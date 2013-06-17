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МегаФон Москва
Соник Дуо


17.06.2013 Игорь Пепеляев возглавил департамент продуктов и маркетинга «Ростелекома» 1
10.09.2012 Техдиректор «Мегафона» ушел в «Билайн» 1
10.09.2012 Технический директор «МегаФона» перешел в «ВымпелКом» 1
14.09.2011 «Мегафон» запустил услугу «Родительский Контроль» для абонентов Московского региона 1
02.06.2011 Александр Коровников назначен коммерческим директором «Манго Телеком» 1
11.03.2011 Леонид Денисов назначен управляющим директором компании «Цифра Один» 1
02.12.2009 В региональном отделении Huawei по странам СНГ новое назначение 1
03.06.2009 «МегаФон-Москва» снизил цену на USB-модемы и услуги передачи данных 1
02.06.2009 Круглый стол CNews: «Сall-центры в России: рецепты антикризисной оптимизации» 1
25.05.2009 В Москве заработал 3G 1
21.05.2009 «МегаФон-Москва» расширил возможности услуги «SMS-информ» 1
20.05.2009 «МегаФон» отменил поминутную оплату «Голосовой почты» 3
18.05.2009 «МегаФон-Москва»: звонки в роуминге стали дешевле на 50% 2
15.05.2009 В новых тарифах «МегаФон-Москва» цены снижены до 1 руб. 1
07.05.2009 Москва дождалась 3G 1
31.03.2009 В сети «МегаФон-Москва» свыше 3000 базовых станций 3
26.03.2009 «МегаФон» запустил Wi-Fi в аэропорту «Внуково» 1
18.03.2009 «Эльдорадо» стала виртуальным сотовым оператором 1
02.03.2009 «МегаФон-Москва» запустил услугу «Экспресс-детализация» 1
25.02.2009 «Мегафон-Москва» расширил географию услуги «Навигатор» 1
27.01.2009 Абонент «МегаФона» установил новый рекорд мобильного общения: 143 тыс. минут за год 2
25.12.2008 Минкомсвязи: время виртуальных операторов настало 1
19.12.2008 Абонентам «МегаФона» доступен GPRS-роуминг в Нидерландах 2
11.12.2008 «МегаФон» организовал роуминг с Фиджи 1
10.12.2008 «МегаФон-Москва» предложил телефон за тысячу рублей 1
04.12.2008 «МегаФон» организовал роуминг с Гондурасом 1
04.12.2008 «МегаФон» открыл безлимитный доступ к порталу Mail.ru 2
01.12.2008 «МегаФон» снизил стоимость услуги «Офис в кармане» 1
17.11.2008 «МегаФон» ввел новый тариф на услугу «Управление удаленными объектами» 1
10.11.2008 Абоненты «МегаФона» смогут отправлять «Письмо вслух» бесплатно 1
07.11.2008 Абоненты «МегаФон-Москва» смогут приобрести iPhone 3G + пакет услуг 2
01.11.2008 «МегаФон» обеспечил связью 100 станций московского метро 1
28.10.2008 «МегаФон» предлагает своим абонентам бесплатную защиту Dr.Web 2
27.10.2008 «МегаФон» открыл внутрисетевой GPRS-роуминг для абонентов тарифов «Лайт» 1
16.10.2008 «Доктор Веб» даст бесплатный антивирус пользователям «МегаФона» 1
13.10.2008 «МегаФон» открыл прием платежей через интернет 1
24.09.2008 «МегаФон» ввел новый тариф для подмосковных предпринимателей 2
10.09.2008 Россия: безлимитные тарифы отменяются 1
05.09.2008 «МегаФон-Москва» представил услугу «Калейдоскоп» 1
02.09.2008 «МегаФон» ввел новый безлимитный тариф для СМБ 1

Публикаций - 76, упоминаний - 102

МегаФон Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 10
Скай Линк - Skylink 503 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 5 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 108 1
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания 10 1
Nortel Networks 222 1
Цифра Один 7 1
GTS - Global Telesystems 8 1
Google LLC 7158 1
Amdocs 54 1
ECI Telecom 22 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 1
China Mobile 186 1
Укртелеком 128 1
Yahoo! 1098 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 1
UserGate - Юзергейт - Entensys 132 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 10 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Huawei 2731 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Связной ГК 881 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Альфа-Банк 1126 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Татнефть 112 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
МКС - Международная космическая станция 98 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 11
3G - Стандарт мобильной связи 3742 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 79 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
Родительский контроль 156 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 385 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Яндекс.Навигатор 108 1
Парфенов Игорь 35 5
Айвазов Армен 449 1
Солдатенков Сергей 113 1
Николаев Вячеслав 56 1
Зверева Татьяна 9 1
Юнов Константин 34 1
Осадчая Екатерина 39 1
Карпенко Владимир 4 1
Кудряшев Антон 25 1
Зайцева Анна 62 1
Серова Елена 299 1
Ткачук Лариса 44 1
Королев Игорь 41 1
Четвернин Алексей 651 1
Демидов Алексей 16 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 17
Россия - Российская федерация - РФ 57483 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Россия - Сочи 912 3
Швеция - Королевство 756 3
Россия - Орехово-Зуево 29 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Япония 2792 2
Грузия 691 2
Россия - Мытищи 85 2
Россия - Красногорск 106 2
Испания - Королевство 1256 2
Россия - Чехов 33 2
Эстония - Эстонская Республика 417 2
Россия - Республика Дагестан 264 2
Китай - Пекин 320 2
Россия - Московская область - Королёв 84 2
Украина 3374 2
Греция - Греческая Республика 323 2
Таджикистан - Республика 437 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Дания - Королевство 371 2
Новая Зеландия 292 1
Россия - Мурманск 257 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Хорватия - Республика 118 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
Россия - Железнодорожный 33 1
Гамбия 11 1
Россия - Фрязино 39 1
Россия - Щёлково 33 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Дед Мороз 58 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
РИА Новости 654 1
Sports.ru 16 1
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763766, в очереди разбора - 667454.
Создано именных указателей - 46354.
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