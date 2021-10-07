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E-ink
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"Электронные чернила"
EDP
Electronic Paper Display
электронная бумага


07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 2
01.10.2021 Ридер Onyx Boox Faust 4 – современные характеристики в классическом корпусе 2
12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена 1
07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 1
03.11.2020 Onyx Boox Note Air – крупноформатный ридер в сверхтонком металлическом корпусе 1
27.10.2020 Создан первый в истории смартфон, который можно свернуть в трубку. Видео 2
04.09.2020 Революция в мире дисплеев. Создана безопасная для глаз матрица тоньше LCD и контрастнее E Ink 2
22.07.2020 Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с двумя экранами представлен на российском рынке. Цена 1
19.03.2020 «Макцентр» представил новый букридер Onyx Boox Darwin 7. Цена 1
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники 1
21.02.2020 Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд 1
16.01.2020 Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание? 6
09.12.2019 В России стартовали продажи букридера Onyx Boox Livingstone с подсветкой без мерцания. Цена 1
06.12.2019 Проект «Тайгафон» закрыт: Касперская потеряла 40 миллионов 1
19.11.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена 2
10.10.2019 Создана операционная система для постапокалипсиса. Она запустится даже на калькуляторе 1
01.10.2019 Какую электронную книгу купить в 2020 году 1
19.09.2019 Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro 1
06.09.2019 7 лучших умных часов: выбор ZOOM 1
29.05.2019 Intel показал ноутбук с двумя экранами, между которыми можно переключаться взглядом 1
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 1
18.04.2019 Создатель Yota Phone банкрот 1
11.04.2019 Hisense начала российские продажи смартфонов. Цены 4
12.03.2019 Смартфоны с гибкими экранами и 5G: главные новинки MWC 2019 2
11.03.2019 Обзор электронной книги ONYX BOOX Darwin 5 1
28.02.2019 Производителю Yota Phone грозит банкротство 1
17.01.2019 Обзор планшета "2-в-1" Lenovo Yoga Book C930: ноутбук без клавиш 1
31.10.2018 У Microsoft нашлась разработка, аналог которой в России хоронили из-за YotaPhone 4
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver 1
12.10.2018 Microsoft готовит гибкий смартфон 1
05.09.2018 Всё самое интересное с IFA 2018 2
02.08.2018 Собираемся в отпуск: ZOOM рекомендует, что взять с собой 2
27.07.2018 Лучшие устройства для чтения: выбор ZOOM 3
02.07.2018 Microsoft втайне готовит планшет с «форм-фактором нового типа». Фото 1
09.06.2018 Intel выпустила ноутбук с двумя дисплеями. Фото 2
06.03.2018 Что подарить на 8 марта? Рекомендации ZOOM 1
19.02.2018 Обзор электронной книги ONYX BOOX Cleopatra 3 2
14.02.2018 Топ-10 самых необычных смартфонов 1
05.02.2018 Смартфоны с двумя экранами: зачем? 2
30.01.2018 PocketBook представила ридер с цветной подсветкой и облачными функциями. Цена 1

Публикаций - 179, упоминаний - 392

E-ink упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5651 24
Microsoft Corporation 11060 12
Prology 39 8
Apple Inc - Эппл Рус 7692 8
Lenovo Group 1636 5
Yota Devices - YD 94 5
Yota - Скартел 623 5
Xiaomi 904 4
China Baoli 12 4
Google LLC 7144 4
NXP Freescale Semiconductor 96 4
Intel Corporation 4169 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ONYX International 16 3
МакЦентр - MacCentre 37 3
Rex Global - China Baoli 11 3
Qualcomm Technologies 1002 3
Telconet 24 3
Hi-p Electronics 4 3
Harman Kardon 165 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1211 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Lenovo Motorola 1004 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
PocketBook International 63 2
TWC - Trinity World Managment 6 2
Yota Devices IPR 2 2
TCL Corporation 87 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 2
Alcatel 229 2
ZTE Corporation 550 2
Hisense Electronic Information Group 1 1
RDC Group - Mobilidi 16 1
Lenovo Intelligent Devices Group 8 1
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 10 1
MediaTek 315 1
Nvidia Corp 2015 1
GitHub 412 1
LG Electronics 1844 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 3 2
Telconet Capital 24 2
Белый Ветер 54 2
Виктория - Сеть супермаркетов 41 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ВТБ Лизинг 34 1
Garsdale Services 36 1
Asahi Glass 17 1
Sino Advisor International 3 1
Верховный суд Каймановых островов 4 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Международный трибунал Сингапура 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роснано 456 1
Правительство Москвы 653 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 70
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 66
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 35
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 31
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 22
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 16
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 5
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 117 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 4
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 4
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 45 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 434 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 3
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 77 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 3
ARM64 - Архитектура процессора 1018 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 3
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 3
3D-печать 135 2
USB OTG - On-The-Go 93 2
Smartphone - Смартфон 773 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 381 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 2
USB Type-C - USB-C 901 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
Dual Pixel 29 1
QWERTY-клавиатура 193 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
MKV - медиаконтейнер 137 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 340 1
Google Android 10750 65
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 19
Apple iOS 5741 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 12
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 11
VK - Mail.ru Одноклассники 857 11
Microsoft Excel 436 8
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 5
Samsung Galaxy Note 558 5
Apple iPad 3263 5
Intel Tiger Rapids - ноутбук 4 4
Apple iPhone 6 547 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
PocketBook Touch 5 4
Nvidia GeForce GTX 2058 4
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 3
Microsoft Windows 10 6629 3
Microsoft Surface - Планшет 305 3
ONYX SNOW Field 14 3
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 136 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Linux OS 4253 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Google Nexus - Серия смартфонов 398 3
ONYX MOON Light 7 3
Microsoft Office OneNote 137 3
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 2
Sony Xperia 113 2
Lenovo ThinkBook - Серия ноутбуков 13 2
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 37 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 2
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 2
Microsoft Andromeda OS 15 2
Java - Язык программирования 1175 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 167 2
Медведев Дмитрий 1433 4
Мартынов Владислав 78 3
Авдолян Альберт 28 3
Sie Winston - Си Уинстон 7 3
Адоньев Сергей 32 2
Griffin David - Гриффин Давид 3 2
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 2
Чемезов Сергей 121 2
Касперская Наталья 197 2
Собянин Сергей 211 1
Писарев Александр 2 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Hoffman Nick - Хофман Ник 1 1
Lui Lai Yan - Луи Лаи Ян 1 1
Anthony Yeung Chun Wai - Энтони Янг Чун Вай 1 1
Булатов Кирилл 18 1
Livingstone David - Ливингстон Давид 1 1
Ковалевич Денис 5 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 1
Чубайс Анатолий 106 1
Никифоров Николай 1126 1
Адонев Сергей 1 1
Путин Владимир 1824 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
Лапшина Екатерина 12 1
Грин Александр 1 1
Белоусов Александр 6 1
Dupras Virgil - Дупрас Вирджил 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 11
Европа 3745 9
Великобритания - Кембридж 69 6
Германия - Федеративная Республика 3624 6
Япония 2778 6
Франция - Французская Республика 2120 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Украина 3361 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Великобритания - Острова Кайман 17 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 2
Великобритания - Виргинские Острова 110 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Кипр - Республика 247 2
Индия - Республика 2169 2
Китай - Тайвань 589 2
Специальный административный район Гонконг 548 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Ближний Восток 1471 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Америка 457 1
Сингапур - Республика 808 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Европа Западная 612 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Новая Москва 45 1
Южная Корея - Республика 1456 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Нидерланды 972 1
Бельгия - Королевство 397 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
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The Verge - Издание 448 3
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GizChina - Издание 40 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
IDG - International Data Group 20 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 1
GizmoChina 77 1
Pocket-Lint 68 1
NPD DisplaySearch 195 2
IDTechEx 3 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 8 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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