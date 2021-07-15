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LegalTech
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15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 2
05.04.2021 Концепция развития технологий машиночитаемого права направлена в Минэкономразвития для подготовки к принятию 1
15.12.2020 Бизнес и государство договорились по платформам онлайн урегулирования споров 1
21.10.2020 Фонд «Сколково» и Schneider Group будут совместно развивать цифровую экономику 1
12.10.2020 Сбербанк создал систему проверки юрлиц на правоспособность на базе ИИ 1
15.09.2020 Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн 1
11.09.2020 Автор законов о «суверенном интернете» уволена с поста замглавы Минкомсвязи 2
22.07.2020 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Латинской Америки 1
02.06.2020 Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата 1
06.04.2020 В «Tele2 Москва» назначен коммерческий директор 1
30.03.2020 А судьи кто? Программные решения грозят заменить юристов 3
27.03.2020 Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ запустил отбор проектов для пилотирования в «Мегафоне» 1
29.01.2020 «Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров 1
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 1
15.11.2019 «Сберлогистика» переходит на онлайн-подпись документов в Legium.io 1
30.09.2019 Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки 1
12.09.2019 Замминистра по цифровому развитию уходит из Минобрнауки, чтобы переехать в Севастополь 1
02.09.2019 В МТС объявили о назначении нового топ-менеджера 1
29.05.2019 В Минпромторге меняется куратор отечественных процессоров 1
28.05.2019 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
04.04.2019 Екатерина Звонкова займет должность коммерческого директора маркетплейса «Беру» 1
29.03.2019 Naumen рассказала об итогах года в сфере цифровой трансформации компаний 1
21.03.2019 Замглавы Минстроя по цифровому развитию возглавил Мурманскую область 1
16.01.2019 Online Patent объявил о крупном обновлении платформы по управлению объектами интеллектуальной собственности 1
16.01.2019 Заместительница главы ДИТ ушла в «Ростелеком» 1
28.12.2018 Денис Солодовников стал замминистра по ИТ в Минобрнауки 1
29.11.2018 В Минстрое отвечать за цифровое развитие стал замминистра по ЖКХ 1
11.10.2018 Dentons создает «Лабораторию юридических инноваций» 1
17.09.2018 «Анатарус» воспользовался услугой «Хостинг ИСПДн» Corpsoft24 1
31.08.2018 От идей к успеху: история и ценности бренда Ricoh 1
26.07.2018 ИЦ «Айтеко» и Bitfury Group договорились о стратегическом партнерстве в области блокчейн 1
02.07.2018 «Мегафон» запустил услугу по поиску персонала массовых позиций 1
09.04.2018 Сбербанк и «Право.ru» объявили о запуске сервиса по банкротствам 1
06.12.2017 Парадоксы облаков: рынок незрелый, но все задачи решаются 1
18.10.2017 КРОК и Фонд «Сколково» займутся совместной технологической экспертизой 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
26.05.2016 Сакен Сарсенов назначен вице-министром информации и коммуникаций Республики Казахстан 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
04.02.2016 Кавказский «МегаФон» назначил нового директора по Кабардино-Балкарии 1
18.01.2016 Назначен новый директор «МегаФона» в Югре и на Ямале 1

Публикаций - 72, упоминаний - 80

LegalTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
VK - Mail.ru Group 2484 4
Yandex - Яндекс 4101 4
3753 3
Ланит Интеграция 101 2
АФК Система ПАО 995 2
Microsoft Corporation 11110 2
SAP SE 3216 2
Ланит ГК 1158 1
Canon 580 1
Крок 1221 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Senfino 3 1
Sizolution 3 1
Skyeer 4 1
IREG 3 1
Brainsoft 3 1
Simformer 4 1
Getfaster 3 1
Fabrique.ai 4 1
Geoplat 3 1
Право.ру - Pravo.Tech 5 1
Anatarus - Анатарус 2 1
ComplexDiscovery 1 1
Nlogic 2 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
Roistar 2 1
Transbaza Технологичные перевозки 2 1
NVI 2 1
Odus 2 1
Цифровая Платформа 34 1
НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Addreality 36 1
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
Альфа-Банк 1126 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Газпром нефть 382 2
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
X5 Group 599 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 12 1
PwC Россия 6 1
PwC UK 1 1
International Petroleum Limited 1 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Открытие ФК 538 1
Российские коммунальные системы 7 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания 3 1
Global Pilots 9 1
Startberry - акселератор стартапов 3 1
Dentons 6 1
Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 8 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
СберЛогистика 42 1
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 1
Pony Express 55 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Почтовые технологии 12 1
DHL Express 82 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Почта Банк 289 1
Почта России ПАО 1574 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 3
Правительство РФ 2206 3
Президент Российской Федерации 1440 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
ИСЭПИ - Институт социально-экономических и политических исследований 2 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 3 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Правительство Республики Казахстан 8 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 1
Национальный Союз Водоканалов 2 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 309 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 425 1
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Big Data - Большие данные 1136 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Google Android 10751 3
Canon Print Service 2 2
Canon MAXIFY MB - серия МФУ 3 2
Microsoft Office 1942 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 7 1
Яндекс.Маркет 439 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Canon imageRUNNER - серия МФУ 5 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 853 1
Apple macOS 927 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 1
Legium - Легиум 4 1
МегаФон Цифровой подбор линейного персонала 4 1
МегаФон Цифровой юрист 3 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
IBM Watson 105 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Azure 1171 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
Microsoft SQL Server 795 1
Microsoft Teams 214 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
Startupbootcamp 10 1
ВымпелКом RobBee 4 1
МегаФон.Таргет 5 1
Носков Константин 201 5
Медведев Дмитрий 1434 3
Зубов Евгений 12 2
Бокова Людмила 80 2
Емельченков Сергей 83 2
Корня Алексей 73 2
Путин Владимир 1826 2
Гришаков Максим 27 1
Ермолаев Артем 340 1
Евтушенков Феликс 15 1
Шпак Василий 39 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
Сиренко Ирина 5 1
Катков Алексей 26 1
Чибис Андрей 19 1
Звонкова Екатерина 1 1
Теодос Антонио Антониос 3 1
Антонио Антониос 1 1
Хохлов Сергей 8 1
Ковтун Марина 1 1
Юмашев Валентин 6 1
Розанов Всеволод 6 1
Сапельников Сергей 100 1
Засурский Артём 7 1
Иванов Александр 71 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Спиридонов Александр 35 1
Исмолилов Андрей 1 1
Шариков Сергей 46 1
Пушкин Василий 11 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Марсагишвили Александр 4 1
Талдыкина Наталья 24 1
Харьков Алексей 1 1
Стрелкина Любовь 8 1
Нуралиев Борис 205 1
Тихонова Кристина 44 1
Малышев Сергей 46 1
Рубин Дмитрий 39 1
Дворкович Аркадий 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Россия - ПФО - Казань 1519 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Россия - ПФО - Самара 1291 3
Европа 3766 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Франция - Французская Республика 2130 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - Астрахань 241 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Чебоксары 157 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - Ярославль 406 1
Россия - Махачкала 116 1
Россия - Псков 137 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Россия - Люберцы 49 1
Великобритания - Уэльс 27 1
Россия - Грозный 94 1
Россия - Невинномысск 21 1
Россия - Башкортостан - Стерлитамак 25 1
Казахстан - Республика 2637 1
Восточная Европа 1682 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
Бизнес-акселератор 31 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 6 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
Образование в России 340 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Комсомольская Правда - Газета 22 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2193 1
Fortune Global 500 161 1
Markets&Markets Research 78 1
500 Startups 23 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 1 1
ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 1 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews AWARDS 291 1
Microsoft for Startups 7 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764998, в очереди разбора - 668686.
Создано именных указателей - 46354.
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