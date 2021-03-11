Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Беркут НПФ
Публикаций - 44, упоминаний - 80
Беркут НПФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 180 1
|APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 5 1
|Носков Константин 203 1
|Мишустин Михаил 308 1
|Шадаев Максут 387 1
|Никифоров Николай 1128 1
|Черненко Андрей 37 1
|Леонов Алексей 16 1
|Богданов Андрей 19 1
|Духанин Михаил 1 1
|Кучинский Владимир 1 1
|Братишко Олег 1 1
|Кривенко Виталий 15 1
|Донецкий Виталий 1 1
|Ирине Бандровской 1 1
|Ермолаев Андрей 1 1
|Панкратова Оксана 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 939709, в очереди разбора - 842461.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 939709, в очереди разбора - 842461.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru