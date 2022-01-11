Индексная книга CNews*
E Ink Corporation E Ink (electronic ink) E-Ink Carta "электронные чернила" Electronic Paper Display, EDP электронная бумага
Публикаций - 298, упоминаний - 488
E Ink Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мартынов Владислав 111 16
|Авдолян Альберт 28 8
|Чемезов Сергей 134 7
|Чубайс Анатолий 193 7
|Медведев Дмитрий 1604 6
|Путин Владимир 2542 6
|Адоньев Сергей 32 5
|Sie Winston - Си Уинстон 7 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
|Hayes Robert - Хайес Роберт 3 2
|Колпачев Георгий 11 2
|Griffin David - Гриффин Давид 3 2
|Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 2
|Касперская Наталья 248 2
|Денисов Андрей 21 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Козлов Константин 15 1
|Герчук Михаил 87 1
|Донцова Дарья 7 1
|Кладов Виктор 4 1
|Чернышов Михаил 37 1
|Поляков Александр 50 1
|Шевченко Евгений 59 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Пешехонов Константин 6 1
|Собянин Сергей 222 1
|Милица Евгений 5 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Анурьев Сергей 16 1
|Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 1
|Маяковский Владимир 3 1
|Пушкин Александр 13 1
|Толстой Лев 41 1
|Ланцов Михаил 3 1
|Hoffman Nick - Хофман Ник 1 1
|Бровко Василий 50 1
|Dupras Virgil - Дупрас Вирджил 2 1
|Лапшина Екатерина 14 1
|Виноградова Наталья 51 1
|Адонев Сергей 1 1
|NPD DisplaySearch 282 4
|IDC - International Data Corporation 4671 3
|SmartMarketing 73 3
|DigiTimes Research 22 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|IDTechEx 3 1
|Wainhouse Research 38 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 6
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209592, в очереди разбора - 896938.
Создано именных указателей - 104689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209592, в очереди разбора - 896938.
Создано именных указателей - 104689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.