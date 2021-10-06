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Росавиации
Федеральное агентство воздушного транспорта


06.10.2021 «Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС 1
22.09.2021 «Ред софт» развивает АИС для Росавиации 3
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
20.08.2021 Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 1
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 1
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 2
08.02.2021 На Госуслугах стало возможно оформить разрешительные документы 2
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 2
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
10.02.2020 Электронные документы для водителей в России начнут выдавать до конца 2021 года 1
20.01.2020 Как зарегистрировать квадрокоптер и подготовить его к полетам зимой 1
31.10.2019 DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA 4
28.10.2019 Россиян отныне будут штрафовать на сотни тысяч рублей за запуск беспилотников 6
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
12.02.2019 Ростех начал оснащение малых аэропортов радиолокаторами 1
14.11.2018 Ростех создал систему посадки для аэродромов 2
05.02.2018 Администрация гражданских аэропортов переходит на «Ред ОС» 2
05.09.2017 Провал импортозамещения: госсектор продолжает использовать СУБД Oracle и Microsoft 1
24.05.2017 В «Росэлектронике» модернизировали гарнитуру для авиасвязи 2
10.02.2017 «Цифровые радиотехнические системы» представили инновационную систему наблюдения за воздушным движением 1
24.01.2017 «Барс Груп» разработала автоматизированную систему управления субсидированием воздушных перевозок 5
13.12.2016 «Цифровые радиотехнические системы» создали многопозиционную систему наблюдения за воздушным движением 1
10.10.2016 Samsung остановил выпуск самовзрывающихся Galaxy Note 7 1
30.09.2016 Готовится запрет на перевозку смартфонов в самолетах 2
06.06.2016 Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены 1
15.04.2016 Беспилотники в 30 раз сократили сроки геодезических работ на российских стройках 1
24.09.2015 Финансы телекома: бюджетная резня, тарифная война и падающие инвестиции 1
30.07.2015 Минобороны и Росавиация не дали Минкомсвязи получить 21 млрд рублей 4
03.07.2015 Война четвертого поколения: Как суды отказывают в выдаче LTE-частот 1
10.11.2014 Правительство «создало условия» для использования ГЛОНАСС в МВД и ФСБ 2
11.12.2013 Авиаперевозчики переходят от инфраструктурных проектов к мобилизации 1
11.12.2013 Авиаперевозчики завершают создание ИТ-инфраструктуры 2
02.10.2013 Росавиация разрешила пилотам «Трансаэро» использовать iPad в качестве электронного бортового портфеля 2
13.09.2013 «Большая тройка» запустит LTE во всех городах с населением более 10 тыс. жителей 1
13.12.2012 Глава Росавиации сообщил о бесполезности ГЛОНАСС на российских самолетах 6
26.06.2012 «Кабест» оценил уязвимость воздушных ворот Хабаровска 1
14.09.2011 Правительство утвердило новый состав Государственной комиссии по радиочастотам 1
30.08.2011 Информация о готовности ведомств к оказанию электронных госуслуг стала доступна в интернете 2
04.08.2011 «Кабест» позаботится о безопасности аэропортов и воздушных судов 2

Публикаций - 48, упоминаний - 85

Росавиации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
VK - Mail.ru Group 2487 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Samsung Electronics 5730 2
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 2
Microsoft Corporation 11168 2
Google LLC 7177 2
Антарес 25 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 1
TraceAir 3 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Ростех Азимут 16 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 1
Newegg 11 1
DJI 32 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Аэрофлот 493 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 79 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Мортон 16 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 89 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
Правительство РФ 2208 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 17 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 102 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Samsung Galaxy Note 558 2
Linux OS 4276 2
SQL - Язык программирования 436 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
Autodesk ReCap 3 1
Autodesk Navisworks 14 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
СКТБ РТ СП-2010 - аэродромный комплекс 3 1
Ростех Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 1 1
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Apple Локатор 22 1
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 1
Red Hat RPM - Package Manager 61 1
Autodesk Revit 68 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Apple iOS 5742 1
WhatsApp Messenger 654 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Microsoft SQL Server 798 1
DJI Mavic Mini 3 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
Ред ОС 239 1
Путин Владимир 1828 3
Евтушенко Олег 125 2
Никифоров Николай 1126 2
Мишустин Михаил 302 1
Дворкович Аркадий 169 1
Асланян Ани 5 1
Левашов Александр 88 1
Лапшина Екатерина 12 1
Токарев Юрий 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Сулин Алексей 3 1
Каниовский Александр 1 1
Рыжов Александр 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Казахстан - Республика 2650 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
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Индия - Республика 2181 2
Япония 2811 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Иркутск 471 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Россия - Симферополь 116 1
Россия - Мурманск 261 1
Россия - Салехард 89 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Европа 3788 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Владивосток 866 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Хабаровск 624 1
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Федеральные авиационные правила - Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации 2 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
23ABC News 55 1
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ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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