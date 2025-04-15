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Яндекс.Станция Лайт


УПОМИНАНИЯ


15.04.2025 «Яндекс» выпустил уникальную неубиваемую колонку, которой нет ни у кого. Внутри совершенно новая навороченная «Алиса» 1
17.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост рынка умных колонок на 26% за 2024 год 1
24.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 49% за девять месяцев 2024 года 1
21.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж обновленной «Яндекс Станции Лайт» 1
24.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж умных колонок на 69% в I полугодии 2024 года 1
17.01.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: четверть продаж умных девайсов и колонок в 2023 г. пришлась на декабрь 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Яндекс.Станция Лайт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7670 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Xiaomi 1812 1
Apple Inc 12256 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 338 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2495 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 4
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 532 6
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1828 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7786 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12354 4
Часы - Watch 958 4
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1011 3
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 170 2
Умные платформы 1745 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 544 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4562 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7412 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9825 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3090 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24650 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5471 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 400 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1601 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1448 1
Аудиокнига - Audiobook 212 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2434 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2284 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 957 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2649 1
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 182 1
Аксессуары 3962 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3806 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1057 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7500 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2147 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10115 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2000 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12382 1
Микрофон - Microphone 2558 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2213 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1916 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7169 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3300 1
Яндекс.Станция Мини 61 6
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 170 6
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 3
СалютДевайсы - SberBoom 20 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 684 2
Microsoft Office Word 833 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 62 1
Яндекс.Плюс 203 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1177 1
Яндекс.Станция Макс 26 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 252 1
Яндекс.Станция Миди 6 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2102 1
Иксанова Екатерина 21 3
Рогозин Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1337 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 958 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5651 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4483 1
Английский язык 6729 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1606 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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