Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минцифры РФ
Департамент развития архитектуры и координации информатизации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 73
Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
|Авербах Владимир 121 30
|Казарин Станислав 100 26
|Слышкин Василий 54 20
|Соловьев Алексей 60 19
|Егоров Владимир 52 19
|Сотин Денис 102 19
|Урьяс Вадим 76 19
|Мискевич Евгений 29 19
|Евраев Михаил 222 19
|Нестеров Алексей 79 19
|Абакумов Евгений 103 19
|Дьяченко Валерий 66 19
|Козырев Алексей 270 19
|Рубин Адар 28 19
|Трофимова Людмила 31 19
|Чаркин Евгений 182 19
|Прохорова Алла 45 19
|Четвернин Алексей 651 17
|Горчаков Денис 26 15
|Фомичев Олег 107 15
|Степченков Максим 36 15
|Ермолаев Артем 340 15
|Семенихин Игорь 37 14
|Васильев Владислав 39 14
|Сыкулев Андрей 57 14
|Сороченков Алексей 23 14
|Карпов Иван 41 14
|Москальков Дмитрий 23 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Гуральников Сергей 161 14
|Юсупов Шамиль 22 14
|Клепиков Алексей 77 14
|Емелин Александр 25 14
|Лебедев Антон 28 14
|Портной Михаил 23 14
|Халматов Максим 45 14
|Смык Виталий 27 14
|Шадаев Максут 384 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|IDC - International Data Corporation 2723 3
|Gartner 2193 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|CNews Analytics 1991 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763812, в очереди разбора - 667499.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763812, в очереди разбора - 667499.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru