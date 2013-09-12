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Bohemia Interactive


12.09.2013 Релизный трелер Arma 3 1
12.09.2013 Arma 3 в продаже 1
20.08.2013 Arma 3. Скриншоты 1
08.08.2013 Дата выхода Arma 3 1
07.08.2013 Релиз Arma 3 без сюжетной кампании 1
23.07.2013 Официальная цена Arma 3 в России 1
20.07.2013 Arma 3. Видео 1
26.06.2013 Бета-тест Arma 3 стартовал 1
13.06.2013 ArmA III. Е3-видео 1
07.06.2013 ArmA III. Скриншоты 1
16.01.2013 Разработчиков ArmA III выпустили из греческой тюрьмы 1
22.11.2012 Арест разработчиков ArmA III в Греции: Власти Чехии вступают в игру 1
03.10.2012 Carrier Command: Gaea Mission. Релизный трейлер 1
14.09.2012 Take on Helicopters по-русски 1
12.09.2012 Разработчики ArmA III арестованы в Греции 2
16.08.2012 ArmA III. Скриншоты 1
23.07.2012 ArmA III. Скриншоты 1
08.06.2012 ArmA III. Скриншоты 1
25.05.2012 ArmA III. Видео 1
20.04.2012 ArmA III. Видео "Остров Стратис" 1
09.04.2012 Iron Front – Liberation 1944. Скриншоты 1
07.04.2012 ArmA III. Видео 1
28.03.2012 Iron Front – Liberation 1944. Видео 1
16.03.2012 Дата выхода Iron Front – Liberation 1944 1
27.02.2012 ArmA III. Скриншоты 1
06.02.2012 ArmA III. Скриншоты 1
19.12.2011 Iron Front: Liberation 1944. Скриншоты 1
02.12.2011 Демоверсия Take On Helicopters 1
28.10.2011 Take On Helicopters в продаже 1
12.10.2011 Take On Helicopters. Скриншоты и видео 1
14.09.2011 Take On Helicopters. Скриншоты 1
10.09.2011 ArmA III. Скриншоты 1
28.08.2011 ArmA III. Скриншоты 1
18.08.2011 Iron Front – Liberation 1944. Скриншоты и подробности 1
12.08.2011 ArmA III. Скриншоты 1
28.07.2011 ArmA III. Скриншоты 1
23.06.2011 Бета-тест Arma 2: Free 1
23.06.2011 Iron Front – Liberation 1944. Видео 1
14.06.2011 Take On Helicopters. Скриншоты 1
09.06.2011 Arma 2: Free в июне 1

Публикаций - 76, упоминаний - 77

Bohemia Interactive упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-СофтКлаб 1019 6
Deep Silver 51 6
3753 3
Бука - Buka 273 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 9
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 359 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 4
Apache HTTP Server 223 2
Россия - Российская федерация - РФ 57483 8
Европа 3766 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Чехия - Чешская Республика 497 2
Греция - Греческая Республика 323 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
Польша - Республика 831 1
Северная Америка 1413 1
Южная Азия 46 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Вторая мировая война 265 3
F2P - Free-to-play 24 1
Capture the Flag - CTF 14 7
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764499, в очереди разбора - 668186.
Создано именных указателей - 46354.
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