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Россети МРСК Центра ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра Орелэнерго Смоленскэнерго

Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго


17.03.2021 Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ
02.09.2020 ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области
02.12.2019 Mail.ru Group и «Россети центр» договорились о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий
08.11.2019 «Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья»
19.07.2017 «МРСК Центра» модернизировала автоматизированную систему управленческого документооборота
13.12.2016 «МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP
04.02.2016 «МРСКА Центра» протестировала систему VDI на базе «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко»
08.06.2015 «Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»
05.11.2013 СК: Директор «МРСК Центра» нанес ущерб на 880 млн руб. через подконтрольного ИТ-подрядчика
19.12.2012 «МРСК Центра» оптимизирует систему менеджмента качества с помощью РДТЕХ
23.03.2012 РНТ создала систему управления транспортом в «МРСК Центра»
22.03.2012 Топ-менеджеры ФСК ЕЭС и холдинга МРСК используют «Мобильный офис руководителя»
01.06.2011 МТС установила более 1 тыс. устройств с SIM-картами на узлах электросети «МРСК Центра» для мониторинга системы энергоснабжения
11.03.2011 «МРСК Центра» защитилась от вирусов с помощью решений Eset
24.01.2011 Cистема «АвтоТрекер» будет установлена на автомобилях «МРСК Центра»
05.10.2010 «Ростелеком» обеспечит «МРСК Центра» услугами дальней связи
13.07.2010 «МРСК Центра» закупила лицензии Kaspersky Total Space Security
05.02.2010 «МРСК Центра» оптимизировала услуги по передаче электроэнергии с помощью SAP ERP
20.01.2010 «МРСК Центра» строит единое хранилище финансовой документации
15.01.2010 «МРСК Центра» перешла на SAP ERP версии 6.0
19.02.2009 «МРСК Центра и Приволжья» тиражирует систему менеджмента качества в филиалах
15.09.2008 В «МРСК Центра» внедряют SAP CRM
06.08.2008 SAP HCM поможет «МРСК Центра» рассчитывать зарплату сотрудников
25.07.2008 «МРСК Центра и Приволжья» внедрит SAP Business Suite
27.12.2007 «МРСК Центра» запустила в эксплуатацию ERP-систему в «Брянскэнерго»
25.09.2007 IDS Scheer построила систему процессного контроллинга для МРСК-1
17.11.2005 "МРСК Центра и Северного Кавказа" внедряет платформу ARIS

Публикаций - 104, упоминаний - 139

Россети МРСК Центра ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
Software AG & IDS Scheer 196 13
Microsoft Corporation 22497 10
Ланит - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 7
Oracle Corporation 6035 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 5
АйДи - Технологии управления 45 5
ГКС - Группа компаний Систематика 307 5
SAP CIS - САП СНГ 821 4
Zelax - Зелакс 80 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 3
Nival - Нивал - Nival Interactive - Nival Online - Nival Network 167 3
OpenText 186 3
АвтоТрекер 98 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 3
Ростех - Автоматика Концерн 1008 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Softline - Софтлайн 1870 3
Software AG 187 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 3
РНТ - Русские Навигационные Технологии 124 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 3
Крок - Croc 1616 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 3
Свемел МВП - Swemel 30 2
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 2
Галактика - Корпорация 1077 2
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 55 2
Новые облачные технологии (НОТ) 277 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 155 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 28
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго 36 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 14
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 14
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 27 8
Альфа-Банк 1476 8
Почта России ПАО 1853 8
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 56 7
Россети МРСК Северного Кавказа - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 25 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 7
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 36 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 6
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 5
Аэрофлот - Aeroflot 648 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 5
Россети Ленэнерго 786 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
Россети Кубань - Кубаньэнерго 17 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 26 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 4
Газпром ПАО 1008 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 3
Роснефть НК 434 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 32 3
Почта Банк 319 3
Май - Российская торговая компания 416 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 3
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 14 3
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 2
Бинбанк 190 2
Сургутнефтегаз - СНГ 193 2
РусГидро ПАО 206 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Администрация Президента РФ 904 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 3 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 52 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 38 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 58 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 18
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Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 7
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 2
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Software AG - ARIS Platform 162 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 6
Microsoft Windows 2000 2856 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 3
OpenText Documentum 350 3
Microsoft SharePoint Server 600 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 2
Software AG - ARIS BPM Portal 7 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 79 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 2
НКТ - Р7-Офис 128 2
Новые облачные технологии - МойОфис 381 2
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 36 2
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 20 1
Spectec TRIM 118 1
Software AG - ARIS Process Risk Scout 3 1
Software AG - ARIS Design Platform 8 1
Software AG - ARIS Connectivity 1 1
Software AG - ARIS Audit Manager 2 1
Software AG - ARIS Toolset 6 1
Oracle СУБД 310 1
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 19 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 126 1
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Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 101 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 223 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 1
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 15 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 81 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 51 1
Software AG - ARIS BSC - ARIS Balanced Scorecard 8 1
Software AG - ARIS Simulation 1 1
Software AG - ARIS QMS - ARIS Quality Management Scout 3 1
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 9 1
Маковский Игорь 6 6
Окулов Валерий 5 4
Савельев Виталий 48 4
Кирюшин Сергей 66 4
Лесниченко Максим 11 3
Ливинский Павел 10 3
Орловский Виктор 325 3
Шилов Сергей 75 3
Нечаев Иван 60 2
Лагунин Дмитрий 5 2
Кутузов Александр 39 2
Катрич Алексей 42 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Щеканов Александр 8 2
Миронов Дмитрий 16 2
Михеев Вячеслав 11 2
Вексин Алексей 11 2
Полковников Алексей 6 2
Мартынов Владислав 111 2
Рылов Дмитрий 45 2
Путин Владимир 2542 2
Шевченко Алексей 9 2
Кабанов Владимир 174 2
Серова Елена 317 2
Новак Александр 20 2
Лобусов Дмитрий 2 2
Шибанов Антон 2 2
Новиков Евгений 40 2
Пашкевич Владимир 22 2
Страшнов Дмитрий 111 1
Малышев Александр 34 1
Алёшин Сергей 4 1
Шадаев Максут 460 1
Ковалев Александр 157 1
Генс Филипп 32 1
Мантуров Денис 66 1
Генс Георгий 72 1
Земков Сергей 156 1
Чемезов Сергей 134 1
Васильева Татьяна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 13
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 256 12
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 9
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 327 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 6
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 299 5
Европа 12319 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 5
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 4
Россия - ЦФО - Белгородская область 499 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 342 4
Россия - ЦФО - Калужская область 767 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 4
Казахстан - Алматы 483 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Россия - ЦФО - Орловская область 218 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 562 3
Казахстан - Республика 4467 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 3
Россия - ЦФО - Тульская область 965 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 3
Финляндия - Финляндская Республика 1816 3
Россия - ЦФО - Курская область 468 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 490 3
Россия - Сибирь 1579 3
Украина - Киев 916 3
Россия - ЦФО - Костромская область 320 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 10
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
Экономический эффект 694 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
СРО - саморегулируемые организации 58 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 154 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
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МТР - Материально-технические ресурсы 41 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 5 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
NYT - The New York Times 956 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
N+1 - Издание 121 1
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The Economist 43 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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