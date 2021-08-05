Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Hoff
гипермаркет мебели и товаров для дома
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 61
Hoff упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сафронов Юрий 61 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Клеев Владимир 9 8
|Кравченко Денис 24 8
|Мухин Максим 18 8
|Хрусталев Александр 31 8
|Скородумов Олег 17 8
|Чекель Павел 15 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Смирнов Александр 44 8
|Муравлев Александр 15 8
|Воробьев Артем 14 8
|Шалимов Александр 9 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Тищенко Юрий 14 8
|Базалей Наталья 14 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Алябьев Андрей 27 7
|Герасимов Александр 40 7
|Патрин Максим 31 7
|Свердлов Михаил 29 7
|Грибанов Юрий 24 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Разгуляев Валерий 18 6
|Сергеев Александр 21 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Николаев Евгений 13 6
|Игнатов Виктор 12 5
|Калюжный Игорь 24 5
|Козлов Александр 54 5
|Калиновский Богдан 8 5
|Бобылев Максим 7 5
|Савенко Вера 10 4
|Лыжин Дмитрий 8 4
|Бетсис Павел 84 4
|Теличева Наталья 125 4
|Бодров Юрий 4 4
|Спиридонов Александр 35 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Королев Максим 4 3
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768904, в очереди разбора - 672588.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768904, в очереди разбора - 672588.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru