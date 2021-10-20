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СИЗО
Следственный изолятор


20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
08.02.2021 Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест 1
04.02.2021 У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок 1
03.02.2021 Суд продлил срок содержания под стражей совладельцев Merlion 1
28.01.2021 Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании 1
01.10.2020 Не прошло и сотни лет: Власти запретили работу мошеннических колл-центров в тюрьмах 2
04.08.2020 Российского тюремщика посадили на 5,5 лет за передачу заключенным SIM-карт и мобильников 1
13.07.2020 Подсудимый Всеволод Опанасенко: Поставленное в МВД оборудование было лучше заявленного в техническом задании ведомства 1
18.03.2020 Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы 1
22.10.2019 Экс-глава ИТ Коми досрочно вышел из тюрьмы 1
04.06.2019 МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС 1
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
22.04.2019 МВД требовало с AT Consulting миллион за туалет и воду, использованные во время исполнения госконтракта 1
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США 1
07.02.2019 Российскому разработчику приложения для Android грозит 20 лет тюрьмы из-за пользователя-педофила 1
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
11.01.2019 МВД выделило 1,65 млрд на поддержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
27.12.2018 Гендиректора и соучредителя Depo Computers выпустили из-под стражи 1
18.12.2018 AT Consulting переживает резкий спад госзаказов 1
17.10.2018 Россиянин получил 5 лет и остался должен 17 млн за использование сбоя в приложении Сбербанка 1
05.10.2018 Обвиняемого в киберпреступлении экс-замгубернатора посадили на 5,5 лет 1
03.09.2018 Исследование: участники судебных процессов дали оценку электронному правосудию в Москве 1
30.07.2018 В судах Москвы автоматизировано назначение судебной экспертизы по уголовным делам 1
29.06.2018 В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей 1
28.06.2018 Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями 1
21.06.2018 Ольга Егорова: Внедрение электронного правосудия в Москве состоялось 1
27.04.2018 «Отца» «Электронного правительства» и «Платона» Алексея Нащекина выпустили из тюрьмы 1
12.04.2018 Один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» Алексей Нащекин отправлен в тюрьму. Суд не взял залог в 100 миллионов 1
11.04.2018 Арестован Алексей Нащекин, один из «отцов» «Электронного правительства» и «Платона» 1
27.12.2017 Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов 2
29.11.2017 Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных 1
17.11.2017 Аудио- и видеосистемы московских судов признаны лучшим решением в госсекторе 1
10.10.2017 Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги 1
08.08.2017 В судах общей юрисдикции Москвы началась ИТ-интеграция с «Почтой России» 1
01.08.2017 Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде 1
27.07.2017 ИТ-система готовит отчеты судов Москвы в автоматическом режиме 1
20.07.2017 Мосгорсуд и райсуды начали отправлять приставам исполнительные листы в электронном виде 1
29.05.2017 Заработал электронный документооборот между Мосгорсудом и Департаментом городского имущества 1
15.05.2017 Фоторепортаж: В Москве заработала система электронного правосудия 1

Публикаций - 65, упоминаний - 73

СИЗО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1221 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 11
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 9
НТС - Национальные телематические системы 20 7
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Microsoft Corporation 11127 5
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 5
Прогресс софт 8 3
Brocade Communications Systems 142 3
Merlion - Мерлион 275 3
РТ-Инвест 37 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
HTC Corporation 1195 3
Red Hat 667 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
HP Inc. 2926 3
IBM 3551 3
Mandriva - Mandrake 105 3
Cisco Systems 2049 3
Т-Платформы 274 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Информ инжиниринг 2 2
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания 3 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 268 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
AT Consulting Сибирь - ЭйТи Сибирь 1 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
РТЛабс 145 1
Facebook 3767 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Почта России ПАО 1574 3
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 3
Царицын капитал 22 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Интер РАО ПАО 159 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Bright Capital 13 1
Роснефть НК 367 1
Альфа-Банк 1127 1
Почта Банк 289 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
RuCom 4 1
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 1
Российские коммунальные системы 7 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 1
Телемаркер 7 1
Региональные энергетические сети 3 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 9
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 7
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 4
Верховный суд Российской Федерации 174 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Конституционный суд РФ 48 3
Росатом СКЦ - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 3 3
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 3
Федеральное казначейство России 766 3
Президент Российской Федерации 1441 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Прокуратура города Москвы 8 2
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Правительство РФ 2207 1
ФСИН - Управление ФСИН России по городу Москве 2 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
УСД в городе Москве - Управление судебного департамента в городе Москве 21 1
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
УФК по городу Москве - Управление Федерального казначейства по городу Москве 3 1
ГСУ СК - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 7 1
ГАУ РК ЦИТ - Центр информационных технологий Республики Коми 3 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Открытые данные - Open data 57 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 8
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 4
Linux OS 4267 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Seldon.Basis 7 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Google Android 10751 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Kate Mobile 1 1
ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел 7 1
Модернизация ИБД 6 1
Мосгорсуд ЦОД 1 1
Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 1
Microsoft Windows 854 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6659 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Нечаев Андрей 21 9
Шилов Сергей 61 9
Нащекин Алексей 111 9
Махонов Александр 29 5
Симоненко Вячеслав 22 3
Абрамов Алексей 27 3
Агафонов Вадим 13 3
Абрамченко Виктория 15 3
Шипелов Андрей 21 3
Ротенберг Аркадий 42 3
Ротенберг Игорь 35 3
Никифоров Николай 1126 3
Путин Владимир 1828 3
Опанасенко Всеволод 101 2
Александров Александр 18 2
Нечаев Владимир 10 2
Карчев Олег 13 2
Писарев Сергей 3 1
Зимирев Евгений 1 1
Эскин Сергей 26 1
Гревцов Сергей 1 1
Коновалов Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Григориади Дмитрий 1 1
Плотинская Виктория 1 1
Фрайденберг Галина 2 1
Солопова Ульяна 4 1
Сарафанов Александр 5 1
Ильичев Сергей 3 1
Пискарев Василий 3 1
Медвецкий Леонид 4 1
Власов Федор 1 1
Бокова Оксана 1 1
Царева Юнона 4 1
Савина Юлия 2 1
Телятников Сергей 1 1
Бугаева Наталья 2 1
Останина Екатерина 1 1
Мангутов Владислав 11 1
Бастрыкин Александр 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 41
Россия - Российская федерация - РФ 57544 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Украина 3378 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Нижнекамск 38 1
Россия - Магнитогорск 150 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Европа 3774 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - Челябинск 774 1
Россия - Пермь 741 1
Россия - Республика Коми 417 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - Тульская область 753 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 15
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РИА Новости 654 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
Бизнес Online 8 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
УралПолит.Ru 2 1
ФедералПресс - медиахолдинг 1 1
IDC - International Data Corporation 2724 1
CNews Analytics 1991 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
Digital October - конференционное пространство 86 1
ProIntegration Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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