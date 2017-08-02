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Газы CO2 Углекислый газ Диоксид углерода

Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода


02.08.2017 Углекислый газ снижает содержание белка в растениях
28.01.2016 Из воздуха научились производить альтернативу бензину
09.07.2013 Высокая концентрация CO2 озеленяет пустыни
25.06.2013 Дешевый висмут превращает CO2 в топливо
29.03.2013 Земля нагревается слишком медленно. Затишье перед бурей?
27.03.2013 СО2 превратили в сырье для дешевого пластика
26.02.2013 Медь поможет превратить углекислый газ в топливо
12.02.2013 Норвежский технологический центр использует ПО aspenONE для тестирования технологий по улавливанию CO2
07.02.2013 Найден дешевый способ утилизации CO2
05.12.2012 2012 год поставит рекорд по выбросам CO2
29.11.2012 Электростанции смогут работать без выбросов CO2
16.11.2012 Выбросы CO2 закроют дорогу в космос
15.11.2012 Выбросы CO2 могут спасти нашу цивилизацию
21.09.2012 Система aspenONE Engineering облегчает отслеживание и сокращение выбросов CO2
18.04.2012 Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо
11.04.2012 Удар по скептикам: углекислый газ "зажарит" планету
18.01.2012 Тайны мирового океана: тонны СО2 опьяняют рыб
14.10.2011 Углекислый газ можно превратить в топливо
07.10.2011 Переворот в энергетике: тепло и электричество из сланцев без СО2
01.02.2010 SAP Carbon Impact поможет Hitachi Consulting снизить выбросы CO2
13.08.2009 Эксперимент «Русалка» на МКС поможет смоделировать процесс изменения климата на Земле
15.05.2009 «Эрикссон»: ИКТ помогут снизить выбросы CO2
18.06.2008 Углекислый газ придет на смену фреону в холодильниках
09.06.2008 BT снизит выбросы CO2 на 80% к 2020 г.
18.02.2008 Создан новый материал, поглощающий углекислый газ
19.07.2002 Современная наука: Что грозит Земле - "парниковый эффект" или новый "ледниковый период"?

Публикаций - 416, упоминаний - 478

Газы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 10
ESG - Enterprise Strategy Group 198 8
SAP SE 4871 7
Google LLC 10918 7
Toshiba Corporation 2886 6
Cisco Systems 4868 6
Цифра ГК 2142 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9400 6
Ростех - Автоматика Концерн 1479 6
Samsung Electronics 9714 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6249 5
Vodafone Group 1342 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 5
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 245 4
HP Inc. 5511 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8030 4
Intel Corporation 11650 4
Oracle Corporation 6297 4
Sharp Corporation 1042 4
123 солюшнс 617 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10043 4
Microsoft Corporation 23464 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1025 4
Yandex - Яндекс 5642 4
Hitachi - Хитачи 1455 4
РТИ Микрон - Micron 1226 4
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 387 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1347 3
Huawei 3495 3
1С-ИжТиСи 6298 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 3
Deutsche Telekom 910 3
Sony 6480 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 3
Nvidia Corp 3211 3
IBM - International Business Machines Corp 9185 3
Apple Inc 11166 3
6981 3
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 56 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2510 218
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6622 118
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 869 12
Точка 3792 9
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 6
Россети Ленэнерго 2340 5
Tesla Motors 337 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6177 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 4
GM - General Motors 448 4
Ford 397 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2363 4
Почта России ПАО 1983 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 252 3
DuPont - Дюпон 100 3
Volvo Cars 249 3
Electrolux - Электролюкс Рус 217 3
РЖД - Российские железные дороги 1615 3
Россети МРСК Северного Кавказа - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 25 2
Citi - Citibank - Ситибанк 293 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 321 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 331 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 874 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5767 2
Danone - Данон 77 2
Honda Motor Company 227 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 245 2
Uber 304 2
Возрождение - Коммерческий банк 326 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 34 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 233 2
Ингушэнерго 8 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1821 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17902 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10359 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 13
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4292 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9046 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 4
Президент Российской Федерации 3698 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2369 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3675 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2685 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2498 2
Таможня - Таможенная служба 1025 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 91 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1307 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1171 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3055 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 343 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 2
Государственный совет Норвегии - Statsrådet 1 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 80 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 119 1
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 33 1
World Bank Group - Всемирный банк 297 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 201 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 29 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
Правительство Казахстана 106 1
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 1
Greenpeace - Гринпис 118 5
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 2
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
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АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 1
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
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VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 3
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4807 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6500 3
Apple iOS 6778 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 717 2
Яндекс.Навигатор 496 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 339 2
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 29 2
Microsoft Windows 7 1882 2
NASA Viking Orbiter 11 2
Profindustry Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 2
Oracle TM - Oracle Transportation Management 22 2
NASA Pioneer Venus 15 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 3
Tolaymat Thabet - Толаймат Табет 3 3
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