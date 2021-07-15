Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LegalTech
Legal Technology
ЛегалТех
информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 80
LegalTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 13
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 9
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 6
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
|VK - Mail.ru Group 2484 4
|Yandex - Яндекс 4101 4
|1С 3753 3
|Ланит Интеграция 101 2
|АФК Система ПАО 995 2
|Microsoft Corporation 11110 2
|SAP SE 3216 2
|Ланит ГК 1158 1
|Canon 580 1
|Крок 1221 1
|Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
|Акадо Телеком - Комкор 609 1
|Senfino 3 1
|Sizolution 3 1
|Skyeer 4 1
|IREG 3 1
|Brainsoft 3 1
|Simformer 4 1
|Getfaster 3 1
|Fabrique.ai 4 1
|Geoplat 3 1
|Право.ру - Pravo.Tech 5 1
|Anatarus - Анатарус 2 1
|ComplexDiscovery 1 1
|Nlogic 2 1
|Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
|Roistar 2 1
|Transbaza Технологичные перевозки 2 1
|NVI 2 1
|Odus 2 1
|Цифровая Платформа 34 1
|НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
|МегаФон ПетерСтар 145 1
|Addreality 36 1
|Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
|Носков Константин 201 5
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Зубов Евгений 12 2
|Бокова Людмила 80 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Корня Алексей 73 2
|Путин Владимир 1826 2
|Гришаков Максим 27 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Евтушенков Феликс 15 1
|Шпак Василий 39 1
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
|Сиренко Ирина 5 1
|Катков Алексей 26 1
|Чибис Андрей 19 1
|Звонкова Екатерина 1 1
|Теодос Антонио Антониос 3 1
|Антонио Антониос 1 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Ковтун Марина 1 1
|Юмашев Валентин 6 1
|Розанов Всеволод 6 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Засурский Артём 7 1
|Иванов Александр 71 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Исмолилов Андрей 1 1
|Шариков Сергей 46 1
|Пушкин Василий 11 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Марсагишвили Александр 4 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Харьков Алексей 1 1
|Стрелкина Любовь 8 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Малышев Сергей 46 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
|Комсомольская Правда - Газета 22 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2193 1
|Fortune Global 500 161 1
|Markets&Markets Research 78 1
|500 Startups 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764998, в очереди разбора - 668686.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764998, в очереди разбора - 668686.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru