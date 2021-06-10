Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Microsoft Project
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 65
Microsoft Project упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11168 11
|SAP SE 3220 2
|PM Expert 82 2
|Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 11 2
|iTeco - Ай-Теко 720 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|Системный софт - SysSoft 124 1
|West Concept - Вест Концепт 54 1
|Concept Electro - Концепт Электро 1 1
|ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|АйТи 753 1
|Ланит Treolan - Треолан 95 1
|Ланит ГК 1160 1
|Крок 1221 1
|Oracle Corporation 3363 1
|Docsvision - ДоксВижн 780 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Conteq - Контек 9 1
|Ramax - Рамакс 62 1
|Восход ФГБУ НИИ 367 1
|1С 3779 1
|Software AG 124 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
|Транснефть 159 1
|Роснефть НК 367 1
|Мосэнерго ПАО 50 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|РСХБ - Россельхозбанк 183 1
|Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
|ГЭБ - Гидрогеологическое экспертное бюро 1 1
|AquaHelp - Aqua-Help - Аква-Хэлп 1 1
|Пионер ГК 9 1
|Шелепина Наталия 1 1
|Козлов Андрей 12 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Фадеев Андрей 11 1
|Ситников Николай 6 1
|Агафонов Сергей 2 1
|Чернявский Леонид 4 1
|Москвина Анастасия 1 1
|Коваленко Мария 1 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
|Gartner 2197 1
|Forrester Research 388 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru