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Россети МРСК Центра ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра Орелэнерго Смоленскэнерго Липецкэнерго Курскэнерго

Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго


21.02.2023 «Техноспарк» и «Россети центр» разработали мобильный накопитель энергии для автономного питания населенных пунктов

Стартап-студия «Техноспарк» из Троицка по заказу компании «Россети центр» выполнила научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на мобильный накопитель энергии для питания небольших удаленных поселков. Опытный образец накопителя передан за
16.06.2022 VK и «Россети Центр» будут совместно развивать цифровые решения

VK и «Россети Центр» заключили соглашение о развитии совместных технологических разработок. Соответствующий документ подписали генеральный директор VK Владимир Кириенко и генеральный директор «Рос
21.02.2022 «Орелэнерго» создает интеллектуальную система учета электроэнергии

Филиал «Россети Центр» – «Орелэнерго» ведет системную работу по оснащению потребителей интеллектуальн
17.03.2021 Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ

Mail.ru Group разработала программный комплекс на базе искусственного интеллекта, который помог «Россети Центр» эффективнее бороться с коммерческими потерями электроэнергии. Кейс включен в библиотеку AI Russia Works, где собраны лучшие проекты применения технологий искусственного интеллект
02.09.2020 ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области

оматизированную систему учета электроэнергии и телемеханики с удаленным сбором данных для объектов «Россети Центр» (публичное наименование «МРСК Центра») в Воронежской области. Финансирование и
02.12.2019 Mail.ru Group и «Россети центр» договорились о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий

u Group и «МРСК Центра» — управляющая организация «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендами «Россети центр» и «Россети центр и Приволжье») — подписали соглашение о сотрудничестве.
08.11.2019 «Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса

«Россети Центр и Приволжье» («МРСК Центр») и РОТЕК подписали соглашение о внедрении системы пр
06.09.2019 Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

ичинами, как достижение электросетевой инфраструктурой, большая часть которой создавалась еще в советские времена, значительной степени износа. Это самым серьезным образом касается и энергокомплекса «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Цифровая трансформация невозможна и без изменения в сознании и квалификации работников, применения новых, более высоких требований к конкрет
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья»

Системный интегратор «Айди – технологии управления» выиграл открытый конкурс на модернизацию системы управления документооборотом для «МРСК Центра и Приволжья». По итогам проекта будет усовершенствована функциональность текущей АСУД благодаря переводу системы на новую версию платформы OpenText Documentum, а также внедрению доп
19.07.2017 «МРСК Центра» модернизировала автоматизированную систему управленческого документооборота

«МРСК Центра» завершила проект по расширению функциональности, модернизации и переносу автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) на новую версию платформы EMC Documentum
13.12.2016 «МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP

«МРСК Центра» объявило об успешном внедрении DLP-системы защиты от утечек информации на базе п
04.02.2016 «МРСКА Центра» протестировала систему VDI на базе «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко»

Компания «Ай-Теко» объявила об успешном завершении тестирования системы виртуальных рабочих мест пользователей (VDI) на основе платформы корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем» специалистами «МРСК Центра». Об этом говорится в заявлении «Ай-Теко», поступившем в редакцию CNews. Как отмечается, «ЕС2015-Терем» — новая российская платформа корпоративной виртуализации, собственная разрабо
08.06.2015 «Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»

ла масштабный проект по созданию единых информационно-вычислительных комплексов (ИВК) автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»: «Рязаньэнерго», «Калугаэнерго», «Удмуртэнерго» и «Мариэнерго». Об этом CNews сообщили в группе «Системы и Технологии». По данным группы, результат работ полностью соот
05.11.2013 СК: Директор «МРСК Центра» нанес ущерб на 880 млн руб. через подконтрольного ИТ-подрядчика

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «МРСК Центра» Евгения Макарова, а также директора компании «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») Станислава Милькина. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст
19.12.2012 «МРСК Центра» оптимизирует систему менеджмента качества с помощью РДТЕХ

Компания РДТЕХ провела обучение специалистов филиалов «МРСК Центра», направленное на повышение эффективности внутренних аудитов системы менеджмента качества. «“МРСК Центра” стала первой межрегиональной распределительной сетевой компанией, по
23.03.2012 РНТ создала систему управления транспортом в «МРСК Центра»

management. В рамках этого проекта в «Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра» («МРСК Центра») – крупнейшем системообразующем предприятии на российском рынке распределения эл
22.03.2012 Топ-менеджеры ФСК ЕЭС и холдинга МРСК используют «Мобильный офис руководителя»

ными на iPad-документами, говорится в сообщении «Корус Консалтинга». Целью внедрения «Мобильного офиса руководителя» было обеспечение топ-менеджеров и начальников структурных подразделений ФСК ЕЭС и «Холдинга МРСК» высоким уровнем мобильности и оперативности в работе с документами. Учитывая, что обе компании являются холдингами со сложной территориально-распределенной структурой, для эффект
01.06.2011 МТС установила более 1 тыс. устройств с SIM-картами на узлах электросети «МРСК Центра» для мониторинга системы энергоснабжения

й России. В рамках проекта МТС установила более 1 000 устройств с SIM-картами на узлах электросети «МРСК Центра» для автоматической передачи данных о работе сетей компании и уровне потребления

11.03.2011 «МРСК Центра» защитилась от вирусов с помощью решений Eset

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» («МРСК Центра») для защиты собственной ИТ-инфраструктуры приобрела 10,5 тыс. лицензий на Eset NOD32 Business Edition и 1 тыс. лицензий на Smart Security у международного разработчика антивирусног
24.01.2011 Cистема «АвтоТрекер» будет установлена на автомобилях «МРСК Центра»

«МРСК Центра» и «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) заключили контракт по созданию для электросетевой компании комплексной автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления а
05.10.2010 «Ростелеком» обеспечит «МРСК Центра» услугами дальней связи

Центральный филиал «Ростелекома» и «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» («МРСК Центра») заключили договор на предоставление услуги междугородной и международной связи.
13.07.2010 «МРСК Центра» закупила лицензии Kaspersky Total Space Security

ория Касперского» сообщила о поставке «Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра» («МРСК Центра») 10,5 тыс. лицензий продукта для централизованной защиты рабочих станций, файлов
05.02.2010 «МРСК Центра» оптимизировала услуги по передаче электроэнергии с помощью SAP ERP

В «Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра» («МРСК Центра») внедрены новые решения на базе платформы SAP ERP для автоматизации расчетов по

20.01.2010 «МРСК Центра» строит единое хранилище финансовой документации

Компания «МРСК Центра» приступила к реализации проекта по созданию единого хранилища финансовой документации. С помощью современных информационных технологий в компании будет оптимизирована система хране
15.01.2010 «МРСК Центра» перешла на SAP ERP версии 6.0

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» («МРСК Центра») осуществила переход на новую версию корпоративной информационной системы управления ресурсами компании SAP ERP 6.0. Как ожидается, перевод всех филиалов компании с версии SAP ERP

19.02.2009 «МРСК Центра и Приволжья» тиражирует систему менеджмента качества в филиалах

Компания «МРСК Центра и Приволжья» приступила к тиражированию интегрированной системы менеджмента (ИСМ) и подготовке ее к сертификации в своих филиалах. Внедрение ИСМ в начнется с «Кировэнерго» и «Нижнов
15.09.2008 В «МРСК Центра» внедряют SAP CRM

Компания «МРСК Центра» одной из первых энергосетевых компаний России автоматизирует процессы обслуживания клиентов, используя для этого программы на базе SAP CRM. «В существующей системе взаимоотношений

06.08.2008 SAP HCM поможет «МРСК Центра» рассчитывать зарплату сотрудников

Компания «Сайнер» ввела в промышленную эксплуатацию решение «Управление человеческим капиталом» (Human Capital Management) в КИСУР системы SAP в ОАО «МРСК Центра». Внедрение решения «Управление человеческим капиталом» продолжило работу компании по развитию ERP-системы на базе SAP. При внедрении SAP HCM в «МРСК Центра» основной акцент

25.07.2008 «МРСК Центра и Приволжья» внедрит SAP Business Suite

Компания «МРСК Центра и Приволжья» намерена приступить ко внедрению информационной системы SAP Business Suite. На реализацию проекта компания в течение трех лет направит 643 млн. руб. Внедрение системы S
27.12.2007 «МРСК Центра» запустила в эксплуатацию ERP-систему в «Брянскэнерго»

«МРСК Центра» и компания «Сайнер» перевели в промышленную эксплуатацию финансово-экономический блок системы управления на базе SAP ERP в «Брянскэнерго». В 2006 г. в «МРСК Центра» была раз
25.09.2007 IDS Scheer построила систему процессного контроллинга для МРСК-1

черней компании РАО ЕЭС в 2004 г. МРСК-1 — эффективное управление сетями электропередач на территории Центральной России. К работе по оптимизации бизнес-процессов с использование BPM-платформы ARIS в МРСК Центра приступили в 2004 г. (ранее такой деятельностью занималось «Белгородэнерго», руководители которого возглавили МРСК-1). Первый проект был связан с разработкой стратегических целей и

28.11.2006 "Курскэнерго" тиражировала КИСУП во все свои предприятия

ой этап проекта по созданию корпоративной информационной системы управления предприятием (КИСУП) в «Курскэнерго». На данном этапе было осуществлено тиражирование типового решения КИСУП на все э
21.12.2005 OXS: «Курскэнерго» - автоматизация в период реформирования

аммой приватизации было зарегистрировано открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Курскэнерго". В ее состав вошли филиалы: “Курская ТЭЦ-1”, “Курские тепловые сети”, центральны
17.11.2005 "МРСК Центра и Северного Кавказа" внедряет платформу ARIS

Энергетическая компания «МРСК Центра и Северного Кавказа» в рамках создания системы управления распределительным элект
18.10.2005 "Курскэнерго" внедрит систему учета энергии

Компания OXS начала проект по внедрению централизованной системы учета данных электрической энергии (для распределительной электросетевой компании) на предприятии «Курскэнерго». Целью проекта является создание единого информационного пространства «Курскэнерго», которое позволит оптимизировать деятельность филиалов и компании в целом, и выступит инф

Публикаций - 123, упоминаний - 127

Россети МРСК Центра ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 43
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 33
Delta Computers - Дельта Компьютерс 71 28
InfoWatch - Инфовотч 930 28
Directum - Директум 920 28
Gelarm - Геларм 6 28
UseTech - Юзтех Интеграция 4 28
SAP SE 4898 26
Software AG & IDS Scheer 175 16
Luxms 31 14
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 131 14
Microsoft Corporation 23868 12
Ланит - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 10 10
Oracle Corporation 6389 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 7
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 195 6
ГКС - Группа компаний Систематика 300 5
Zelax - Зелакс 63 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 5
АйДи - Технологии управления 47 5
OpenText 132 5
Intel Corporation 11750 4
7342 4
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 335 4
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 508 4
SAP CIS - САП СНГ 830 4
IBM - International Business Machines Corp 9206 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 549 4
AMD - Advanced Micro Devices 3852 4
Ростех - Автоматика Концерн 1465 4
Ланит - Консист Бизнес Групп 106 3
Softline - Софтлайн 2211 3
Новые облачные технологии (НОТ) 330 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 237 3
АвтоТрекер 98 3
Dell EMC 4946 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 3
РНТ - Русские Навигационные Технологии 124 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 83 57
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 30
Сургутнефтегаз - СНГ 239 30
Интеррос - Росбанк АКБ 551 30
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 29
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 29
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 30 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 29
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 28
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 107 28
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго 39 26
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 144 18
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 17
X5 Group 789 16
Комус 78 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 107 15
Лента - Сеть розничной торговли 1745 15
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 203 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 91 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 34 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 14
МКБ - Московский кредитный банк 460 14
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ 55 13
Zenden Group - Дом одежды 59 13
МОСГАЗ 29 13
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 234 13
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго 58 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 10
Россети Ленэнерго 68 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 94 10
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 27 9
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 11 9
Почта России ПАО 1939 9
Альфа-Банк 1550 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 270 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 34
Федеральное казначейство России 1592 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 42 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 195 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 3
Президент Российской Федерации 3373 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 615 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 2
Администрация Рязани 3 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 49 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 32 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 32 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 42 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 4 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 48 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 22 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 59 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 3
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ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 7 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 265 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
АФТ - Ассоциация Финтех 51 1
4CIO 743 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 1 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 85
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 42
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 21
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 1324 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1548 18
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2694 16
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 968 15
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 14
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1219 18
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 283 16
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 18
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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