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Объединённая приборостроительная корпорация


18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 2
12.10.2021 «Росэлектроника» увеличила объем выпуска акустического оборудования 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
15.09.2021 «Росэлектроника» увеличит выпуск «умных» счетчиков на 250 тысяч штук в год 1
07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 1
26.08.2021 «Росэлектроника» разработала многофункциональный комплекс фотовидеофиксации 1
24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 2
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 2
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
04.06.2021 Новикомбанк профинансирует выпуск гражданской продукции концерна «Автоматика» на 3 млрд рублей 2
03.06.2021 На предприятиях «Росэлектроники» будет внедрена национальная инжиниринговая платформа 1
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 2
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС 1
14.05.2021 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 1
13.05.2021 Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов» 1
20.04.2021 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 1
13.04.2021 Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании 1
21.10.2020 Власти потратят 270 миллионов на поддержку российского микропроцессора. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
16.06.2020 Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах 1
14.11.2019 В России придумали, как превращать обычные телефонные сети в защищенные 1
19.09.2019 Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
25.01.2019 «Ростех» строит базу данных радиоэлектроники на «1С-Битрикс» и PostgreSQL 1
14.01.2019 «Ростелеком» создал СП для цифровизации транспорта и логистики 1
05.12.2018 «Ростех» представил беспилотники для мониторинга электрических сетей 1
29.11.2018 Создан первый российский чип для интернета вещей 1
16.10.2018 Разработка «Росэлектроники» позволит автомобилям «видеть» дорогу в темноте без света фар 1
02.10.2018 «Ростех» выпустил систему обнаружения пилотов дронов. Не только для спецслужб 1
02.10.2018 Разработка Ростеха позволит обнаруживать местонахождение пункта управления беспилотниками 1
23.08.2018 У российских силовиков появятся шпионские «Форды», напичканные спецтехникой 1
08.08.2018 «Юнидата» и «Центр Алмазова» создадут крупнейшую базу данных пациентов в России 1
23.04.2018 «Юнидата» провела Всероссийскую конференцию по матчингу данных 1
24.10.2017 Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн 1
01.09.2017 Российский «нефтегазовый» процессор оказался готов заменить своих конкурентов из США 1
28.08.2017 «Юнидата» реализовала потоковый режим управления качеством данных 1
22.08.2017 Главу ИТ-«дочки» «Ростеха» поменяли второй раз за полгода без объяснения причин 1
17.08.2017 К 2025 году доля гражданской продукции «Росэлектроники» должна вырасти до 50% 1
14.08.2017 «Ростех» утвердил новый менеджмент концерна «Созвездие» 1
08.08.2017 «Росэлектроника» приблизила создание беспилотного комбайна 1

Публикаций - 204, упоминаний - 270

ОПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 17
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 14
Восход ФГБУ НИИ 365 7
IBM 3524 6
Microsoft Corporation 10997 6
SAP SE 3207 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
РТ-Информ 112 5
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 5
3726 4
Google LLC 7124 4
Воентелеком 134 4
iTeco - Ай-Теко 713 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 4
Ростех - Концерн Автоматика 396 4
Cisco Systems 2035 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
Т-Платформы 272 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 3
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 3
Yota Devices - YD 94 3
Юнидата - Unidata 32 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Lenovo Motorola 990 2
Авикомп сервисез - Avicomp 20 2
VMware 1828 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Facebook 3764 2
АФК Система ПАО 990 2
Микрон - Micron 365 2
HP Inc. 2893 2
Samsung Electronics 5627 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 4
РКС - Российские космические системы 100 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
Вертолеты России 114 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Мотовилихинские заводы 10 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
Почта России ПАО 1570 2
АвтоВАЗ 118 2
Denso Corporation 8 1
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Valeo 7 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
JCB International 113 1
Continental AG 35 1
Восточный Банк 108 1
Avito - Авито 171 1
Роснефть НК 367 1
РусГидро ПАО 129 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Аэрофлот 492 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
eBay Inc 526 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 14
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Правительство РФ 2198 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 2
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Счётная палата РФ 459 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Союз машиностроителей России 26 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
Linux Foundation 157 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 5
СВЧ-радиоэлектроники 4 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
DMBOK - стандарт в области Big Data 5 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
ПКЛ - модуль пассивного когерентного локатора 4 2
Gigabit Ethernet 355 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 431 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 114 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 2
Data Governance - Руководство данными 51 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
Big Data - Большие данные 1136 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
КШМ - Командно-штабная машина 4 1
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МЭКБ - микроэлектронная компонентная база 2 1
3G - Стандарт мобильной связи 3699 1
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Intel x86 - Архитектура процессора 990 5
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