Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Visio
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 87
Microsoft Visio упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергунина Наталья 163 2
|Путин Владимир 1828 2
|Шадаев Максут 384 2
|Массух Илья 192 2
|Макаров Станислав 111 1
|Погодаев Александр 7 1
|Коваленко Мария 1 1
|Панова Мария 1 1
|Силкина Елена 8 1
|Аликошвили Георгий 11 1
|Моренко Игорь 1 1
|Рубцов Юрий 3 1
|d'Shade Jon - д’Шейд Джон 1 1
|Комаров Павел 2 1
|Егоров Максим 23 1
|Великотский Константин 1 1
|Анисимов Алексей 9 1
|Зубарев Яков 23 1
|Бородачев Дмитрий 5 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 710 1
|Павленко Светлана 2 1
|The Verge - Издание 448 1
|The Wall Street Journal 710 1
|The Register 349 1
|Bloomberg 785 1
|ShowTime - телеканал 13 1
|CNews Analytics 1991 6
|Forbes Cloud 100 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767099, в очереди разбора - 670784.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767099, в очереди разбора - 670784.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru