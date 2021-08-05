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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Hoff
гипермаркет мебели и товаров для дома


05.08.2021 ЦТР внедрила систему контроля планограмм в сети супермаркетов 1
20.07.2021 В России появилось приложение для продаж в рассрочку 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
29.03.2021 МТС будет хранить в облаке биометрические данные сотрудников российских розничных сетей 1
25.03.2021 Количество точек с возможностью оплаты через QR «Сбера» за год выросло в 3,6 раза 1
11.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
03.12.2020 Оплата QR-кодами от Сбера — теперь в «Виктории» 1
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM 1
02.09.2020 Х5, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff в рамках RITA запускают отбор стартапов в Европе 1
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1
28.04.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила финансовые результаты за первый квартал 2020 года 1
14.04.2020 Retail Innovation Tech Alliance запускает первый отбор стартапов в России 1
14.04.2020 «Актион-МЦФЭР» запустила бесплатные онлайн-курсы 1
25.06.2019 В России стартует пилот по маркировке изделий легкой промышленности 1
29.06.2018 ITD Group и Checkmarx рассказали об угрозах и уязвимостях в приложениях 1
24.04.2018 Станет ли Россия страной ЦОДов 1
05.04.2018 Круглый стол CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 1
27.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
20.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
05.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
12.07.2017 Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft 1
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.11.2016 Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками 1
29.06.2016 Как легко и «бесшовно» перейти в «облака» 1
29.06.2016 Сеть гипермаркетов мебели Hoff доверила «РДТех» администрирование баз данных 3
02.06.2016 Сеть гипермаркетов Hoff перенесла ИТ-инфраструктуру в «облако» «Крок» 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 2
16.11.2015 «МедиаНация» выбрала «облако» «Крок» для работы с клиентами 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1

Публикаций - 53, упоминаний - 61

Hoff упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 10
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 10
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
Instabank - Инстабанк 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
Ланит ГК 1160 8
Microsoft Corporation 11168 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 6
IBM 3557 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
Крок 1221 4
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 4 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Samsung Electronics 5730 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Maykor-BTE 16 1
Белый Ветер Цифровой 117 1
Сервис Плюс 97 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Yandex - Яндекс 4103 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
Телеком-защита 48 1
SweetCard - Свиткард 2 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
BenefittY - Бест-РК 2 1
Checkmarx 4 1
1С-Рарус 539 1
Maykor-GMCS 44 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 7 1
ITD Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 4 1
Columbus - Колумбус 125 1
Verme - Верме 14 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 10
X5 Group 600 10
Газпромбанк - ГПБ 693 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
X5 Group - Пятерочка 560 8
ВТБ Банк Москвы 372 8
Пробизнесбанк АКБ 109 8
МДМ Банк 150 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Башнефть ПАО АНК 90 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
АльфаСтрахование СГ 208 4
Pony Express 55 4
Альфа-Банк 1127 4
LP&P - Lafayette Plug and Play 3 3
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 3
Gotech Innovation 8 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 3
CarPrice - Карпрайс 31 3
Русский стандарт Банк 302 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
ВТБ24 583 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 2
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 2
Спортмастер 116 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Stockmann - Стокманн 5 1
Восток-Сервис ГК 11 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 1
Мираторг 12 1
Uniqlo 5 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2208 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 3
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Big Data - Большие данные 1136 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Kubernetes 307 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
3D-печать 135 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 51 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
PnP - Plug&Play 94 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DevOps - Development и Operations 297 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Умные платформы 500 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Yoloco 3 1
Checkmarx CxSuite 1 1
Verme WFM - Verme Workforce Management 2 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
SAP Yard Logistics 2 1
Microsoft Lync 272 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
CSI Set Retail 44 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
WhatsApp Messenger 654 1
Сафронов Юрий 61 8
Потёмкин Роман 20 8
Клеев Владимир 9 8
Кравченко Денис 24 8
Мухин Максим 18 8
Хрусталев Александр 31 8
Скородумов Олег 17 8
Чекель Павел 15 8
Леоничев Алексей 14 8
Смирнов Александр 44 8
Муравлев Александр 15 8
Воробьев Артем 14 8
Шалимов Александр 9 8
Атанесов Саргис 13 8
Тищенко Юрий 14 8
Базалей Наталья 14 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Алябьев Андрей 27 7
Герасимов Александр 40 7
Патрин Максим 31 7
Свердлов Михаил 29 7
Грибанов Юрий 24 7
Румянцева Ольга 45 7
Разгуляев Валерий 18 6
Сергеев Александр 21 6
Серебряков Виктор 42 6
Николаев Евгений 13 6
Игнатов Виктор 12 5
Калюжный Игорь 24 5
Козлов Александр 54 5
Калиновский Богдан 8 5
Бобылев Максим 7 5
Савенко Вера 10 4
Лыжин Дмитрий 8 4
Бетсис Павел 84 4
Теличева Наталья 125 4
Бодров Юрий 4 4
Спиридонов Александр 35 3
Тихонов Андрей 33 3
Королев Максим 4 3
Россия - Российская федерация - РФ 57680 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
Казахстан - Республика 2650 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 7
Россия - Ростовская область 864 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Восточная Европа 1691 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Испания - Королевство 1258 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Финляндия - Финляндская Республика 822 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Литва - Литовская Республика 332 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Европа 3788 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Сербия - Республика 129 1
Израиль 725 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Латвия - Латвийская Республика 453 1
Румыния 345 1
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Нидерланды 981 1
Украина 3398 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Франция - Французская Республика 2143 1
США - Кремниевая долина 399 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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