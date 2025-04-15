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Яндекс.Станция Лайт
УПОМИНАНИЯ
Яндекс.Станция Лайт и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7670 5
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 2
|М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
|Xiaomi 1812 1
|Apple Inc 12256 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 338 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2495 5
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 4
|Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 6
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1337 1
|Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 958 1
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