HRM Talent management Управление талантами
HRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Ананьева Татьяна 10 2
|Суханов Алексей 6 2
|Позолотина Елена 2 2
|Анохина Анна 2 2
|Большакова Марина 3 2
|Бодягина Лариса 8 2
|Дегтярева Дарья 3 2
|Чалов Антон 3 2
|Ружицкая Елена 3 2
|Половцева Елена 3 2
|Шулимов Роман 9 1
|Кичко Дмитрий 64 1
|Оганесян Ашот 122 1
|Глазков Александр 137 1
|Чехонин Антон 65 1
|Кучик Евгений 18 1
|Hurd Mark - Херд Марк 95 1
|Генс Филипп 41 1
|Оганесян Артак 31 1
|Иванова Дагмара 34 1
|Муллахметова Гузель 11 1
|Свириденко Владислав 7 1
|Сысоев Дмитрий 9 1
|Воропаева Екатерина 22 1
|Нагорнов Иван 7 1
|Малеева Наталья 6 1
|Альбрехт Наталья 4 1
|Ситников Денис 5 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Горшенин Станислав 7 1
|Андреев Александр 26 1
|Салихова Елена 4 1
|Чистова Ирина 2 1
|Пчелинцев Андрей 2 1
|Густайтис Андрей 1 1
|Милицина Екатерина 1 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Корольков Алексей 2 1
|Lounibos Tom - Лунибос Том 1 1
|Истомин Константин 56 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|Инфобизнес 23 1
|Bloomberg 1286 1
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