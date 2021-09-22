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CO2
Углекислый газ
Диоксид углерода


22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных 1
13.09.2021 SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику 3
24.08.2021 Nomad Go разработала ИИ-систему для снижения выбросов углерода от офисных зданий 1
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 1
13.08.2021 Samsung начнет выпускать смартфоны из мусора 2
06.07.2021 «Сименс» и администрация Екатеринбурга будут развивать цифровые технологии на предприятиях города 1
12.05.2021 «Сименс» и Swire Coca-Cola создадут 18 цифровых предприятий 1
02.04.2021 Konica Minolta представила производственную версию сервиса для удалённой поддержки AIRe Link 2
31.03.2021 Vertiv и Green Mountain выводят устойчивость ЦОДов на новый уровень 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
23.02.2021 Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати? 1
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1
17.11.2020 Accenture: переход на облачные решения сокращает выбросы углекислого газа 2
05.10.2020 HP расширила портфолио премиальных ноутбуков Spectre и ENVY. Цены 1
03.08.2020 Smart Engines подвела итоги I полугодия 2020 года 1
09.07.2020 Huawei опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2019 год 1
18.06.2020 Atos призвала к ответственному отношению к окружающему миру 1
11.03.2020 Эксперты «АЙТОБ» рассказали о росте популярности «зеленой» логистики в России 1
24.01.2020 SAP присоединилась к кампании CEO Carbon Neutral Challenge 1
31.12.2019 В России раскрыта группировка майнеров криптовалюты, месяцами воровавших электроэнергию 1
12.12.2019 Blablacar закрыл сделку по покупке Busfor и начал продавать онлайн-билеты на автобусы в России 1
04.12.2019 Generix анонсировал выход нового SaaS-решения для цепочки поставок 1
14.11.2019 Создатель C++ против использования этого языка для майнинга биткоинов 1
15.10.2019 Российские майнеры украли электричество на миллионы рублей 1
25.09.2019 BlaBlaCar объединяется с Busfor 1
22.08.2019 Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика 1
25.06.2019 Bosch займется выпуском водородных топливных элементов для автомобилей 1
18.06.2019 10 причин купить электросамокат 1
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 1
28.01.2019 Россиянин инсценировал ограбление, чтобы покрыть убытки от падения биткоина 2
20.11.2018 На рынке биткоина обвал: курс рухнул ниже $4500 2
07.11.2018 Майнинг биткоина стал дороже добычи золота 2
25.09.2018 Дом будущего будет управляться голосом 1
19.06.2018 «Арвал» представила веб-платформу My Fleet Status для управляющих автопарками в России 1
21.11.2017 Data scientist: Данные не врут 2
11.09.2017 Panasonic представила робота-колобка и другие изобретения для «умного дома» 1
19.04.2017 Bosch представила подробности о технологиях подключенных автомобилей и автоматизированного вождения 1
12.08.2016 Huawei представила отчет об устойчивом развитии за 2015 г. 1
02.03.2016 Hitachi: Как анализ данных может влиять на жизнь целого города 1
06.07.2015 Avinor переводит 46 аэропортов в Норвегии на облачную платформу Amadeus 1

Публикаций - 85, упоминаний - 108

CO2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 3
SAP SE 3216 3
Google LLC 7158 3
Samsung Electronics 5686 2
IBM 3546 2
BT Group - British Telecommunications 84 2
Busfor - Busfor 4 2
TÜV 16 1
Ростелеком Сибирьтелеком 306 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
HP Inc. 2920 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Астерос - Asteros 531 1
Panasonic Europe 5 1
PowerCell Sweden AB 1 1
Optima - Оптима 50 1
Transas - Транзас ГК 58 1
HoloGroup 6 1
Carbon Neutral Challenge 1 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Синтерра - Synterra 565 1
Orange France Télécom 99 1
ITOB - АЙТОБ 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 229 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2731 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Intel Corporation 4186 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Telegram Group 702 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 723 1
Panasonic 1152 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
Крок 1221 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
Ингушэнерго 6 2
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Tesla Motors 241 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 2
Россети ПАО 168 2
РКС - Российские космические системы 100 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Gucci - Дом моды Гуччи 12 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Virgin Hyperloop 6 1
TWINO 4 1
Tessi 8 1
Мособлгаз 11 1
Uber 257 1
Citibank - Ситибанк 170 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Царицын капитал 22 1
АвтоВАЗ 119 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Uber Technologies 258 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Volvo Cars 155 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Администрация города Екатеринбурга 2 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Правительство РФ 2206 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
ICE - Interactive Connectivity Establishment 22 1
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 107 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 309 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
HD-PLC - High Definition Power Line Communication - Коммуникационная сеть, транспортом которой является обычная электропроводка квартиры, офиса или предприятия 1 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 27 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
TÜV Rheinland Eyesafe - сертификат 8 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 152 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 838 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
Google Android 10751 2
Bitcoin Cash - криптовалюта 18 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Generix Order Management 1 1
Telegram - Мессенджер 80 1
SAP Digital Supply Chain 1 1
Canon i-SENSYS LBP - МФУ 5 1
Generix Supply Chain Hub 3 1
Generix Warehouse Management 2 1
Generix EDI Services 1 1
Generix Supplier Portal 1 1
Generix Transport Management 1 1
Konica Minolta AIRe Link 3 1
Intel Dynamic Tuning 2 1
Intel Evo 24 1
Adobe Fresco 1 1
Intel Core 11 - Cерия процессоров 15 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Intel Iris Xe - серия дискретных видеокарт для ноутбуков 22 1
HP Command Center 6 1
TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 2 1
Apple CarPlay 28 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2085 1
Microsoft Teams 214 1
C++ - Язык программирования 284 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
SAP Ariba 71 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Adobe Creative Cloud 52 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 7 1662 1
HP Spectre x - серия ноутбуков 18 1
HP Envy - Серия ноутбуков 69 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 81 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
Generix Collaborative Replenishment 1 1
HP Sure View 20 1
Krause Max - Краузе Макс 3 3
Tolaymat Thabet - Толаймат Табет 3 3
Тузенко Николай 2 2
Екушевский Илья 4 2
Рейдер Ирина 3 2
Brusson Nicolas - Брюссон Николас 9 2
Bizzarri Marco - Биццари Марко 1 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 5 1
Viry Christophe - Вири Кристоф 1 1
Hua Liang - Хуа Лян 5 1
Thomas David - Томас Дэвид 3 1
Мау Владимир 5 1
Hartung Stefan - Хартунг Стефан 1 1
Girard Elie - Жирар Эли 8 1
Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн 3 1
Fridman Lex - Фридман Лекс 1 1
Зубов Юрий 5 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
Lacy Peter - Лейси Питер 2 1
Орлов Алексей 10 1
De Flon Rønning Alexander - де Флон Реннинг Александр 1 1
Мякишева Марина 84 1
Шклярук Мария 14 1
Шадаев Максут 384 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Ротенберг Игорь 35 1
Ротенберг Аркадий 42 1
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Германия - Федеративная Республика 3648 9
Япония 2792 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Европа 3766 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Россия - Республика Ингушетия 189 3
Швеция - Королевство 756 2
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Индия - Республика 2175 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Казахстан - Республика 2637 1
Ирландия - Республика 364 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Северный Кавказ 137 1
Франция - Париж 372 1
Луна 61 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 16 1
Россия - Волгоград 542 1
Россия - Республика Дагестан 264 1
Россия - Саров 92 1
Германия - Берлин 358 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Испания - Королевство 1256 1
Россия - Волгоградская область 399 1
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Специальный административный район Гонконг 551 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Дед Мороз 58 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
SBTi - Science Based Target initiative - Инициатива: Цели, установленные наукой - Международная инициатива научно-обоснованных целевых показателей 4 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Forbes - Форбс 442 2
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Frost & Sullivan 101 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
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