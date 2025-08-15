Kokoc Group: что бизнес ждет от аутстаффинга

В России усугубляется дефицит ИТ-специалистов. На фоне нехватки квалифицированных кадров растет рынок аутстаффинга. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group.

У ИТ-компанией есть «белые списки» подрядчиков, к которым обращаются, когда возникает потребность в аутстаф-специалистах.

Чтобы попасть в поле зрения заказчиков, аутстаф-компаниям нужна системная работа с репутацией, омниканальное продвижение и постоянный нетворкинг.

Онбординг — один из самых чувствительных этапов: если аутстаф-специалист не может быстро влиться в проект, это воспринимается как срыв сроков.

За последние несколько лет в России наблюдается нехватка ИТ-специалистов. А к 2030 г., по прогнозам главы Сбербанка Германа Грефа, дефицит кадров достигнет 1 млн человек.

На фоне растущей потребности в квалифицированных кадрах расширяется рынок ИТ-аутстаффинга. К концу 2024 г. его емкость достигла 265 млрд руб. (+18% к 2023 г.), тогда как в 2025 г. четверть компаний планирует «арендовать» 20–50 ИТ-специалистов, каждая десятая собирается привлечь команды из более 100 разработчиков. Все это подтверждает, что рынок аутстаффинга «продолжит расти двузначными темпами» и станет очередным подтверждением трансформации рынка в пользу эффективности сотрудников, а не их количества.

Исследование Kokoc.tech (дивизион Kokoc Talents международной платформы Kokoc Group) подтверждает эту тенденцию. Кроме того, в рамках исследования эксперты выяснили, что подрядчики помогают бизнесу решать одноразовые и срочные задачи и снижают риски, связанные с увольнением и наймом штатных работников.

Чтобы изучить актуальные потребности в бизнесе в области аутстаффинга, специалисты Kokoc.tech провели глубинные интервью с С-level сотрудниками крупных и средних ИТ-компаний, операторов связи, маркетинговых агентств, EdTech-компаний и компаний, предлагающих решения в сфере кибербезопасности.

Опрос показал, что компании в первую очередь обращаются к так называемым «белым спискам» подрядчиков — партнерам, с которыми у заказчика был положительный опыт сотрудничества. Чтобы попасть в такой список, достаточно одного удачного контракта, а для исключения хватит двух-трех неудачных кейсов, например, неподходящий специалист, плохие софт-скиллы или нарушение сроков.

Если нужного специалиста нет в основной базе, заказчики переходят к рассмотрению внешних предложений работы – к тем подрядчикам, которые регулярно присылают качественные и релевантные предложения работы. Здесь важную роль играет то, как компания выстраивает коммуникацию: грамотно ли адаптирует предложения под задачи клиента, корректен ли профессиональный язык, нет ли в презентации ошибок или упоминаний конкурентов. В условиях высокой конкуренции заказчики внимательно изучают входящие предложения и формируют из них расширенную базу для дальнейших обращений.

Помимо этого, бизнес активно ищет новых подрядчиков самостоятельно – через кейсы, поиск в интернете, профильные Telegram-каналы и рекомендации коллег. Отдельную роль играют HR-специалисты, которые могут подключаться к поиску не только штатных сотрудников, но и специалистов по модели аутстаффинга. В крупных компаниях - особенно в финтехе и ИТ-интеграции - отбор часто происходит через регулярные тендеры, где учитываются не только компетенции, но и предыдущий опыт работы и выполнение квот. У небольших и средних компаний ключевую роль играют личные связи, скорость реакции и тон в коммуникации.

Крайне важна репутация: аутстаф-компании, чтобы попасть в поле зрения заказчиков, нужно непременно участвовать в профессиональных рейтингах и быть представленной на отраслевых платформах. Плюсом будет наличие собственных каналов коммуникации. Эффективный выход на аутстаф-рынок требует системного маркетинга, омниканального продвижения и постоянного нетворкинга.

«Одним из чувствительных этапов становится онбординг: заказчики ожидают, что специалист полностью погрузиться в проект в течение одной недели. Если адаптация затягивается, это воспринимается как срыв сроков. Многие респонденты подчеркивали, что работа подрядчика не заканчивается на подборе сотрудника, а продолжается вплоть до полного закрытия конкретной задачи», — отметил CEO Kokoc.tech Павел Милосердов.

Участники исследования считают идеальным такого подрядчика, который умеет вникнуть в задачу, быстро реагирует на обратную связь, сопровождает специалиста на этапе онбординга и остается на связи после начала работы.