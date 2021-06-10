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Microsoft Project


10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
24.12.2019 Как все успеть и сдать проект в срок 1
18.12.2019 Как обеспечить устойчивый рост бизнеса 1
08.10.2019 Conteq автоматизирует процессы бюджетного управления в группе «Пионер» на базе «БИТ.Строительство» 1
27.09.2019 Россияне выпустили аналитическое ИТ-решение для оптимизации несверхприбыльного бизнеса 1
26.11.2018 Цифровизация госорганов, электронный архив и проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты 1
10.01.2018 «Роснефть» закупает ПО Microsoft на 630 миллионов 1
21.12.2017 Благотворительный «Фонд Тимченко» управляет проектами в системе Docsvision 1
18.09.2017 «Системный софт» представил стек решений для управления проектами 5
16.11.2016 Conteq внедряет систему управления проектами на базе Microsoft Project в петербургском офисе «Пионера» 3
28.01.2016 Убыточный Россельхозбанк закупает ПО Microsoft на 860 млн 1
23.12.2015 Redsys: Для одних кризисный проект – это фиаско, для других это повод для азарта 1
22.06.2015 Microsoft Project помогает сотрудникам «Микрорайон «Кантри» управлять строительством 1
23.04.2015 Treolan начала продажу электронных ключей Microsoft 1
17.12.2014 «Квартстрой» управляет инвестиционно-строительными проектами с помощью Microsoft Dynamics AX 1
20.03.2014 «Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП 1
21.02.2014 «Сибгипротранс» внедрил PDM-систему Autodesk Vault Professional 1
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 1
26.12.2012 «Пилот» благодаря программе SPLA обеспечивает работу Астраханского ИТ-парка 1
07.09.2012 «Россельхозбанк» подвел итоги своей деятельности в области ИТ за второй квартал 1
21.08.2012 «Вест Концепт» поставит ПО Microsoft для «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» 2
22.05.2012 CleverEngine: управление ИТ-процессами и ИТ-проектами в едином программном инструменте 1
20.03.2012 «Астерос Консалтинг» помогла московским пивоварам наладить совместную работу 1
09.12.2011 Embarcadero предлагает бесплатную платформу для быстрого доступа к ПО 1
30.11.2011 Projects Profiler выпустила Windows-приложение для руководителей проектов 1
25.11.2011 В «Тюменьэнерго» началось внедрение ECM-системы Directum 1
15.11.2011 PM Expert представил новую линейку курсов по Microsoft Project 2010 2
26.10.2011 PM Expert оказала консалтинговые услуги «Евраз Груп С.А.» 1
14.10.2011 «Монолит-Инфо» автоматизировала управление проектами в «Балтике» 1
05.09.2011 Microsoft в России отчиталась за 2011 финансовый год 1
11.08.2011 «СофтБаланс» начал сдавать в аренду ПО от Microsoft и «1С» 1
18.02.2011 «Академия АйТи» запустила новый проект — «Интернет-магазин знаний» 1
26.11.2010 Экспресс-обзор: Smart Start 3.0 for DocsVision 1
15.11.2010 Учебный центр Softline обучил сотрудников «Самарского резервуарного завода» работе с ПО Microsoft 2
18.06.2010 Digital Design разработал ИС на базе DocsVision 4.1 для центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» 1
23.03.2010 Российские заказчики оценивают возможности Microsoft Project 2010: бета-тест 3
21.01.2010 «Инталев» автоматизировал управленческий учет в De Novo 1
25.12.2009 «Вест Концепт» автоматизирует управление проектами в ГК «Пионер» на базе решения Microsoft 1
22.12.2009 «ACS-ВолгаЭВМкомплекс» запустил систему контроля исполнения на базе DocsVision 1
13.04.2009 Softline и DocsVision представили совместное решение для SMB 1

Публикаций - 51, упоминаний - 65

Microsoft Project упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 11
SAP SE 3220 2
PM Expert 82 2
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 11 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Системный софт - SysSoft 124 1
West Concept - Вест Концепт 54 1
Concept Electro - Концепт Электро 1 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
АйТи 753 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Ланит ГК 1160 1
Крок 1221 1
Oracle Corporation 3363 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Conteq - Контек 9 1
Ramax - Рамакс 62 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
3779 1
Software AG 124 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
Транснефть 159 1
Роснефть НК 367 1
Мосэнерго ПАО 50 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ГЭБ - Гидрогеологическое экспертное бюро 1 1
AquaHelp - Aqua-Help - Аква-Хэлп 1 1
Пионер ГК 9 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 38 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Microsoft SQL Server 798 3
Microsoft Excel 438 3
Microsoft SharePoint Server 103 3
Microsoft Teams 214 2
Microsoft Windows 856 2
Microsoft Windows Pro 1 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 7 1662 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Office 2007 100 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Software AG ARIS 108 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
Ramax Simba (Симба) - Среда управления цифровой трансформации бизнеса 1 1
Microsoft Windows Embedded 81 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Office 365 769 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Exchange Server 210 1
Microsoft Visual Studio 170 1
Oracle Siebel CRM 167 1
Microsoft Visio 69 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Microsoft Office 1950 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Linux OS 4276 1
Шелепина Наталия 1 1
Козлов Андрей 12 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Фадеев Андрей 11 1
Ситников Николай 6 1
Агафонов Сергей 2 1
Чернявский Леонид 4 1
Москвина Анастасия 1 1
Коваленко Мария 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Украина 3398 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Республика Крым 626 1
Европа 3788 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Gartner 2197 1
Forrester Research 388 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
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