Софт» создала модуль интеграции платформы «Этлас» со СМЭВ 2

Публикаций - 151, упоминаний - 272

ГИС ГМП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 14
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 11
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 11
АйТи 751 6
Город ФСГ - Федеральная Система 27 3
Oracle Corporation 3342 3
Yandex - Яндекс 4101 2
IBM 3537 2
Microsoft Corporation 11060 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
I-Free 69 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
Ростелеком НСС 48 1
Дамаск 28 1
Инверсия 64 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
РТЛабс 145 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ОТР 135 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
Diasoft - Диасофт 354 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
Крок 1219 1
ЭОС - Электронные офисные системы 984 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 1
Ланит ГК 1155 1
Lenovo Group 1636 1
Samsung Electronics 5651 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Открытие ФК 538 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Альфа-Банк 1123 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 10
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Федеральное казначейство России 766 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Счётная палата РФ 460 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Администрация Смоленской области 19 1
Администрация Курской области 13 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Законодательное собрание Ульяновской области 1 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство Хабаровского края 15 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 1 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
OpenStack 347 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 23
R-Style Softlab - RS-Bank 228 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
Apple iOS 5741 7
Google Android 10750 7
R-Style Softlab - RS-Connect 47 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 2
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
BSS e-Government Gate 26 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Linux OS 4253 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
Red Hat RPM - Package Manager 60 1
Ред ОС 239 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Cognos BI 141 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Esri ArcGIS 108 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Qiwi Терминалы 100 1
ВТБ Онлайн 137 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Java - Язык программирования 1175 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Яндекс.Штрафы 6 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Apple macOS 922 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 23 1
Назарова Анна 33 5
Овсянников Андрей 15 3
Козырев Алексей 270 3
Кальченко Игорь 3 2
Терещенко Денис 38 2
Степанов Денис 5 2
Ломоносов Алексей 4 1
Серебряков Виктор 42 1
Рудычева Наталья 81 1
Херсонцев Алексей 48 1
Стоклицкая Анна 24 1
Игнатов Виктор 12 1
Кацоев Алексей 17 1
Полетаев Алексей 1 1
Рубцов Сергей 27 1
Лосев Сергей 43 1
Сафронов Роман 33 1
Островский Владимир 22 1
Сапельников Сергей 100 1
Демидов Михаил 124 1
Прозоровский Василий 40 1
Шевченко Евгений 55 1
Чимиричкина Мария 30 1
Бондаренко Михаил 52 1
Щеголев Игорь 676 1
Рустамов Рустам 169 1
Петухов Степан 1 1
Мишустин Михаил 302 1
Никифоров Николай 1126 1
Макаров Сергей 6 1
Онищенко Владислав 41 1
Гусев Дмитрий 48 1
Князев Дмитрий 14 1
Лопаткин Герман 102 1
Сурков Владислав 59 1
Левашов Александр 88 1
Кирьянова Александра 42 1
Ефимов Алексей 8 1
Жуков Максим 9 1
Рейман Леонид 411 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 7
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Европа 3745 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - Курская область 338 2
Украина 3361 2
Россия - Калининградская область 535 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - Республика Ингушетия 188 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 2
Россия - Ростовская область 861 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - Волгоградская область 397 2
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Россия - Омск 627 1
Россия - Свердловская область 806 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Ульяновская область 349 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 1 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
Федеральное законодательство 254 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Известия Мордовии 2 1
CNews Analytics 1988 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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