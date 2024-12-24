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Индексная книга (каталог) CNews*
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HRM Talent management Управление талантами



24.12.2024 HCM-система «Босс» компании SL Soft внесена в реестр российского ПО 1
30.10.2024 Что такое HCM-системы и какие задачи они ставят перед ИТ-подразделениями 1
15.10.2024 Архитектор современных финансов: как Арсен Лазарян гарантирует доходы компании 1
14.10.2024 Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ 1
02.07.2024 Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции 1
03.06.2024 Как вовлечь сотрудников в HRM-системы? Тренды на рынке HRM 1
21.10.2022 ЦЦТ готовит кадровый резерв для экспансии на рынок «1С» 1
04.10.2022 Цифровизация в HR-сфере: актуальные задачи 1
07.09.2022 Константин Истомин, Directum: Топ-5 потребностей клиентов по управлению документами и процессами в 2022 году 1
10.03.2022 Цифровизация HR 2022 1
01.03.2022 «Дочка» «Ланита» поглотила российского партнера немецкой SAP 1
12.01.2022 До 400 тыс. руб. в месяц готовы платить Middle DevOps Engineer на удаленке 1
16.11.2021 Linxdatacenter развернула IaaS-решение для Phenom People 1
30.09.2021 HR технологии 2021 1
06.09.2021 «Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM 1
04.08.2021 «Ростелеком» провел оценку знаний HRBP с помощью технологии адаптивного тестирования Talenttech 1
06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail 1
25.02.2021 HR Tech 2021 1
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
18.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля 1
26.11.2020 Accenture поможет взаимодействию стартапов и большого бизнеса 1
15.01.2020 Артак Оганесян, EPAM -

Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты

 1
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
10.08.2017 Oracle выпустила новый комплекс облачных бизнес-приложений следующего поколения 1
03.10.2016 Что хочет бизнес: Как «облака» изменили представление об HR в России 1
28.05.2015 Утверждена стратегия развития розничной сети «Ростелекома» до 2019 г. 1
10.09.2014 «Техносерв Консалтинг» выходит на рынок корпоративного обучения с решениями Saba 1
17.10.2013 Oracle обновила сервисы Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud 1
01.10.2013 «Борлас» предлагает типовое решение «Управление талантами Fusion SaaS: быстрый старт» 1
26.04.2013 Рынок HRM-систем в России достиг 15 млрд руб. и насытился 1
26.03.2012 В Москве пройдет конференция «Корпоративный инновационный процесс: от идеи до результата» 1
12.07.2011 Латвийский венчурный фонд BaltCap вложил 1,5 млн евро в стартап AGroup 1
04.02.2010 Softkey начал продавать продукты Microsoft по модели SaaS 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5277 4
Microsoft Corporation 24625 4
8213 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Oracle Corporation 6688 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Ростелеком 9701 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Intel Corporation 12197 2
Directum - Директум 1090 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Максима ГК - GMCS 359 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
Biocad - Биокад 78 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 2
Linx - Связь ВСД 158 1
Samsung Electronics 10255 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Accenture plc 682 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Крок - Croc 1777 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Галактика - Корпорация 1467 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 16 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
LinkedIn 635 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 2
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 2
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 11 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Почта России ПАО 2112 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Русагро Группа Компаний 277 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Газпром нефть 618 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Транснефть 299 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
ФосАгро 126 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Accenture Ventures - венчурный фонд 4 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 5 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 13
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 8
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 5
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud 47 3
Linux OS 9937 2
Apple iOS 7809 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 2
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 65 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 2
AMD Phenom 104 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Google Android 13994 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
Microsoft Azure 1408 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning Cloud 22 1
Microsoft Exchange 1714 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
Directum Ario 43 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
Boomstarter Network 17 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Oracle CX - Oracle Customer Experience Suite 28 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 1
Oracle Fusion ERP 59 1
Epam TelescopeAI 3 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Oracle ERP System - Enterprise Resource Planning 11 1
Oracle SaaS - Oracle SaaS Sales Force Automation - Oracle Sales Cloud - Oracle Sales Cloud Mobilytics 11 1
Ананьева Татьяна 10 2
Суханов Алексей 6 2
Позолотина Елена 2 2
Анохина Анна 2 2
Большакова Марина 3 2
Бодягина Лариса 8 2
Дегтярева Дарья 3 2
Чалов Антон 3 2
Ружицкая Елена 3 2
Половцева Елена 3 2
Шулимов Роман 9 1
Кичко Дмитрий 64 1
Оганесян Ашот 122 1
Глазков Александр 137 1
Чехонин Антон 65 1
Кучик Евгений 18 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Генс Филипп 41 1
Оганесян Артак 31 1
Иванова Дагмара 34 1
Муллахметова Гузель 11 1
Свириденко Владислав 7 1
Сысоев Дмитрий 9 1
Воропаева Екатерина 22 1
Нагорнов Иван 7 1
Малеева Наталья 6 1
Альбрехт Наталья 4 1
Ситников Денис 5 1
Булгаков Кирилл 104 1
Горшенин Станислав 7 1
Андреев Александр 26 1
Салихова Елена 4 1
Чистова Ирина 2 1
Пчелинцев Андрей 2 1
Густайтис Андрей 1 1
Милицина Екатерина 1 1
Ткачук Лариса 53 1
Корольков Алексей 2 1
Lounibos Tom - Лунибос Том 1 1
Истомин Константин 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
Европа 21767 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Индия - Bharat 5446 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Латвия - Рига 96 1
Ирландия - Дублин 159 1
США - Массачусетс - Бостон 378 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 4
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 3
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