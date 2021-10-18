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Microsoft Visio


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
20.08.2021 Microsoft впервые за 10 лет резко повысит цены на ключевые продукты. В России будет два подорожания подряд 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
06.01.2021 Microsoft начинает массовое истребление популярных приложений и сервисов под Windows 10 1
22.04.2020 Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft 2
10.04.2020 Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО 1
02.04.2020 Светлана Павленко, «Абсолют Банк»: Как ускорить обслуживание в контакт-центрах на 15% 1
19.03.2020 Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто 1
05.02.2020 «Ситилинк» расширяет ассортимент ПО продуктами Corel и Abbyy 1
18.11.2019 Вертикальный SaaS стал перспективной нишей 1
07.11.2019 Найден способ воровать деньги через смарт-ТВ. Двухфакторная аутентификация не спасает 1
19.09.2019 Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда 1
26.03.2019 Apple выпускает банковскую карту без платы за обслуживание, но с кэшбеком 1
25.09.2018 Вышел Microsoft Office 2019. Что в нем нового 1
21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave 1
10.01.2018 «Роснефть» закупает ПО Microsoft на 630 миллионов 1
26.12.2016 Будущее наступило: как интернет вещей меняет бизнес 1
01.06.2016 «Роснефть» закупается ПО на 350 млн — выше начальной цены торгов 1
10.05.2016 Газпромбанк внедрил информационно-поисковую систему для работы с внутренними нормативными документами 1
26.02.2016 BPM: в России все еще описывают процессы, а не меняют 15
19.02.2016 BPM-сегмент: в России все еще описывают процессы, а не меняют 1
17.02.2016 Microsoft и «Лион Софт» примут участие в конференции «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 3
28.01.2016 Убыточный Россельхозбанк закупает ПО Microsoft на 860 млн 1
22.09.2015 Стали известны цены на Microsoft Office 2016 в России 1
23.04.2015 Treolan начала продажу электронных ключей Microsoft 2
30.01.2015 Вышла «самая красивая» версия свободного пакета LibreOffice 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
27.08.2014 Aphalina разработала редактор бизнес-графики для Windows Phone 1
22.04.2014 Вышел редактор диаграмм Grapholite Diagrams Pro для Android 1
30.08.2013 Вышел Parallels Desktop 9 для Mac с поддержкой облачных сервисов и новейших ОС 1
14.08.2013 «Корус Консалтинг» перевел корпоративный портал Pernod Ricard Rouss на SharePoint Server 2010 1
09.04.2013 Легендарный российский веб-сервер переманил вице-президента Red Hat 1
02.04.2012 Пример построения системы мониторинга ИТ-инфраструктуры и бизнес-систем 1
31.01.2012 Новый Microsoft Office станет «самым амбициозным» в истории 1
09.12.2011 Embarcadero предлагает бесплатную платформу для быстрого доступа к ПО 1
02.12.2011 Анализ бизнес-процессов: инструменты бесплатно 1
31.08.2011 Softline стандартизировала ПО для «Юнимилк» 1
11.08.2011 «СофтБаланс» начал сдавать в аренду ПО от Microsoft и «1С» 1
11.07.2011 Microsoft заполучил «Газпром», дав небывалую скидку 1
15.02.2011 SMART Technologies начала поставки двух новых систем для совместной бизнес-работы 1

Публикаций - 68, упоминаний - 87

Microsoft Visio упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 35
Ланит ГК 1160 5
iTeco - Ай-Теко 720 3
Abbyy 797 3
IBM 3554 3
Softline - Софтлайн 1475 3
Крок 1221 3
SAP SE 3218 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
Seldon - Селдон 14 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Docsvision - ДоксВижн 779 2
ЭОС - Электронные офисные системы 989 2
Samsung Electronics 5714 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Veeam Software 250 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Infor 147 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Google LLC 7168 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
Movavi 21 1
Verizon Fleetmatics 3 1
Improvado 2 1
Raxel Telematics 5 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
АйТи 752 1
Yandex - Яндекс 4101 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
LG Electronics 1870 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Россети ПАО 168 2
Транснефть 159 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Фонд информационной демократии 27 2
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Росатом АтомЭнергоСбыт 3 1
Bowery Capital 1 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
РАО ЕЭС России ПАО 65 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
eBay Inc 532 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Абсолют Банк 94 1
Роснефть НК 367 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Правительство Москвы 653 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росатом АтомКомплект 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 117 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 9 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 38 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Microsoft Windows 10 6670 11
Microsoft Office 1948 7
Microsoft Office 2007 100 6
Microsoft Office 365 769 6
Google Android 10751 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Microsoft SharePoint Server 103 4
Microsoft SQL Server 798 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 4
Microsoft Visual Studio 170 3
Microsoft Windows 854 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Microsoft Excel 436 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Microsoft PowerPoint 400 3
Apple iOS 5742 3
Apple Mac 1460 3
Microsoft Exchange Server 210 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
Apple iPad 3263 2
Apple macOS 930 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 35 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
Apple macOS X 905 2
Microsoft Word 348 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Microsoft Outlook 650 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Apple News 11 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Parallels Access 23 1
Microsoft Office 2019 9 1
Intel Cannon Lake 17 1
Parallels Desktop 67 1
Microsoft Office OneNote 137 1
Microsoft PowerPivot 24 1
Сергунина Наталья 163 2
Путин Владимир 1828 2
Шадаев Максут 384 2
Массух Илья 192 2
Макаров Станислав 111 1
Погодаев Александр 7 1
Коваленко Мария 1 1
Панова Мария 1 1
Силкина Елена 8 1
Аликошвили Георгий 11 1
Моренко Игорь 1 1
Рубцов Юрий 3 1
d'Shade Jon - д’Шейд Джон 1 1
Комаров Павел 2 1
Егоров Максим 23 1
Великотский Константин 1 1
Анисимов Алексей 9 1
Зубарев Яков 23 1
Бородачев Дмитрий 5 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Steve Jobs - Стив Джобс 710 1
Павленко Светлана 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Восточная Европа 1688 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Украина 3389 2
Франция - Французская Республика 2139 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Европа 3781 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Европа Западная 618 1
Россия - Кострома 138 1
США - Купертино 206 1
Новая Зеландия 293 1
США - Калифорния 975 1
Северная Америка 1414 1
Россия - Краснодар 1040 1
Канада 1309 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Cashback - Кэшбэк 37 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
The Verge - Издание 448 1
The Wall Street Journal 710 1
The Register 349 1
Bloomberg 785 1
ShowTime - телеканал 13 1
CNews Analytics 1991 6
Forbes Cloud 100 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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