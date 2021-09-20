Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СЗТ
Северо-Западный Телеком
Петербургская телефонная сеть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 302, упоминаний - 609
СЗТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
|ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
|Брюквин Юрий 196 12
|Рейман Леонид 408 10
|Юрченко Евгений 75 8
|Кусков Денис 150 8
|Щеголев Игорь 676 7
|Провоторов Александр 146 6
|Малофеев Константин 98 5
|Усманов Алишер 241 4
|Путин Владимир 1820 4
|Кочетков Владислав 135 3
|Петров Дмитрий 33 3
|Родионов Иван 45 3
|Солдатенков Сергей 113 3
|Приданцев Сергей 82 3
|Новиков Дмитрий 27 2
|Степаненко Кирилл 13 2
|Ковальчук Юрий 30 2
|Годовиков Антон 6 2
|Колпаков Антон 42 2
|Анкилов Константин 49 2
|Балаценко Андрей 28 2
|Киселев Александр 60 2
|Савельев Виталий 36 2
|Кореш Виктор 71 2
|Таврин Иван 83 2
|Никифоров Николай 1126 1
|Припачкин Юрий 25 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Прохоров Юрий 44 1
|Багдасарян Дмитрий 22 1
|Чермашенцев Евгений 4 1
|Гук Андрей 18 1
|Нарукавников Александр 7 1
|Крупнов Александр 14 1
|Белова Светлана 7 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Пехтерев Сергей 39 1
|Горбунов Александр 35 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Орловский Виктор 229 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru