Россети МРСК Центра ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра Орелэнерго Смоленскэнерго Липецкэнерго Курскэнерго

«Техноспарк» и «Россети центр» разработали мобильный накопитель энергии для автономного питания населенных пунктов Стартап-студия «Техноспарк» из Троицка по заказу компании «Россети центр» выполнила научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на мобильный накопитель энергии для питания небольших удаленных поселков. Опытный образец накопителя передан за

VK и «Россети Центр» будут совместно развивать цифровые решения VK и «Россети Центр» заключили соглашение о развитии совместных технологических разработок. Соответствующий документ подписали генеральный директор VK Владимир Кириенко и генеральный директор «Рос

«Орелэнерго» создает интеллектуальную система учета электроэнергии Филиал «Россети Центр» – «Орелэнерго» ведет системную работу по оснащению потребителей интеллектуальн

Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ Mail.ru Group разработала программный комплекс на базе искусственного интеллекта, который помог «Россети Центр» эффективнее бороться с коммерческими потерями электроэнергии. Кейс включен в библиотеку AI Russia Works, где собраны лучшие проекты применения технологий искусственного интеллект

ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области оматизированную систему учета электроэнергии и телемеханики с удаленным сбором данных для объектов «Россети Центр» (публичное наименование «МРСК Центра») в Воронежской области. Финансирование и

Mail.ru Group и «Россети центр» договорились о сотрудничестве в сфере внедрения цифровых технологий u Group и «МРСК Центра» — управляющая организация «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендами «Россети центр» и «Россети центр и Приволжье») — подписали соглашение о сотрудничестве.

«Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса «Россети Центр и Приволжье» («МРСК Центр») и РОТЕК подписали соглашение о внедрении системы пр

Гендиректор «Россети Центр» в интервью CNews: Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях ичинами, как достижение электросетевой инфраструктурой, большая часть которой создавалась еще в советские времена, значительной степени износа. Это самым серьезным образом касается и энергокомплекса «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Цифровая трансформация невозможна и без изменения в сознании и квалификации работников, применения новых, более высоких требований к конкрет

«Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья» Системный интегратор «Айди – технологии управления» выиграл открытый конкурс на модернизацию системы управления документооборотом для «МРСК Центра и Приволжья». По итогам проекта будет усовершенствована функциональность текущей АСУД благодаря переводу системы на новую версию платформы OpenText Documentum, а также внедрению доп

«МРСК Центра» модернизировала автоматизированную систему управленческого документооборота «МРСК Центра» завершила проект по расширению функциональности, модернизации и переносу автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) на новую версию платформы EMC Documentum

«МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP «МРСК Центра» объявило об успешном внедрении DLP-системы защиты от утечек информации на базе п

«МРСКА Центра» протестировала систему VDI на базе «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» Компания «Ай-Теко» объявила об успешном завершении тестирования системы виртуальных рабочих мест пользователей (VDI) на основе платформы корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем» специалистами «МРСК Центра». Об этом говорится в заявлении «Ай-Теко», поступившем в редакцию CNews. Как отмечается, «ЕС2015-Терем» — новая российская платформа корпоративной виртуализации, собственная разрабо

«Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья» ла масштабный проект по созданию единых информационно-вычислительных комплексов (ИВК) автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»: «Рязаньэнерго», «Калугаэнерго», «Удмуртэнерго» и «Мариэнерго». Об этом CNews сообщили в группе «Системы и Технологии». По данным группы, результат работ полностью соот

СК: Директор «МРСК Центра» нанес ущерб на 880 млн руб. через подконтрольного ИТ-подрядчика Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «МРСК Центра» Евгения Макарова, а также директора компании «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис») Станислава Милькина. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст

«МРСК Центра» оптимизирует систему менеджмента качества с помощью РДТЕХ Компания РДТЕХ провела обучение специалистов филиалов «МРСК Центра», направленное на повышение эффективности внутренних аудитов системы менеджмента качества. «“МРСК Центра” стала первой межрегиональной распределительной сетевой компанией, по

РНТ создала систему управления транспортом в «МРСК Центра» management. В рамках этого проекта в «Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра» («МРСК Центра») – крупнейшем системообразующем предприятии на российском рынке распределения эл

Топ-менеджеры ФСК ЕЭС и холдинга МРСК используют «Мобильный офис руководителя» ными на iPad-документами, говорится в сообщении «Корус Консалтинга». Целью внедрения «Мобильного офиса руководителя» было обеспечение топ-менеджеров и начальников структурных подразделений ФСК ЕЭС и «Холдинга МРСК» высоким уровнем мобильности и оперативности в работе с документами. Учитывая, что обе компании являются холдингами со сложной территориально-распределенной структурой, для эффект

МТС установила более 1 тыс. устройств с SIM-картами на узлах электросети «МРСК Центра» для мониторинга системы энергоснабжения й России. В рамках проекта МТС установила более 1 000 устройств с SIM-картами на узлах электросети «МРСК Центра» для автоматической передачи данных о работе сетей компании и уровне потребления

«МРСК Центра» защитилась от вирусов с помощью решений Eset «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» («МРСК Центра») для защиты собственной ИТ-инфраструктуры приобрела 10,5 тыс. лицензий на Eset NOD32 Business Edition и 1 тыс. лицензий на Smart Security у международного разработчика антивирусног

Cистема «АвтоТрекер» будет установлена на автомобилях «МРСК Центра» «МРСК Центра» и «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) заключили контракт по созданию для электросетевой компании комплексной автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления а

«Ростелеком» обеспечит «МРСК Центра» услугами дальней связи Центральный филиал «Ростелекома» и «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» («МРСК Центра») заключили договор на предоставление услуги междугородной и международной связи.

«МРСК Центра» закупила лицензии Kaspersky Total Space Security ория Касперского» сообщила о поставке «Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра» («МРСК Центра») 10,5 тыс. лицензий продукта для централизованной защиты рабочих станций, файлов

«МРСК Центра» оптимизировала услуги по передаче электроэнергии с помощью SAP ERP В «Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра» («МРСК Центра») внедрены новые решения на базе платформы SAP ERP для автоматизации расчетов по

«МРСК Центра» строит единое хранилище финансовой документации Компания «МРСК Центра» приступила к реализации проекта по созданию единого хранилища финансовой документации. С помощью современных информационных технологий в компании будет оптимизирована система хране

«МРСК Центра» перешла на SAP ERP версии 6.0 «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» («МРСК Центра») осуществила переход на новую версию корпоративной информационной системы управления ресурсами компании SAP ERP 6.0. Как ожидается, перевод всех филиалов компании с версии SAP ERP

«МРСК Центра и Приволжья» тиражирует систему менеджмента качества в филиалах Компания «МРСК Центра и Приволжья» приступила к тиражированию интегрированной системы менеджмента (ИСМ) и подготовке ее к сертификации в своих филиалах. Внедрение ИСМ в начнется с «Кировэнерго» и «Нижнов

В «МРСК Центра» внедряют SAP CRM Компания «МРСК Центра» одной из первых энергосетевых компаний России автоматизирует процессы обслуживания клиентов, используя для этого программы на базе SAP CRM. «В существующей системе взаимоотношений

SAP HCM поможет «МРСК Центра» рассчитывать зарплату сотрудников Компания «Сайнер» ввела в промышленную эксплуатацию решение «Управление человеческим капиталом» (Human Capital Management) в КИСУР системы SAP в ОАО «МРСК Центра». Внедрение решения «Управление человеческим капиталом» продолжило работу компании по развитию ERP-системы на базе SAP. При внедрении SAP HCM в «МРСК Центра» основной акцент

«МРСК Центра и Приволжья» внедрит SAP Business Suite Компания «МРСК Центра и Приволжья» намерена приступить ко внедрению информационной системы SAP Business Suite. На реализацию проекта компания в течение трех лет направит 643 млн. руб. Внедрение системы S

«МРСК Центра» запустила в эксплуатацию ERP-систему в «Брянскэнерго» «МРСК Центра» и компания «Сайнер» перевели в промышленную эксплуатацию финансово-экономический блок системы управления на базе SAP ERP в «Брянскэнерго». В 2006 г. в «МРСК Центра» была раз

IDS Scheer построила систему процессного контроллинга для МРСК-1 черней компании РАО ЕЭС в 2004 г. МРСК-1 — эффективное управление сетями электропередач на территории Центральной России. К работе по оптимизации бизнес-процессов с использование BPM-платформы ARIS в МРСК Центра приступили в 2004 г. (ранее такой деятельностью занималось «Белгородэнерго», руководители которого возглавили МРСК-1). Первый проект был связан с разработкой стратегических целей и

"Курскэнерго" тиражировала КИСУП во все свои предприятия ой этап проекта по созданию корпоративной информационной системы управления предприятием (КИСУП) в «Курскэнерго». На данном этапе было осуществлено тиражирование типового решения КИСУП на все э

OXS: «Курскэнерго» - автоматизация в период реформирования аммой приватизации было зарегистрировано открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Курскэнерго". В ее состав вошли филиалы: “Курская ТЭЦ-1”, “Курские тепловые сети”, центральны

"МРСК Центра и Северного Кавказа" внедряет платформу ARIS Энергетическая компания «МРСК Центра и Северного Кавказа» в рамках создания системы управления распределительным элект