Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росавиации
Федеральное агентство воздушного транспорта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 85
Росавиации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
|Путин Владимир 1828 3
|Евтушенко Олег 125 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Мишустин Михаил 302 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Асланян Ани 5 1
|Левашов Александр 88 1
|Лапшина Екатерина 12 1
|Токарев Юрий 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Сулин Алексей 3 1
|Каниовский Александр 1 1
|Рыжов Александр 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 2
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|23ABC News 55 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru