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Зеркальный фотоаппарат
Зеркалка



19.07.21 Есть ли смысл в компактном фотоаппарате в 2021 году 1
21.06.21 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
30.12.19 Лучшие камеры 2019 года: выбор ZOOM 1
06.06.19 Group-IB открыла глобальную штаб-квартиру в Сингапуре 1
13.07.18 Как выбрать объектива для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов 1
13.04.18 Как выбрать беззеркальный фотоаппарат 9
06.03.18 Что подарить на 8 марта? Рекомендации ZOOM 1
25.10.17 Обзор смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus: последние в своём роде? 1
05.09.17 Xiaomi выпустила недорогой смартфон со сдвоенной камерой 1
28.03.17 Хиты продаж: Android-смартфоны в России 1
27.01.17 Фото 2016: ZOOM подводит итоги года 2
11.10.16 Обзор Apple iPhone 7 Plus: действительно лучше обычной «семерки»? 1
26.07.16 На рынок вышла первая российская приставка General Satellite для UHDTV 1
26.04.16 GS Labs выпустил обновление Stingray TV с поддержкой мобильного телевидения 1
26.01.16 GS Group открывает для телезрителей сверхвысокую четкость телевидения в формате Ultra HD 1
13.10.15 Canon обновил линейку компактных фотокамер. Фото 1
08.10.15 Создана карманная камера с разрешением снимков 52 МП 2
07.09.15 Canon создает камеру с разрешением 250 МП 1
25.06.15 МТС модернизировал инфраструктуру сети к началу купального сезона на пляжах Приморья 1
23.06.15 Самые ожидаемые смартфоны 2015 года 1
15.04.15 Huawei представила новый флагман P8 1
06.01.15 Лучшие фотокамеры 2014 года: выбор ZOOM 3
03.06.14 «Связной»: на смену фотоаппаратам приходят камерофоны 1
02.06.14 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж апреля 2014 года 2
03.04.14 Olympus OM-D EM-1 против Nikon D600: флагман беззеркалок против полного кадра 1
12.03.14 Украинских кабельных операторов заставляют отключить российские каналы 1
11.03.14 Первый тест в России: полнокадровая камера Hasselblad HV за 425 000 рублей 1
19.02.14 Обзор ультразума Sony Cyber-Shot RX10: скальпель или мясницкий топор? 2
14.01.14 Тест беззеркальной камеры Sony A3000: волшебство рождественского Лондона 1
20.11.13 Обзор фотоаппарата Fujifilm X-E2: первый тест в России 1
13.11.13 Обзор беззеркального фотоаппарата Samsung NX2000: камера для никого 1
02.10.13 Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке 6
17.09.13 Ретрокамера для профессионала: обзор компакта Olympus PEN E-P5 2
10.09.13 Первый взгляд на Olympus OM-D E-M1: беззеркальный Hi-End 1
29.08.13 Обзор зеркальной камеры Nikon D7100: финиш гонки мегапикселей? 1
29.07.13 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж июня 2013 года 2
29.05.13 ТОП системных камер: сравниваем Olympus PEN E-P5 и Panasonic Lumix DMC-G6 1
21.05.13 Nikon COOLPIX A: мал золотник, да дорог 3
18.04.13 Создан объектив для зеркалок с самой большой в мире светосилой 1
01.04.13 Зеркальная перезагрузка: первый взгляд на ЦФК Canon EOS 100D 1

Публикаций - 149, упоминаний - 322

Зеркальный фотоаппарат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Canon 1157 69
Sony 5165 64
Nikon 470 64
Olympus 385 52
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2268 38
Samsung Electronics 8497 28
Fujifilm 225 17
Leica Camera 203 16
Ricoh Pentax 176 15
Konica Minolta 300 14
Zoom Int - Zoom Video Communications 894 11
Apple Inc - Эппл Рус 9701 10
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 7
Eastman Kodak 433 6
Google LLC 9060 5
Microsoft Corporation 20421 4
Lenovo Motorola 3235 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1664 3
Toshiba Corporation 2572 3
Панорама КБ 49 3
Seiko Epson Corporation 760 3
Fujitsu 1532 3
Sharp Corporation 887 3
Casio 269 3
MSI - Micro-Star International 453 2
STMicroelectronics 258 2
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 199 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 249 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1368 2
GS Group - General Satellite 169 2
Hitachi 1215 2
AMD - Advanced Micro Devices 3382 2
Nvidia Corp 2840 2
LG Electronics 2923 2
Huawei 3051 2
Белый Ветер Цифровой 133 2
Meta - Facebook 4007 2
Xiaomi 932 2
Lenovo Group 1881 2
Daewoo Electronics 38 1
Dixis - Диксис 339 9
Carl Zeiss 254 9
Белый Ветер 201 5
Связной ГК 1058 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1505 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 103 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 546 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 2
Беталинк 98 1
eBay Inc 1531 1
Hilton Hotels & Resorts 16 1
OMD OM Group 15 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 153 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 72 1
Техносила 224 1
Евросеть 1314 1
Банк Зенит 164 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 142 12
CIPA - Camera & Imaging Products Association 40 3
RAW - Формат цифровых файлов изображения 449 63
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3286 45
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4441 45
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 226 37
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 161 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9379 30
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8476 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3201 27
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2733 25
Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка 41 18
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 65 13
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 75 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11757 9
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 470 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1793 9
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1008 8
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 99 7
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 195 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1958 7
3G - Стандарт мобильной связи 4928 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1922 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5702 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1206 6
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1289 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2966 5
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 248 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 217 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4071 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2849 5
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 560 5
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 609 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 447 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1464 4
AVI - Audio Video Interleave 374 4
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 537 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1252 4
ISO - Чувствительность фотоматериала 11 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3040 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 840 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 710 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 126 33
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 131 30
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 471 15
Google Android 10959 10
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 37 10
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 436 9
Sony Electronics Alpha - Серия цифровых фотоаппаратов 50 9
VK - Mail.ru Одноклассники 951 9
Apple iOS 5901 9
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 986 9
Adobe Photoshop 588 9
Adobe Lightroom 85 8
Nikon 1 - серия цифровых беззеркальных камер 35 7
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 52 7
Olympus xD-Picture Card 70 6
Apple iPad 3295 6
Apple iPhone 5 710 5
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5452 5
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1185 4
Canon EF - серия объективов 38 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1229 4
Apple iPhone 6 549 4
Samsung Galaxy Note 569 3
Apple iPhone 7 250 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 370 3
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 93 3
Apple iPhone 4 700 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2428 3
Google Play - Google Store - Android Market 2560 3
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 54 3
Corning Gorilla Glass 501 2
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 250 2
Microsoft Windows XP 2180 2
Samsung S-Pen - Стилус 111 2
LG G - серия смартфонов 120 2
Microsoft Windows 10 9881 2
Nvidia GeForce GTX 2880 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 177 2
Газаров Артур 77 22
Виноградов Александр 41 4
Москалева Татьяна 65 3
Безруков Андрей 26 2
Поляков Анатолий 8 2
Ксенин Алекс 310 2
Лаптева Марина 90 2
Steve Jobs - Стив Джобс 954 1
Сачков Илья 105 1
Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
Xiang Wang - Сян Ван 9 1
Химич Роман 39 1
Simmons Angela - Симмонс Анжела 1 1
Simmons Joseph - Симмонс Джозеф 1 1
Симонов Игорь 100 1
Сергеев Иван 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 77047 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28473 16
Япония 6771 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10662 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25316 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9457 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8124 4
Америка 920 4
Европа 6564 3
Азия - Азиатский регион 2894 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 689 2
Северная Америка 2356 2
Украина 5178 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 896 2
Солнечная система 539 2
Европа Западная 1199 2
Земля - планета Солнечной системы 2562 2
Южная Корея - Республика 2890 2
Польша - Республика 1292 2
Австрия - Австрийская Республика 892 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 105 1
Германия - Саксония - Лейпциг 51 1
Япония - Токио 768 1
Таиланд - Королевство 591 1
Германия - Берлин 505 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 70 1
Латвия - Латвийская Республика 609 1
США - Калифорния - Купертино 241 1
Индия - Нью-Дели 52 1
Португалия - Португальская Республика 575 1
США - Иллинойс - Чикаго 340 1
США - Лос-Анджелес 557 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 697 1
Россия - Восточная Сибирь 218 1
Франция - Французская Республика 4084 1
Ирландия - Республика 741 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11144 1
Сингапур - Республика 1421 1
Индия - Республика 3445 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 773 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 529 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1285 20
Thomson Reuters - Рейтер 5134 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
НТВ - Телекомпания 263 1
ТНТ - Телеканал 110 1
Россия 24 - телеканал 87 1
Пятый канал - Телеканал 42 1
Россия-1 - телеканал 20 1
New Scientist 630 1
Electronista 154 1
IDC - International Data Corporation 4419 2
ITResearch 92 2
GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Photokina 51 2
Олимпийские игры - Olympic Games 420 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 250 1
CSTB Telecom & Media 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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