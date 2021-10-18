Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОПК
Объединённая приборостроительная корпорация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 204, упоминаний - 270
ОПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Скоков Сергей 26 25
|Якунин Александр 43 17
|Калинин Александр 95 10
|Путин Владимир 1820 7
|Чемезов Сергей 121 5
|Евтушенко Олег 125 3
|Куликов Сергей 21 3
|Смирнов Павел 35 3
|Трушкин Константин 43 3
|Шмулевич Марк 79 2
|Елистратов Николай 90 2
|Чернышов Игорь 5 2
|Миронов Алексей 5 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Мантуров Денис 56 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Мишурный Андрей 2 2
|Марич Игорь 18 2
|Литвинов Игорь 7 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Бреслер Игорь 2 1
|Богомолов Андрей 19 1
|Астахов Илья 2 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Сидоров Сергей 22 1
|Асланян Сергей 75 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Ватутин Андрей 3 1
|Газизов Камиль 63 1
|Сватков Леонид 5 1
|Андреев Сергей 39 1
|Никитин Евгений 10 1
|Бетсис Павел 84 1
|Матвеенко Андрей 1 1
|Иванов Егор 17 1
|Ахапкина Мария 1 1
|Темняков Андрей 1 1
|Красников Александр 8 1
|Решетков Александр 5 1
|Янковский Александр 4 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews Analytics 1988 2
|IDC - International Data Corporation 2708 1
|Gartner 2187 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
|Медиалогия 37 1
|Директ Инфо 9 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755012, в очереди разбора - 658702.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755012, в очереди разбора - 658702.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru