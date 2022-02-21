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«Орелэнерго» создает интеллектуальную система учета электроэнергии

Филиал «Россети Центр» – «Орелэнерго» ведет системную работу по оснащению потребителей интеллектуальными приборами учета электроэнергии. В 2021 г. специалисты филиала установили почти 4 тыс. «умных» приборов учета для физических и юридических лиц.

В рамках исполнения федерального закона №522-ФЗ работа по установке интеллектуальных приборов учета ведется во всех районах Орловской области. К настоящему времени в зоне ответственности «Орелэнерго» более 135 тыс. точек учета, 31 тыс. из которых уже оснащена с интеллектуальной системой учета электроэнергии.

«Умные счетчики» устанавливаются вместо вышедших из строя или в случае нового технологического присоединения. Работы проводятся за счет филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго». Ранее все затраты на организацию учета электроэнергии несли потребители. Им приходилось платить как за сами приборы учета, так и за установку и эксплуатацию оборудования. Теперь за владельцами счетчиков нового поколения сохраняется только одно обязательство – вовремя оплачивать счета, все расчеты умное устройство выполнит самостоятельно.

«Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии позволяет не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги потерь, обеспечивать интеллектуальное управление потреблением. У потребителя появляется возможность дистанционно и в любое время получать информацию о графике энергопотребления и его объемах, что позволяет оптимизировать нагрузку и затраты», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» Сергей Алёшин.

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