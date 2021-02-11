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Онланта


11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru 2
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
21.12.2020 «Онланта» и Mail.ru Cloud Solutions заключили соглашение о партнерстве в сфере мультиоблачных сервисов 3
30.11.2020 Новый сервис «Онланты» в 40 раз увеличивает производительность при работе с видео и 3D-графикой 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
18.11.2020 Фонд «Сколково» и «Онланта» ищут проекты по управлению ИТ-инфраструктурой 2
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 3
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
28.07.2020 Платформа Potok обеспечивает защиту персональных данных с помощью облака OnCloud.ru 2
15.04.2020 CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru 4
20.02.2020 Выручка участников рейтинга ИТ-услуг выросла на 70% 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
03.12.2019 Облачные сервисы PaaS — для кого и зачем 1
19.09.2019 Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud 3
29.01.2019 «Ростелеком» и «Ай-теко» одолжили «Почте России» ЦОДы за 2,6 миллиарда 1
26.12.2018 Клиентам «Онланты» теперь доступна услуга облачных видеоконференций VideoMost . 3
17.12.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» создали облачную СХД для Fiat Chrysler 2
14.12.2018 На российском рынке облаков скорость оказалась важнее стоимости 1
06.12.2018 ИТ-сервис Казначейства сэкономит треть расходов на бухгалтерию в госорганах 1
04.12.2018 Как повышение НДС скажется на ИТ-отрасли? Мнение поставщиков и заказчиков ИТ 1
27.11.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» перевели часть процессов «Декатлон» на «1С» в облако 4
21.11.2018 «Ланит» открыл Центр инноваций и представил новые продукты 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
08.11.2017 Одна шестая всех затрат на ИТ-инфраструктуру приходится на облака 1
14.08.2017 «Ростелеком» обеспечит «Почту России» ЦОДами чужими руками 1
22.03.2017 «Онланта» разместила «Мобильную электронную школу» в облаке OnCloud.ru 3
16.03.2017 РЭУ им. Г.В. Плеханова разместил свой корпоративный портал и официальный сайт в облаке OnCloud.ru 2
22.02.2017 «Почта России» берет в аренду у «Ай-теко», «Ростелекома» и «Сервионики» два ЦОДа за 2,2 млрд 1
14.02.2017 «Онланта» и «Первый БИТ» протестировали работу «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru 3
26.12.2016 «Онланта» обеспечила работу резервного ЦОД для «Инфинитум» 2
29.11.2016 Каждая российская организация стала жертвой хакеров 1
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей 1
04.10.2016 Корпоративный мессенджер «Сибрус» стал доступен по модели SaaS 1
06.09.2016 В «облаке» OnCloud.ru доступен сервис защищенных корпоративных коммуникаций на базе «Сибрус» 2
15.08.2016 «Онланта» и «Медиа Форензика» предлагают облачный сервис по определению подделок фотографий 2
27.06.2016 «Онланта» предоставила облачную электронную почту «Объединенной ракетно-космической корпорации» 2
20.06.2016 «Онланта» управляет средой печати территориальных органов Росимущества 5
20.01.2016 Конвергентные решения, флэш и гибридные облака в 2016 г. ждет взрывной рост 1
15.12.2015 Рынок ИТ-услуг: Объем в рублях сохранится, рентабельность снизится 1
30.10.2015 «Онланта» предоставляет ИТ-инфраструктуру и систему защиты финансовых транзакций и персональных данных клиентов «СиБиСи» 2

Публикаций - 75, упоминаний - 133

Онланта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1158 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 13
Крок 1221 13
iTeco - Ай-Теко 718 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
3753 5
Ланит Интеграция 101 5
VK - Mail.ru Group 2484 5
Google LLC 7158 5
Ланит - Норбит - Norbit 203 5
Selectel - Селектел 137 4
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 4
Microsoft Corporation 11110 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
SAP SE 3216 4
Softline - Софтлайн 1474 4
АйТи 752 3
Сервионика - Servionica 164 3
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
IBM 3546 2
LanCloud - ЛанКлауд 36 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 2
ОТР 135 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Киберника 16 2
Naumen - Наумен 342 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Samsung Electronics 5686 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Huawei 2731 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
LanKey - ЛанКей ИТ 23 2
Металло-Тех - ранее JSA Group - Джи Эс Эй Групп 8 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Почта России ПАО 1574 2
Открытие ФК 538 2
Альфа-Банк 1126 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Роснефть НК 367 2
Интер РАО ПАО 158 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Electrolux - Электролюкс Рус 109 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Траско - Trasko 27 1
Qlean 6 1
Decathlon - Декатлон 22 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Транснефть 159 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Алроса АК 81 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 599 1
РусГидро ПАО 129 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Газпром ПАО 523 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 23 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
Kubernetes 307 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DevOps - Development и Operations 297 1
OpenStack 347 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Онланта OnCloud.ru 34 10
Apple iOS 5742 4
Google Android 10751 4
Linux OS 4265 3
Xelent MultiCloud 8 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Microsoft Office 365 769 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
ТрастИнфо ЦОД 24 1
VMware AirWatch 40 1
Salesforce Heroku 22 1
1С:Бухгалтерия 397 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
AWS Elastic Beanstalk 1 1
Huawei 3data Cloud 7 1
IBM Bluemix 38 1
Федеральное казначейство России ЦОД 1 1
Google App Engine 32 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Севергрупп Talenttech Potok.io 6 1
Naumen ITSM365 9 1
Softline Cloud 10 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Caravan Aero 9 1
Aladdin JaCarta Authentication Server (JAS) 5 1
VK - Mail.Ru Cloud Managed Kubernetes 3 1
SAP CRM for Retail 2 1
Aladdin 2FA 2 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Nvidia GeForce GTX 2071 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Коновалов Олег 11 7
Никулин Игорь 21 3
Бобровников Борис 86 3
Головко Олег 7 3
Заединов Руслан 40 2
Кириченко Игорь 41 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Овчаренко Юрий 25 2
Таран Сергей 38 2
Новиков Юрий 6 2
Чехонин Антон 60 2
Попов Сергей 72 2
Тюрина Мария 39 1
Аниканова Мария 3 1
Королев Алексей 20 1
Савченко Виталий 7 1
Клявин Владимир 26 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Спинул Артем 3 1
Васильев Григорий 35 1
Фрейдин Дмитрий 1 1
Емельченков Сергей 83 1
Копейка Ольга 2 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Огородников Дмитрий 24 1
Левандовский Александр 1 1
Кононовалов Олег 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Сапельников Сергей 100 1
Гришанова Ирина 25 1
Яблонский Алексей 3 1
Севастьянов Алексей 23 1
Рыляков Пётр 1 1
Ефанова Мария 1 1
Ерин Сергей 14 1
Львов Владимир 9 1
Матюшкин Дмитрий 5 1
Петров Даниил 1 1
Теленков Андрей 21 1
Шершнев Георгий 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Европа 3766 2
Европа Западная 615 2
Украина 3374 2
Казахстан - Республика 2637 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Южная Корея - Республика 1463 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Адлер 43 1
Россия - Удомля 41 1
Сингапур - Республика 808 1
Новая Зеландия 292 1
Россия - Тверская область 248 1
Грузия 691 1
Узбекистан - Республика 823 1
Япония 2792 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Африка 1491 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
CNews Analytics 1991 7
Gartner 2193 3
IDC - International Data Corporation 2723 2
CNews IaaS рейтинг 8 2
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 386 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
TAdviser SummIT 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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