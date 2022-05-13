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Кубит q-бит quantum bit кьюбит наименьшая единица информации в квантовом компьютере



13.05.2022 IBM готовится завалить весь мир квантовыми компьютерами огромной производительности
04.02.2022 Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
04.02.2022 Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
17.12.2021 Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews
08.10.2021 Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах
26.07.2021 Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов
06.07.2021 Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи
05.04.2021 В России разработан уникальный пятикубитовый квантовый компьютер. IBM сомневалась в возможностях россиян
12.03.2018 Впервые создан «процессор» для квантовых компьютеров размером в один атом
04.12.2017 Создан самый большой квантовый компьютер в истории
12.10.2017 Преодолены «непостоянство и хрупкость» в квантовых процессорах. Начинаются поставки
24.06.2015 D-Wave выпустила квантовый процессор нового поколения
21.05.2015 Прорыв в разработке квантового компьютера: Создан первый российский кубит
05.03.2015 Квантовый компьютер научился исправлять свои ошибки
27.12.2012 Бозоновые компьютеры: квантовая физика без кубитов
15.08.2008 Предложена модель квантовых вычислений в графеновых нанолентах
06.06.2008 Дефекты алмазов могут служить кубитами
26.11.2007 Новый способ обработки твердотельных кубитов: подробности
26.11.2007 Найден новый способ обработки твердотельных кубитов
09.11.2007 Бозе-эйнштейновский конденсат подойдет для хранения кубитов
14.02.2007 Первый квантовый компьютер: подробности
09.03.2005 Квантовый компьютер: новая архитектура становится панацеей?
25.06.2003 Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность?
25.06.2003 Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность?
17.01.2003 Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров
17.01.2003 Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров

Публикаций - 185, упоминаний - 362

Кубит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 36
Google LLC 10865 34
Элемент ГК - Elementec 25 23
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 21
Intel Corporation 11624 21
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 48 16
D-Wave Systems 18 14
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 14
Microsoft Corporation 23395 11
Honeywell 254 7
HP Inc. 5500 7
РТИ Микрон - Micron 1216 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 505 6
Национальная квантовая лаборатория 9 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 5
Acronis - Акронис 436 4
AMD - Advanced Micro Devices 3836 4
1С-ИжТиСи 6248 3
6927 3
Quantum Technologies Flagship 3 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
Apple Inc 11103 3
Lenovo Group 2151 3
Yandex - Яндекс 5551 3
Nvidia Corp 3203 3
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 15 2
Квант-Телеком 6 2
NTT DoCoMo 1132 2
Cisco Systems 4858 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
IonQ 2 2
VMware 2117 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 189 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 161 2
Криптонит ГК - Kryptonite 51 2
Samsung Electronics 9667 2
Alibaba Group 381 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1928 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2402 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 14
Точка 3765 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 6
ГПБ - Газпромбанк 927 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 5
Lockheed Martin 750 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 3
Северсталь ПАО - Severstal 354 3
РВК - Российская венчурная компания 536 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 288 2
Газпром ПАО 1144 2
Сконтел 7 2
Airbus Group - Airbus Industries 221 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 344 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 2
Роснефть НК - нефтяная компания 471 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 2
QWave - венчурный фонд 4 2
Новатэк Новафининвест 42 2
Газпром нефть 489 2
Сургутнефтегаз - СНГ 223 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 414 2
Транснефть 270 2
Runa Capital 156 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 152 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 1
Honda Motor Company 227 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 49 1
НефтеГазДиагностика НТЦ 1 1
Hitachi Metals 1 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 21 1
Phystech Ventures 13 1
Германий 27 1
Резонанс НПП 341 1
Computer History Museum - Музей компьютерной истории 1 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 10
ФПИ - Фонд перспективных исследований 60 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 128 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
Президент Российской Федерации 3492 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 24 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 30 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 1
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Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 1
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USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 3 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 2
Tohoku University - Университет Тохоку 22 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 2
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