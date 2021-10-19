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ИНЭУМ им. И. С. Брука
Институт электронных управляющих машин


19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза 11
24.06.2021 «Турбо» протестировал бизнес-решения на серверах «Эльбрус» 1
28.05.2021 «Ростелеком» будет пересаживать российские компании на процессоры «Эльбрус» 1
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 2
20.02.2021 Концерн «Автоматика» представил свои разработки для платформы «Эльбрус» 1
07.12.2020 Концерн «Автоматика» представил модернизированную линейку ультразвуковых приборов серии «Комплексмед» 2
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 3
09.11.2020 В России введены в работу комплексы релейной защиты на «Эльбрусах» 1
29.10.2020 Минобороны России тайно закупается компьютерами на «Эльбрусах» на сотни миллионов 2
15.09.2020 Создатели «Эльбрусов» удвоили выручку, но долги ее сильно перекрыли 3
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе 2
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» 1
18.05.2020 Минобороны под покровом тайны покупает компьютеры на «Эльбрусах» за 195 миллионов 2
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
23.12.2019 ОС «Лотос» получила поддержку аппаратной платформы «Эльбрус» 2
11.11.2019 Банк «Ростеха» дал 520 миллионов разработчикам компьютеров на «Эльбрусах» 4
31.10.2019 РЖД строит на «Эльбрусах» систему управления движением поездов 4
31.10.2019 Продукция концерна «Автоматика» на процессорах «Эльбрус» внедряется на РЖД 2
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 2
24.10.2019 «Автоматика» представила планшет на базе процессора «Эльбрус» 1
23.10.2019 Новая инфосистема для силовиков работает на «Эльбрусах» 1
22.10.2019 «Автоматика» представила ИИС «Ермак-6» для правоохранительных органов на базе платформы «Эльбрус» 1
08.10.2019 Российский разработчик авиадвигателей в режиме секретности строит стенд на «Эльбрусах» 2
20.09.2019 На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена 5
20.09.2019 Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде 2
27.08.2019 Концерн «Автоматика» представил моноблок «Эльбрус 801М» в новом корпусе 1
02.08.2019 У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз 4
31.07.2019 Facebook разрабатывает прибор для «чтения мыслей» 1
05.07.2019 Создателям «Эльбрусов» половину выручки могут обеспечить военные, заказавшие тысячу российских серверов 5
11.06.2019 Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус» 3
31.05.2019 Телефоны россиян станут прослушивать в рамках СОРМ только на отечественном «железе» 1
23.05.2019 Создан первый суперкомпьютер на процессорах «Эльбрус» 3
08.05.2019 В России хотят запретить госзакупки иностранных СХД 1
25.04.2019 Ростех выводит на международный рынок нейроинтерфейс BrainReader 1
08.04.2019 Государство создает гигантского производителя «железа» для «закона Яровой» 3

Публикаций - 87, упоминаний - 159

ИНЭУМ им. И. С. Брука упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 34
Ростех - Ростехнологии 2230 34
Ростех - Концерн Автоматика 397 27
Норси-Транс (НТ) 49 7
Intel Corporation 4186 7
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 6
Базальт СПО 206 6
IBM 3546 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Raidix - Рэйдикс 129 5
Т-Платформы 274 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Huawei 2731 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Oracle Sun Microsystems 392 3
Элтеза - Elteza 3 3
КНС Групп - Yadro 124 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Cisco Systems 2044 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 267 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
ЭОС - Электронные офисные системы 987 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
AMD - Advanced Micro Devices 1676 2
КСК Технологии 27 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Neuralink 4 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 9 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
IntegrIT 4 1
НейроЧат 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Россети ПАО 168 2
Туполев ПАО 17 2
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 2
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
РАО ЕЭС России ПАО 64 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
КоммИТ Кэпитал 13 1
Ростех Новикомбанк 27 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
ЦИАМ - Центральный институт авиационного моторостроения 1 1
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 8
Правительство РФ 2206 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 8 1
Политех - Политехнический музей 9 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Федеральное казначейство России 766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 12
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 5
Gigabit Ethernet 358 5
DDR - Double data rate 1071 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 3
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 2
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 2
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 64 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 146 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 2
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 2
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 2
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 36 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 2
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 11 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 47
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 21
Linux OS 4265 18
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 16
Intel x86 - Архитектура процессора 992 11
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 9
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 8
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 7
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 5
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 4
Microsoft Windows 10 6652 3
Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 3
C++ - Язык программирования 284 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Автоматика Бином-КА 7 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Автоматика ИИС Ермак-6 2 2
Java - Язык программирования 1178 2
Kingston SSDnow SMS 2 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 2
МЦСТ - Эльбрус-Д - операционная система 2 2
AeroCool PGS-Q 2 2
AeroCool VX - серия блоков питания 2 2
OpenGL - Язык программирования 126 2
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 2
ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 2
Microsoft Windows 853 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 2
Apple iOS 5742 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Кабанов Владимир 174 12
Трушкин Константин 43 5
Ким Александр 32 4
Якунин Александр 43 3
Янкин Константин 7 2
Смирнов Алексей 142 2
Овчинников Сергей 24 2
Горшенин Максим 15 2
Озеров Виктор 26 2
Яровая Ирина 63 2
Дудина Ольга 2 1
Коротков Александр 8 1
Юнов Константин 34 1
Веригин Илья 28 1
Романов Роман 10 1
Кухаренко Михаил 2 1
Салбиев Алан 30 1
Шмаргун Владимир 1 1
Сушкевич Антон 56 1
Бессольцев Дмитрий 3 1
Финк Дмитрий 14 1
Горбачев Олег 4 1
Решетова Ольга 4 1
Малышев Александр 31 1
Лебедев Сергей 24 1
Новожилов Сергей 2 1
Разумовский Сергей 2 1
Бурылин Сергей 1 1
Федоров Андрей 15 1
Завьялов Игорь 2 1
Георгиева Елена 5 1
Мальков Алексей 7 1
Брук Исаак 1 1
Мелихов Леонид 1 1
Сигаев Федор 9 1
Kennedy Philip - Кеннеди Филипп 1 1
Дружаев Алексей 1 1
Чукарин Алексей 56 1
Кувшинников Олег 12 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Япония 2792 2
Россия - Вологда 193 2
Малайзия 341 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - Нижегородская область 740 2
Канада 1307 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Сочи 912 1
США - Калифорния 974 1
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Индонезия - Республика 385 1
Восточная Европа 1682 1
Нидерланды 976 1
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Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
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