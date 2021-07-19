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Зеркальный фотоаппарат
Зеркалка
Зеркальный фотоаппарат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 142 12
|CIPA - Camera & Imaging Products Association 40 3
|Газаров Артур 77 22
|Виноградов Александр 41 4
|Москалева Татьяна 65 3
|Безруков Андрей 26 2
|Поляков Анатолий 8 2
|Ксенин Алекс 310 2
|Лаптева Марина 90 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 954 1
|Сачков Илья 105 1
|Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
|Xiang Wang - Сян Ван 9 1
|Химич Роман 39 1
|Simmons Angela - Симмонс Анжела 1 1
|Simmons Joseph - Симмонс Джозеф 1 1
|Симонов Игорь 100 1
|Сергеев Иван 71 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 529 1
|Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
|IDC - International Data Corporation 4419 2
|ITResearch 92 2
|GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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