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Ретранслятор Repeater оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния



27.04.2011 Энтузиасты отключили ретранслятор SETI
01.02.2010 Глава Минкомсвязи запустил в Хабаровском крае сеть цифровых ретрансляторов
19.06.2006 Спутниковая связь: прогноз на 10 лет
22.06.2000 ГП "Космическая связь" проводит тендер на поставку ретрансляторов.
03.12.1998 CrownCastle заключила соглашение с Triton о строительстве ретрансляторов

Публикаций - 208, упоминаний - 216

Ретранслятор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 8
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Самолёт ГК 1649 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 31
Беларусь - Белоруссия 4165 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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