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СЗТ
Северо-Западный Телеком
Петербургская телефонная сеть


20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 1
01.11.2019 Назначен новый глава макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» 1
11.10.2018 У «Мегафона» новый гендиректор. Предыдущий уволился досрочно 2
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
14.11.2017 Inoventica объявила финансовые результаты по итогам первых трех кварталов 2017 года 1
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 3
19.04.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за первый квартал 2017 года 1
07.04.2017 В «Коммуникации для инноваций» избран новый состав совета директоров 1
22.04.2016 ТТК объявила о назначениях вице-президентов компании 1
04.09.2015 У «Ростелекома» обнаружилась «дочка» — интегратор с миллиардными заказами 1
14.07.2015 Решение Peter-Service BIS обслуживает всех абонентов «Ростелеком Северо-Запад» 1
08.09.2014 Генеральным директором InterZet избран Андрей Ланг 2
07.11.2013 Экс-глава «Связьинвеста» завладел 100% издателя телефонных справочников «Желтые страницы» 1
06.08.2013 Владимир Акулич назначен гендиректором InterZet 4
10.01.2013 Кирилл Степаненко возглавил департамент регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи России 1
20.12.2012 За два года расходы федеральной «четверки» операторов на сделки M&A в фиксированном сегменте достигли 75,6 млрд руб. 1
30.08.2012 «Сбербанк» развивает сеть круглосуточных зон самообслуживания в Санкт-Петербурге 1
08.06.2012 Сергей Солдатенков избран председателем совета директоров «МегаФона» 2
20.04.2012 В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора 1
03.04.2012 Суд признал оправданными действия «Ростелекома» по установке разных тарифов на интернет для разных населенных пунктов 1
02.02.2012 Андрей Кулаженков назначен директором «Ростелеком - Северо-Запад» 1
07.12.2011 VoiceNavigator сертифицирован на совместимость с голосовой платформой Avaya Voice Portal 1
17.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 10-17 октября 2011 г. 1
13.10.2011 В «Триколор ТВ» назначен новый гендиректор и президент 1
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
17.08.2011 «Мегафон» купил убыточного интернет-провайдера Усманова 2
21.04.2011 В «Триколор ТВ» назначены два новых директора 1
20.04.2011 Россия: количество абонентов ШПД по итогам 2010 г. достигло 17,9 млн 1
06.04.2011 Акции: Mail.ru и "Ситроникс" с начала года подешевели на четверть 1
01.04.2011 «Ростелеком» объявил о юридическом завершении процесса создания объединенной компании 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 1
25.03.2011 Присоединяемые к «Ростелекому» операторы подали заявления о прекращении деятельности 1
18.03.2011 «Ростелеком» вступает в финальную стадию реорганизации 1
18.03.2011 Количество абонентов СЗТ, пользующихся услугами связи по технологии PON в Санкт-Петербурге, превысило 100 тыс. 3
16.03.2011 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о создании 73 региональных филиалов на базе МРК и «Дагсвязьинформа» 1
05.03.2011 Петербургский объединенный филиал СЗТ подключил первых абонентов в жилом массиве «Новый Оккервиль» 2
28.02.2011 В МГТС назначен новый председатель совета директоров и коммерческий директор 1
15.02.2011 МГТС объявил войну кабельным ворам 3
07.02.2011 «Ростелеком», СЗТ и «Уралсвязьинформ» приобрели 71,8% акций «Национальных Телекоммуникаций» 2

Публикаций - 302, упоминаний - 609

СЗТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком Связьинвест 692 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 45
Ростелеком ЦентрТелеком 188 35
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 34
Ростелеком Сибирьтелеком 299 33
ВолгаТелеком 214 32
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 25
Ростелеком Дальсвязь 203 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 20
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 17
АФК Система ПАО 991 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 12
Рустелеком ТК 196 11
Синтерра - Synterra 562 10
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 85 10
Акадо Телеком - Комкор 606 9
МегаФон ПетерСтар 145 9
Siemens AG - Сименс Россия 644 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 7
Центел - Центральный телеграф 159 5
Cisco Systems 2037 5
Ситроникс - Sitronics 557 5
НТК - Национальные телекоммуникации 61 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 4
NVision Group - Энвижн Груп 545 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 4
Скай Линк - Skylink 498 4
НКС - Национальные кабельные сети 76 4
Ниеншанц 45 3
IBM 3527 3
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 3
Microsoft Corporation 11017 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 3
ВестКолл - WestCall 33 3
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 3
Армада 275 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 104 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 84 20
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
Связь-банк 78 5
Почта России ПАО 1570 4
Marshall Capital Partners 63 4
ВТБ Банк Москвы 371 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 3
МДМ Банк 150 3
РОСНО СК 68 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
РТС - Фондовая биржа 164 3
UBS AG 118 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Уралсиб Банк 389 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 13 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Интер РАО ПАО 158 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Газпром ПАО 518 2
IPOC 27 2
Гипросвязь ПАО 44 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Альфа-Групп 318 2
Северсталь ПАО 204 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Евросеть 883 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Danone - Данон 44 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Интеко 12 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 82 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Музей-усадьба Архангельское 8 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 2
Счётная палата РФ 460 2
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Правительство Республики Коми 19 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 6 1
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Федеральное казначейство России 766 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 8
3G - Стандарт мобильной связи 3709 7
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
FTTH - Fiber To The Home 95 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 281 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 23 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 22 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 29 1
DBA - Digital Business Automation 9 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 34 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
Linux OS 4243 2
МТС Коннект 32 2
Тройка - транспортная карта 34 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Evernote 178 1
Dr.Web Антивирус 194 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 21 1
Gemalto SafeNet eToken 119 1
Avaya Proactive Contact 14 1
Inoventica invGUARD 14 1
Aladdin Secret Disk 33 1
Microsoft Skype 1462 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 1
Avaya DevConnect 4 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
SafeData ЦОД 1 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 35 1
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 1
Microsoft Dynamics CRM 386 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Oracle Hyperion 73 1
Oracle Hyperion Planning 93 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
Oracle Retail Planning and Optimization 36 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
Oracle Retail 36 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Брюквин Юрий 196 12
Рейман Леонид 408 10
Юрченко Евгений 75 8
Кусков Денис 150 8
Щеголев Игорь 676 7
Провоторов Александр 146 6
Малофеев Константин 98 5
Усманов Алишер 241 4
Путин Владимир 1820 4
Кочетков Владислав 135 3
Петров Дмитрий 33 3
Родионов Иван 45 3
Солдатенков Сергей 113 3
Приданцев Сергей 82 3
Новиков Дмитрий 27 2
Степаненко Кирилл 13 2
Ковальчук Юрий 30 2
Годовиков Антон 6 2
Колпаков Антон 42 2
Анкилов Константин 49 2
Балаценко Андрей 28 2
Киселев Александр 60 2
Савельев Виталий 36 2
Кореш Виктор 71 2
Таврин Иван 83 2
Никифоров Николай 1126 1
Припачкин Юрий 25 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Прохоров Юрий 44 1
Багдасарян Дмитрий 22 1
Чермашенцев Евгений 4 1
Гук Андрей 18 1
Нарукавников Александр 7 1
Крупнов Александр 14 1
Белова Светлана 7 1
Осеевский Михаил 221 1
Пехтерев Сергей 39 1
Горбунов Александр 35 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Орловский Виктор 229 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 77
Россия - Российская федерация - РФ 57180 61
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 35
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 24
Россия - Калининградская область 531 14
Россия - Архангельская область 331 13
Россия - Мурманская область 290 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 10
Россия - Псковская область 298 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 9
СССР - Ленинград 69 9
Россия - Калининград 659 9
Россия - Архангельск 203 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 8
Россия - Республика Коми 407 8
Россия - Новгородская область 282 8
Россия - Сибирь 872 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Россия - Вологодская область 314 6
Россия - Тамбовская область 321 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - Великий Новгород 164 5
Россия - Мурманск 255 5
Россия - Курган 148 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Европа 3730 5
Россия - Челябинск 768 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 5
Россия - Тульская область 752 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
Россия - Белгородская область 364 4
Россия - Республика Карелия 297 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Россия - ПФО - Самара 1287 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Россия - Липецкая область 291 3
Россия - Пермь 737 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 18
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 8
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 56 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
Образование в России 328 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 13 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Федеральное законодательство 254 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Космодром Байконур 97 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 7
Прайм - Агентство экономической информации 527 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Известия ИД 59 1
Российская газета 91 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 5
TelecomDaily ИАА 112 4
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
AC&M Consulting 55 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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