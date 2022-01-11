Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104689
ИКТ 8693
Организации 6741
Ведомства 1327
Ассоциации 700
Технологии 3015
Системы 18831
Персоны 40358
География 1659
Статьи 1272
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1686
Мероприятия 825

E Ink Corporation E Ink (electronic ink) E-Ink Carta "электронные чернила" Electronic Paper Display, EDP электронная бумага

E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E-Ink Carta -


11.01.2022 Можно ли зарегистрировать в ГИБДД автомобиль, который меняет цвет?
11.11.2021 Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе
12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена
04.09.2020 Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink
17.01.2018 Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink
03.03.2015 Новый E Ink ридер PocketBook 630 стал доступен в продаже
03.12.2014 Презентация YotaPhone 2: патриотизм и инновации
02.12.2014 PocketBook представил прототип гибкого 13,3-дюймового планшета с E Ink экраном
02.07.2014 В продажу поступил ридер PocketBook 650 с камерой 5 МП
30.12.2013 Тест первого русского смартфона YotaPhone: почему напрягся Apple?
15.11.2013 Prestigio представил новый E Ink ридер
20.09.2013 Культура чтения: обзор E-Ink ридера Onyx Boox i63ML Maxwell. ZOOM.CNews рекомендует
02.09.2013 Prestigio выпустил компактный E-Ink ридер MultiReader 3664
01.08.2013 ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux
03.12.2012 ZOOM.CNews рекомендует: светящийся E-Ink ридер Onyx Boox i62ML Aurora
05.04.2012 Первый тест в России ридера Onyx Boox i62M Pilgrim: ZOOM.CNews рекомендует
28.03.2012 Обзор PocketBook Touch: сенсорный ридер с мультитач
17.01.2012 Prology Latitude I-603T: обзор сенсорного ридера нового поколения
23.11.2011 Android на букридере: первый взгляд на Sony PRS-T1
06.10.2011 E-Band представил в России беспроводную альтернативу оптоволокну
03.08.2011 Обзор Explay HD.Book II: победа цветных ридеров над E-Ink?
08.07.2011 Обзор ридера Inch S6t: интернет-планшет с экраном E-Ink
11.11.2010 LG и E Ink показали свою разработку цветного дисплея для электронных ридеров
02.06.2010 Onyx Boox 60: электронная книга с доступом в Интернет
25.03.2010 «ТТК-Юго-Восток» подключил к интернету оператора связи E-link
03.06.2009 Производителя дисплеев по технологии e-ink купили за $215 млн
31.10.2005 Наступает эпоха "мнущейся электроники"
24.10.2005 LG.Philips разработала гибкий дисплей размером 10 дюймов
18.05.2005 Seiko создала часы на основе "электронных чернил"
18.05.2005 Seiko создала часы на основе "электронных чернил"
27.01.2004 Электронная бумага становится мягче туалетной
27.01.2004 Электронная бумага становится мягче туалетной
28.06.2002 Разработан ЖК-дисплей тоньше кредитной карты
28.02.2001 Philips будет разрабатывать новые дисплеи совместно с E Ink
21.11.2000 E Ink и Lucent продемонстрировали гибкий электронный дисплей
05.05.1999 E Ink продемонстрировала последнюю разработку в области дисплеев с использованием технологии "электронных чернил"

Публикаций - 298, упоминаний - 488

E Ink Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 39
Samsung Electronics 9333 38
ONYX International 87 36
Yota Devices - YD 100 34
PocketBook International 82 31
Sony 6145 30
МакЦентр - MacCentre 124 27
LG Electronics 3372 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 24
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 22
Amazon Inc - Amazon.com 2650 20
Microsoft Corporation 22497 18
Philips 1960 16
Intel Corporation 11262 15
Plastic Logic 33 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 12
Lenovo Group 2077 12
HTC Corporation 1428 11
Qualcomm Technologies 1639 11
Google LLC 10352 11
Prology 69 10
Fly - Explay - Эксплей 231 9
Wacom 139 9
ZTE Corporation 685 9
Huawei 3222 9
China Baoli 13 8
PalmStore 8 8
Nvidia Corp 3118 7
Элемент ГК - Elementec 1523 7
Yandex - Яндекс 5015 7
Lenovo Motorola 3463 7
Wexler 59 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 7
Telconet 27 7
Indiegogo 56 6
Xiaomi 1095 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 6
REX Global - REX Global Entertainment Holdings - China Baoli 13 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Asahi Glass 39 9
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 6
Лента - Сеть розничной торговли 912 6
Евросеть 1393 6
Kickstarter 117 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 5
Связной ГК 1190 5
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 22 4
Самолёт ГК 216 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
Barnes & Noble 119 3
Telconet Capital 25 2
Beko 54 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 72 2
Белый Ветер 340 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 2
BMW Group 392 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 2
Carl Zeiss 294 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Marco Polo Hotel 6 1
JD.com - Jingdong Mall 64 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Раунд 220 1
Жемчужина - Санаторий 29 1
Верный - торговая сеть 133 1
QinetiQ Group 55 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 19 1
Caterpillar 83 1
GM - General Motors 434 1
KGI Securities 49 1
LEGO 202 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 75 1
ВТБ Лизинг 47 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 10
Президент Российской Федерации 3770 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
Верховный суд Каймановых островов 4 3
Верховный суд Российской Федерации 709 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
Международный трибунал Сингапура 2 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
Администрация Президента РФ 904 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
Правительство Москвы 1640 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 14 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организация интеллектуальной собственности 132 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 47 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 209
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 125
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 97
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 95
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 86
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 75
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 61
FB2 - FictionBook 116 49
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 49
EPUB - Electronic Publication 131 49
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 47
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 47
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 88 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 42
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 39
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 38
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1235 38
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 32
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 31
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 31
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 30
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 170 30
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 29
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 28
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 295 27
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 26
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 26
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 24
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 359 23
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 23
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 20
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 17
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 16
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 15
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 14
Google Android 11959 105
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 70
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 78 63
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 38
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 56 28
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 249 24
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 23
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 22
Google Play - Google Store - Android Market 2732 21
Linux OS 7669 19
Amazon Kindle 151 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 18
ONYX SNOW Field 21 18
Microsoft Office Word 627 16
Apple iOS 6422 15
Apple iPad 3663 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 12
ONYX MOON Light 12 12
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 12
StarDict - свободная оболочка для электронных словарей с открытым исходным кодом 19 11
Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live 174 10
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 10
Microsoft Windows 2000 2856 10
Microsoft Office Excel 818 9
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 8
Apple iPhone 6 2649 7
Яндекс.Маркет 524 7
FBReader 19 7
Dropbox - Файловый хостинг 436 6
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 655 6
PocketBook Touch 6 6
Vobis Highscreen 64 6
Microsoft Windows 10 11713 6
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 6
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 241 5
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 304 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 5
Dell Latitude - Серия ноутбуков 152 5
Google Android 10 195 5
Apple iPad mini 398 5
Мартынов Владислав 111 16
Авдолян Альберт 28 8
Чемезов Сергей 134 7
Чубайс Анатолий 193 7
Медведев Дмитрий 1604 6
Путин Владимир 2542 6
Адоньев Сергей 32 5
Sie Winston - Си Уинстон 7 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
Hayes Robert - Хайес Роберт 3 2
Колпачев Георгий 11 2
Griffin David - Гриффин Давид 3 2
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 2
Касперская Наталья 248 2
Денисов Андрей 21 1
Ксенин Алекс 311 1
Козлов Константин 15 1
Герчук Михаил 87 1
Донцова Дарья 7 1
Кладов Виктор 4 1
Чернышов Михаил 37 1
Поляков Александр 50 1
Шевченко Евгений 59 1
Лопатин Виктор 25 1
Пешехонов Константин 6 1
Собянин Сергей 222 1
Милица Евгений 5 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Анурьев Сергей 16 1
Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 1
Маяковский Владимир 3 1
Пушкин Александр 13 1
Толстой Лев 41 1
Ланцов Михаил 3 1
Hoffman Nick - Хофман Ник 1 1
Бровко Василий 50 1
Dupras Virgil - Дупрас Вирджил 2 1
Лапшина Екатерина 14 1
Виноградова Наталья 51 1
Адонев Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 37
Япония 10069 28
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 22
Китай - Тайвань 2115 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 16
Европа 12319 11
Испания - Каталония - Барселона 707 9
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 8
Германия - Федеративная Республика 8903 8
Франция - Французская Республика 5665 7
Великобритания - Кембридж 250 6
Испания - Королевство 2917 6
Швеция - Королевство 2072 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Азия - Азиатский регион 3803 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
Украина 6212 5
Германия - Саксония - Дрезден 97 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 5
Ближний Восток 2549 5
Южная Корея - Республика 4394 5
Германия - Берлин 635 5
Австрия - Австрийская Республика 1020 5
Сингапур - Республика 1574 5
Нидерланды 2197 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
США - Массачусетс 463 4
Великобритания - Острова Кайман 24 4
Италия - Итальянская Республика 3310 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 3
Канада 3319 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Америка 2011 3
Финляндия - Финляндская Республика 1816 3
Португалия - Португальская Республика 788 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 19
Ergonomics - Эргономика 840 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 5
Английский язык 764 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 24 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
НКО - Некоммерческая организация 220 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 372 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 68 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
Слепые зоны 22 1
Холодная война между США и СССР 170 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 252 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 60 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 145 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 21
Wikipedia - Википедия 413 5
The Verge - Издание 482 4
DigiTimes - Издание 1284 3
Ananova 249 2
Vnunet 225 2
New Scientist 1447 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
PC Magazine - PCMag 77 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Nature 770 2
РИА Новости 766 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 2
Tom’s Hardware 127 2
Bloomberg 1009 2
FT - Financial Times 1118 2
Newsweek 35 1
AP - Associated Press 1975 1
Россия 24 - телеканал 98 1
АиФ - Аргументы и факты 34 1
Optics 128 1
TENAA 18 1
The Information 45 1
HPC.ru 82 1
USA Today 125 1
Telegraph 197 1
Times 500 1
Pocket-Lint 69 1
GizmoChina 90 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
Комсомольская Правда - газета 58 1
PhoneArena 70 1
Wired - Издание 217 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
GizChina - Издание 42 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
NYT - The New York Times 956 1
Ведомости 375 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
NPD DisplaySearch 282 4
IDC - International Data Corporation 4671 3
SmartMarketing 73 3
DigiTimes Research 22 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
IDTechEx 3 1
Wainhouse Research 38 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 12
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 1
Red Dot Design Award 50 1
Intel Developer Forum - IDF 250 1
Autodesk University 8 1
Международный женский день - 8 марта 118 1
День знаний - 1 сентября 25 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209592, в очереди разбора - 896938.
Создано именных указателей - 104689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще