Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 1

Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 2

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Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1

Электронные документы для водителей в России начнут выдавать до конца 2021 года 1

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DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA 4

Россиян отныне будут штрафовать на сотни тысяч рублей за запуск беспилотников 6

МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1

Ростех начал оснащение малых аэропортов радиолокаторами 1

Ростех создал систему посадки для аэродромов 2

Samsung остановил выпуск самовзрывающихся Galaxy Note 7 1

Готовится запрет на перевозку смартфонов в самолетах 2

Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены 1

Беспилотники в 30 раз сократили сроки геодезических работ на российских стройках 1

Минобороны и Росавиация не дали Минкомсвязи получить 21 млрд рублей 4

Авиаперевозчики переходят от инфраструктурных проектов к мобилизации 1

Глава Росавиации сообщил о бесполезности ГЛОНАСС на российских самолетах 6

Правительство утвердило новый состав Государственной комиссии по радиочастотам 1