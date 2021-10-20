Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СИЗО
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 73
СИЗО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нечаев Андрей 21 9
|Шилов Сергей 61 9
|Нащекин Алексей 111 9
|Махонов Александр 29 5
|Симоненко Вячеслав 22 3
|Абрамов Алексей 27 3
|Агафонов Вадим 13 3
|Абрамченко Виктория 15 3
|Шипелов Андрей 21 3
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Ротенберг Игорь 35 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Путин Владимир 1828 3
|Опанасенко Всеволод 101 2
|Александров Александр 18 2
|Нечаев Владимир 10 2
|Карчев Олег 13 2
|Писарев Сергей 3 1
|Зимирев Евгений 1 1
|Эскин Сергей 26 1
|Гревцов Сергей 1 1
|Коновалов Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Григориади Дмитрий 1 1
|Плотинская Виктория 1 1
|Фрайденберг Галина 2 1
|Солопова Ульяна 4 1
|Сарафанов Александр 5 1
|Ильичев Сергей 3 1
|Пискарев Василий 3 1
|Медвецкий Леонид 4 1
|Власов Федор 1 1
|Бокова Оксана 1 1
|Царева Юнона 4 1
|Савина Юлия 2 1
|Телятников Сергей 1 1
|Бугаева Наталья 2 1
|Останина Екатерина 1 1
|Мангутов Владислав 11 1
|Бастрыкин Александр 11 1
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|CNews Analytics 1991 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
|ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766317, в очереди разбора - 670003.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766317, в очереди разбора - 670003.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru