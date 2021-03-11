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Беркут НПФ



11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга 15
08.04.2020 Ветеран Минкомсвязи стал заместителем министра 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
10.07.2019 Сотовым операторам предложат бесплатные частоты для 5G взамен на покупку российского «железа» 1
20.03.2019 НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota 8
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой 2
24.04.2018 «Росэлектроника» представит приборы и аппаратуру на выставке «Связь-2018» 1
18.03.2015 Почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в обращение 18 марта 1
22.01.2014 Конец цифровых свобод на Украине: Как это будет 1
12.12.2013 Глава «Microsoft Украина» временно сложил полномочия и ушел на Евромайдан 1
24.07.2013 В «Ростелекоме» назначен коммерческий директор Петербургского филиала 1
19.12.2012 Кто в Минкомсвязи отвечает за информатизацию. ЛИЦА 1
26.07.2012 Умер глава Северо-Западного филиала «Мегафон» 1
16.08.2011 «Корус Консалтинг» развивает направление разработки МИС: новое назначение 1
31.03.2011 В «МегаФоне» назначены новые руководители двух филиалов 1
20.12.2007 IP-коммуникации: настало время делать бизнес 1
08.06.2007 SIM-меню пользуется 80% абонентов 1
29.03.2007 «Беркут» внедрил Ring Back Tone в СООО МТС 1
08.08.2006 "Квазар-Микро" выполнила проект по внедрению комплекса USSD для МТС 3
07.03.2006 "ВолгаТелеком" объединило 11 регионов Поволжья интеллектуальной сетью 1
16.11.2005 8 декабря откроется конференция "Биллинговые и препейд-системы для операторов сотовой связи" 1
09.11.2005 7 декабря откроется конференция "Поддержка бизнеса и операций в телекоммуникационных компаниях" 2
28.09.2005 Утверждена программа 2-го Конгресса CRM 1
18.07.2005 ЮТК строит единую интеллектуальную сеть 1
08.06.2005 23 июня откроется форум "Мир Мобильного Контента" 1
02.06.2005 23 июня откроется форум "Мир Мобильного Контента. Mobile Content – 2005" 1
14.04.2005 В "Мобиком-Центр" новые кадровые назначения 1
22.11.2004 HP: Россия станет большим полигоном для высоких технологий 1
15.09.2004 "Беркут" поставит оборудование таджикскому оператору Somoncom 3
06.09.2004 "Оренбург GSM" запустила ММS-сервис 1
19.08.2004 В Забайкалье внедрена первая интеллектуальная платформа prepaid 3
18.08.2004 "Беркут" поставит оборудование USSD Centre для "Мегафона" 2
13.08.2004 В Томске запущена абонентская система caremSelfCare 1
18.06.2004 В сети СМАРТС внедрена система самообслуживания абонентов caremSelf Care 1
24.05.2004 "Беркут" смонтирует контакт-центр СliQ для екатеринбургского банка 1
28.04.2004 На русском Севере запущена новая сеть и услуги MMS 1
15.04.2004 ЗАО "Новгородские телекоммуникации" запустило сеть GSM 1800 1
17.03.2004 CallCenter CRM Solutions 2004 - перспективы рынка самые радужные 1
10.03.2004 "Беркут" установит решение JUST в сети ЮУСТ 3
25.02.2004 "Киевстар" запустил высокопроизводительную систему mnUSSD Centre 1

Публикаций - 44, упоминаний - 80

Беркут НПФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2105 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7264 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5575 4
Ростех - Ростехнологии 2244 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7618 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6683 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 307 2
Ситроникс - Sitronics 701 2
Т8 НТЦ 58 2
МФИ Софт 114 2
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 40 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise 487 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 191 2
МегаФон - Уральский Джи Эс Эм ЗАО 32 1
Астраком - Astracom 1 1
Уральские радиостанции 1 1
Sigfox 6 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
Nokia Alcatel 587 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 221 1
Meta - Facebook 3965 1
Квазар-Микро 125 1
Yota - Скартел 623 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 150 1
Microsoft Corporation 15160 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 16 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 26 1
Qtech - Кьютэк 98 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
Eltex - Элтекс 71 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 84 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 127 1
NtechLab - НтехЛаб 80 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 707 1
Микрон - Micron 423 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 263 1
Ростех - Концерн Автоматика 405 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 221 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 154 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
TDD - Typhoon Digital Development 4 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4468 1
ВТБ Страхование 52 1
Инвесткомм ООО 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 103 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6450 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 81 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 163 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 461 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 700 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 483 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1672 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 781 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1740 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 180 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 5 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 81 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 32 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1120 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 392 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 102 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11283 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1382 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4021 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 269 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5853 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1988 1
gNB-Ru - радиомодули 3 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 131 1
RRU - радиомодули 9 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 268 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 1
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 37 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 59 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 329 1
Big Data - Большие данные 1143 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1149 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2149 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8601 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 291 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 20 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 154 1
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Космодром Байконур 284 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
Носков Константин 203 1
Мишустин Михаил 308 1
Шадаев Максут 387 1
Никифоров Николай 1128 1
Черненко Андрей 37 1
Леонов Алексей 16 1
Богданов Андрей 19 1
Духанин Михаил 1 1
Кучинский Владимир 1 1
Братишко Олег 1 1
Кривенко Виталий 15 1
Донецкий Виталий 1 1
Ирине Бандровской 1 1
Ермолаев Андрей 1 1
Панкратова Оксана 37 1
Россия - Российская федерация - РФ 69235 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9643 5
СССР - Ленинград 93 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21953 2
Ближний Восток 1874 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1530 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9902 2
Украина - Киев 703 2
Украина 4511 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1480 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1474 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 452 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 111 1
Россия - ЦФО - Курская область 384 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1099 1
Беларусь - Минск 401 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 288 1
Африка Северная 125 1
Россия - ПФО - Саратовская область 444 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 895 1
Россия - ЦФО - Тульская область 824 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 167 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 194 1
Северная Америка 1788 1
Африка - Африканский регион 1918 1
Европа 4995 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19826 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1380 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 594 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 486 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 303 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 12 1
Коммерсантъ - Издательский дом 584 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2450 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 22 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 5 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 590 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 339 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 939709, в очереди разбора - 842461.
Создано именных указателей - 47276.
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