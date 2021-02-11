Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Онланта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 75, упоминаний - 133
Онланта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коновалов Олег 11 7
|Никулин Игорь 21 3
|Бобровников Борис 86 3
|Головко Олег 7 3
|Заединов Руслан 40 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Овчаренко Юрий 25 2
|Таран Сергей 38 2
|Новиков Юрий 6 2
|Чехонин Антон 60 2
|Попов Сергей 72 2
|Тюрина Мария 39 1
|Аниканова Мария 3 1
|Королев Алексей 20 1
|Савченко Виталий 7 1
|Клявин Владимир 26 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Спинул Артем 3 1
|Васильев Григорий 35 1
|Фрейдин Дмитрий 1 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Копейка Ольга 2 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Огородников Дмитрий 24 1
|Левандовский Александр 1 1
|Кононовалов Олег 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Яблонский Алексей 3 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Рыляков Пётр 1 1
|Ефанова Мария 1 1
|Ерин Сергей 14 1
|Львов Владимир 9 1
|Матюшкин Дмитрий 5 1
|Петров Даниил 1 1
|Теленков Андрей 21 1
|Шершнев Георгий 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763884, в очереди разбора - 667571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763884, в очереди разбора - 667571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru