Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон Москва
Соник Дуо
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Публикаций - 76, упоминаний - 102
МегаФон Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
|Яндекс.Навигатор 108 1
|Парфенов Игорь 35 5
|Айвазов Армен 449 1
|Солдатенков Сергей 113 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Зверева Татьяна 9 1
|Юнов Константин 34 1
|Осадчая Екатерина 39 1
|Карпенко Владимир 4 1
|Кудряшев Антон 25 1
|Зайцева Анна 62 1
|Серова Елена 299 1
|Ткачук Лариса 44 1
|Королев Игорь 41 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Демидов Алексей 16 1
|Мякишева Марина 84 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 3
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|РИА Новости 654 1
|Sports.ru 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763766, в очереди разбора - 667454.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763766, в очереди разбора - 667454.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru