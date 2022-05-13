Индексная книга CNews*
Кубит q-бит quantum bit кьюбит наименьшая единица информации в квантовом компьютере
Публикаций - 185, упоминаний - 362
Кубит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nature 795 22
|CNews RND - R&D.CNews 2274 6
|Phys.org 973 5
|Physical Review Letters 112 4
|FT - Financial Times 1159 3
|MIT Technology Review 64 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 2
|New Scientist 1447 2
|Engadget - Блог о технологиях 417 2
|NewsFactor 128 2
|CNews - ZOOM.CNews 1757 2
|91Mobiles 1685 1
|Communications Physics 2 1
|China Daily 64 1
|Scientific Reports 12 1
|npj Quantum Information 1 1
|EurekAlert 270 1
|PhysicsWorld 90 1
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
|Wikipedia - Википедия 439 1
|IEEE Spectrum 11 1
|TechSpot 34 1
|Telegraph 205 1
|Известия ИД 453 1
|AP - Associated Press 1994 1
|Ars Technica 375 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
|Wired - Издание 225 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 410 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 1
|РИА Новости 800 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 1
|Bloomberg 1071 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
|500 Startups 14224 11
|IBM Research 107 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 4
|Gartner - Гартнер 3466 1
|Markets&Markets Research 102 1
|Microsoft Research 128 1
|Tractica 7 1
|PCMark 106 1
|Quantum Technology Readiness Levels 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.