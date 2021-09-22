Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CO2
Углекислый газ
Диоксид углерода
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 85, упоминаний - 108
CO2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Forbes - Форбс 442 2
|Ведомости 259 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
|CNews Analytics 1991 3
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764524, в очереди разбора - 668211.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764524, в очереди разбора - 668211.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru