Минцифры РФ

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1

Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1

Количество электронных заявлений на получение загранпаспорта увеличилось вдвое 1

Единый портал госуслуг получил крупное обновление 1

Минкомсвязи сообщило о рекордном росте пользователей электронных госуслуг 1

Объем платежей через Единый портал госуслуг в 2017 году превысил 30 млрд рублей 1

На Едином портале госуслуг можно оплатить начисления одним платежом 1

Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1

Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1

Справку о судимости можно получить как электронный документ на портале госуслуг 1