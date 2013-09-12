Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Bohemia Interactive
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Публикаций - 76, упоминаний - 77
Bohemia Interactive упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С-СофтКлаб 1019 6
|Deep Silver 51 6
|1С 3753 3
|Бука - Buka 273 3
|NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 9
|РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 7
|DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 359 2
|Вторая мировая война 265 3
|F2P - Free-to-play 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764499, в очереди разбора - 668186.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764499, в очереди разбора - 668186.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru