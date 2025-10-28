Функциональные обновления PRM Online сокращают операционные издержки и ускоряют бизнес-процессы пользователей

Платформа управления партнерскими программами PRM Online представила новый пакет функциональных обновлений, направленных на ускорение документооборота, повышение управляемости партнерской сети и усиление присутствия бренда клиента в каналах коммуникации. Об этом CNews сообщили представители PRM Online.

В релиз вошли такие функции, как: подключение и брендирование персонального Telegram‑бота; автоматическое формирование актов по подтвержденным выплатам; подтверждения партнеров в один клик с помощью нового таба «Запросы на активацию»; разделы «Новости» и «Обучение» получили современный, быстрый интерфейс и стали существенно удобнее для рекрутирования и ежедневной работы пользователей.

«Мы активно инвестируем в разработку своей платформы, чтобы делать управление партнерскими программами проще и эффективнее, — сказал Сергей Золкин, руководитель PRM Online. — Новый формат подтверждения участников и улучшенные обучающие инструменты позволят нашим клиентам быстрее масштабироваться и повышать активность своих партнёрских сетей, значит — развиваться и зарабатывать больше».

Автоматическое формирование актов упраздняет ручные операции: по каждой подтверждённой выплате платформа создаёт акт и предоставляет доступ к документу как администратору, так и партнёру прямо в личных кабинетах. Это решение сокращает временные затраты и снижает вероятность ошибок в первичных документах, обеспечивая сквозную прозрачность взаиморасчётов. Подключение доступно в меню управления настройками: Настройки → Общие настройки → Финансовые настройки → Настройки актов.

Для усиления прямой коммуникации с партнерами добавлена возможность подключить и брендировать собственного Telegram‑бота. Инструмент работает на тарифах «Стандарт» и PRO и позволяет перенести ключевые операции и уведомления в удобный мессенджер‑формат. Активация выполняется через меню: Настройки → Общие настройки → Интеграция с Telegram → Персональный бот .

Управление заявками в партнерскую программу переведено в новый таб «Партнеры → Запросы на активацию», где отображается число новых обращений и доступно подтверждение либо отклонение в один клик. Централизация заявок и мгновенные действия ускоряют онбординг партнеров и разгружают менеджеров, что особенно важно при масштабировании сети и росте входящего потока.

Разделы «Новости» и «Обучение» получили современный интерфейс, сфокусированный на скорости обзора и удобстве потребления контента. В обучающих курсах теперь можно прикреплять видео с YouTube и RuTube и воспроизводить их во встроенном плеере без переходов во внешние окна, что повышает вовлечённость и сокращает время на поиск материалов. Обновления ориентированы на ускорение запуска новых партнёров и систематизацию знаний внутри экосистемы.

Новый функционал PRM Online, нацеленный на сокращение операционных издержек и ускорение ключевых бизнес-процессов пользователей, доступен начиная с сегодняшнего дня.