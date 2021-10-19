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Минцифры РФ
Департамент развития архитектуры и координации информатизации


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников 2
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 1
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.07.2018 Количество электронных заявлений на получение загранпаспорта увеличилось вдвое 1
10.04.2018 Единый портал госуслуг получил крупное обновление 1
14.02.2018 Минкомсвязи сообщило о рекордном росте пользователей электронных госуслуг 1
17.01.2018 Объем платежей через Единый портал госуслуг в 2017 году превысил 30 млрд рублей 1
13.12.2017 На Едином портале госуслуг можно оплатить начисления одним платежом 1
02.10.2017 Новая версия мобильного приложения «Госуслуги» станет персональным помощником 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
19.04.2017 Справку о судимости можно получить как электронный документ на портале госуслуг 1
15.03.2017 За два месяца 2017 года на ЕПГУ выведено 28 новых госуслуг 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1

Публикаций - 71, упоминаний - 73

Минцифры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 21
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 19
Центр2М - Center2М 47 19
Schneider Electric Secure Power 44 19
Rimini Street 38 19
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Cinimex - Синимекс 160 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Schneider Electric 408 14
Ситилабс 25 14
Такском - Taxcom 119 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Ситилинк - Citilink 190 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
АйТи 752 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 7
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 5
3753 5
Microsoft Corporation 11110 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
Veeam Software 250 4
VK - Mail.ru Group 2484 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 3
Бинго-Софт - Акцент 10 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 3
Dynatrace 46 3
Naumen - Наумен 342 3
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Diasoft - Диасофт 354 2
G-Core Labs 64 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Denodo Technologies 2 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 24
Газпромбанк - ГПБ 693 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
X5 Group - Пятерочка 559 19
ПГК - Первая грузовая компания 98 19
X5 Group 599 19
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 19
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 18
OKS Group 31 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 14
Ингосстрах СПАО 210 14
Аэрофлот 493 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
Траско - Trasko 27 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
МТС банк 254 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Интер РАО ПАО 158 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Уралсиб Банк 390 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 13
Альфа-Банк 1126 5
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 5
Совкомбанк ПАО 147 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 452 3
ТРИЭР 5 3
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 3
Почта России ПАО 1574 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 26
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 20
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 18
Федеральное казначейство России 766 18
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 16
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 8
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 8
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 8
Правительство Самарской области 48 8
Росимущество - Управления информационных технологий 11 7
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 7
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 6
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 5
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 4
Правительство Москвы 653 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 29
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 29
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 21
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 15
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
Big Data - Большие данные 1136 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 13
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
OpenStack 347 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 19
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 15
1С:ERP Управление предприятием 203 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 6
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 2
Nissan Murano 6 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Chrysler Dodge Caravan 6 1
Google Android 10751 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Авербах Владимир 121 30
Казарин Станислав 100 26
Слышкин Василий 54 20
Соловьев Алексей 60 19
Егоров Владимир 52 19
Сотин Денис 102 19
Урьяс Вадим 76 19
Мискевич Евгений 29 19
Евраев Михаил 222 19
Нестеров Алексей 79 19
Абакумов Евгений 103 19
Дьяченко Валерий 66 19
Козырев Алексей 270 19
Рубин Адар 28 19
Трофимова Людмила 31 19
Чаркин Евгений 182 19
Прохорова Алла 45 19
Четвернин Алексей 651 17
Горчаков Денис 26 15
Фомичев Олег 107 15
Степченков Максим 36 15
Ермолаев Артем 340 15
Семенихин Игорь 37 14
Васильев Владислав 39 14
Сыкулев Андрей 57 14
Сороченков Алексей 23 14
Карпов Иван 41 14
Москальков Дмитрий 23 14
Генкина Екатерина 24 14
Гуральников Сергей 161 14
Юсупов Шамиль 22 14
Клепиков Алексей 77 14
Емелин Александр 25 14
Лебедев Антон 28 14
Портной Михаил 23 14
Халматов Максим 45 14
Смык Виталий 27 14
Шадаев Максут 384 14
Каюмов Шамиль 34 14
Ямщиков Владимир 32 14
Россия - Российская федерация - РФ 57483 68
Восточная Европа 1682 29
Россия - Ростовская область 863 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 12
Россия - Вологодская область 317 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 10
Россия - Республика Мордовия 388 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 8
Россия - Новосибирская область 817 8
Россия - Калужская область 574 7
Россия - Нижегородская область 740 6
Россия - Владимирская область 368 6
Россия - Самарская область 562 5
Грузия 691 4
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 4
Украина 3374 4
Россия - Челябинская область 659 3
Россия - Липецкая область 292 3
Россия - Сочи 912 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 3
Европа Западная 615 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Россия - Томская область 421 2
Россия - Саратовская область 344 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - Тульская область 752 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Пенза 254 1
Россия - Воронежская область 397 1
Россия - Хабаровский край 418 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Пензенская область 347 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - Красноярский край 666 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 28
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 21
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 17
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
IDC - International Data Corporation 2723 3
Gartner 2193 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
CNews Analytics 1991 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 23
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 18
CNews AWARDS 291 17
CNews Баттл 34 14
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763812, в очереди разбора - 667499.
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