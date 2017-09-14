ОПК Танк Танковые войска бронированная боевая машина
|14.09.2017
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World of tanks вышли в дополненную реальность
Виртуальный музейный танк Хорошо известный российским геймерам проект World of tanks («Мир танков») реализовал себ
|16.06.2017
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«Росэлектроника» оснастит боевые машины десанта БМД-4 передовой техникой связи
Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил передовые системы связи для боевых машин десанта БМД-4М. В частности, новые машины получат радиостанции пятого поколения и аппаратуру внутриобъектовой связи, коммутации и управления (АВСКУ). Техника обеспечит принципиальн
|15.06.2016
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Германия представила новую высокоэффективную танковую 130-мм пушку
который разрабатывается в настоящее время совместно специалистами из Франции и Германии для замены танков Leopard 2 и Leclerc. Также новое орудие можно будет использовать для модернизации совр
|16.10.2014
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Четыре танка и танкист
довала себя как потенциальных хит в Южной Корее под именем Blitz 2: Battle Line. В отличие от World of Tanks, в Battleline: Steel Warfare игрок управляет не одной боевой машиной, а отрядом из четырёх танков. Группы из таких тактических отрядов ведут позиционные бои на линии фронта, захватывают участки местности и получают весомые бонусы от своей территориальной экспансии.
|21.11.2012
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Американская БМП будет почти в 2 раза тяжелее танка
убликован вес будущей замены устаревшей боевой машине Bradley. Замена будет в 1,3 раза тяжелее, чем танк M1A1 Abrams, и в 1,8 раза тяжелее российского танка Т-90. Новая американская боевая маши
|03.02.2012
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ИК-камуфляж превращает автомобиль в танк. ВИДЕО
овка способна обмануть противника, превратив в инфракрасном диапазоне, например, бронетранспортер в танк или грузовик. На новом видео можно видеть, как автомобиль Land Rover, оснащенный активны
|17.05.2011
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Инфракрасная маскировка превращает танк в мирный трактор
темы – возможности изменения проецируемой сигнатуры для дезинформации противника. В случае успешной реализации этой функции, Black Fox сможет "превратить" пусковую установку ПВО в обычный грузовик, а танк - в безобидный автомобиль. Это коренным образом изменит выбор приоритета целей противником и спасет ценную военную технику от уничтожения. Кроме того, активные экраны новой маскировочной с
|01.02.2011
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Случайные кадры: заснят прототип нового танка США?
бы малоинтересным роликом о проезжающих мимо оператора поездах, если бы в кадр не попал загадочный танк, возможно, прототип нового основного боевого танка армии США. Видео, снятое где-то в Ога
|23.12.2010
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"Мир танков" в продаже
новая игра "Мир танков".Армейская поговорка гласит, что лучшего противотанкового оружия, чем другой танк, в мире не найти. И каждый раз, когда эти машины уничтожения встречаются на поле боя, на
|04.08.2010
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Новый легкий танк: 53 тонны стали и гибридный двигатель
Компания BAE Systems в сотрудничестве с компанией Northrop Grumman разработала новую наземную боевую машину весом 53 тонны. Особенностями являются возможность использования модульной навесной брони, которая увеличивает вес машины до 75 тонн, активной защиты от ракет и гранатометов, сист
|29.03.2010
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ВДВ возобновили отработку десантирования внутри боевых машин
летнего перерыва Воздушно-десантные войска отработали вопросы десантирования личного состава внутри боевых машин, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Впервые в истории Воздушно-десантных войск
|07.06.2008
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General Dynamics получила заказ на ремонт 129 танков Abrams
Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона стоимостью $19,8 млн., предусматривающий приобретение необходимых материалов для ремонта и восстановления 129 танков M1A2 Abrams SEP V2 (Systems Enhancement Package Version Two). Работы будут осуществляться на предприятиях компании в гг. Скрэнтон (штат Пенсильвания) и Талахасси (штат Флорида).
|15.02.2008
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Эстонский интернет-магазин продал советский танк
Выставленный на продажу в эстонском интернет-магазине okidoki.ee российский танк Т-55 производства 1970 г. по цене 70 тыс. евро или 1,1 млн. крон, был продан всего за несколько дней. Военная машина находилась в Риге и зарегистрирована трактором, сообщает DELFI. Говорящ
|20.11.2007
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Советский танк перестал защищать Австрию
Вооруженные силы федеральной земли Верхняя Австрия сняли с вооружения последний танк Т-34. Советский танк, который помог Австрии обрести свободу в 1945, вплоть до 200
|09.11.2007
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"Черный рыцарь": танк-робот
дним военно-транспортным самолетом С-130 Hercules. Мощность двигательной установки танка – 300 л.с. Танк может управляться либо с мобильного пульта управления, либо из специализированной БМП Br
|28.04.2007
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Терроризм подавят тяжелыми танками
в кабине экипажа. По ряду параметров германский Леопард 2А6 превосходит даже американский аналог – танк Абрамс М1А2, так что ударная мощь канадского контингента в Афганистане будет серьезно ук
|13.04.2007
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Танк побеждает в схватке с ракетой
ия представляет собой сильный демаскирующий признак, позволяющий противнику обнаруживать излучающий танк на большой дальности и в последующем поражать его с помощью управляемых снарядов (с само
|22.03.2007
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Dell привез в Россию "ноутбук-танк"
вое устройство вендора в этом сегменте. Модель предназначена для работы в экстремальных условиях, не боится влаги, вибраций, защищена от падений и соответствует военным стандартам прочности. "Ноутбук-танк" - именно так окрестили новинку в Dell. Как рассказала журналистам Доминика Грегор, менеджер по маркетингу ноутбуков и мобильных решений Dell в регионе EM-EMEA, Latitude ATG D620 построен
|05.03.2007
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Южная Корея вырывается в лидеры танкостроения
(eXperimental K2) Black Panther («Черная Пантера») является стоящий на вооружении армии Южной Кореи танк К1. С началом серийного производства индекс танка сменится на K2, представляет собой про
|04.12.2006
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Израиль начал оснащение танков "Меркава" активными системами защиты
Потеря 22 танков «Меркава» только от одних лишь российских ПТУР «Корнет» в ходе летней кампании ЦАХАЛа в Ливане вынудила Израиль начать масштабное оснащение этих танков системой активной защиты Tr
|04.12.2006
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Израиль начал оснащение танков "Меркава" активными системами защиты
Потеря 22 танков «Меркава» только от одних лишь российских ПТУР «Корнет» в ходе летней кампании ЦАХАЛа в Ливане вынудила Израиль начать масштабное оснащение этих танков системой активной защиты Tr
|23.03.2004
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ИТ-система объединит танкистов в бою
или отдельных его участков; возможность организации цифрового обмена видео данными между экипажами танков и (или) командным составом; обмен оперативными данными со стационарными радиолокационн
|09.10.2003
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США: гиперзвуковой снаряд пронзит два танка
а. Во время операции "Буря в пустыне" сообщалось, что такой боеприпас смог пробить броню сразу двух танков Т-72, стоявших бок о бок. Однако у таких снарядов есть существенный недостаток - быстр
|09.10.2003
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США: гиперзвуковой снаряд пронзит два танка
а. Во время операции "Буря в пустыне" сообщалось, что такой боеприпас смог пробить броню сразу двух танков Т-72, стоявших бок о бок. Однако у таких снарядов есть существенный недостаток - быстр
|23.02.2000
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Новые боевые машины армии США будут оснащены сетевым оборудованием
Армия США планирует создание новых легких боевых машин со встроенным в них оборудованием для подключения к беспроводной сети. Выступая
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