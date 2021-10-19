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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИНЭУМ им. И. С. Брука
Институт электронных управляющих машин
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 87, упоминаний - 159
ИНЭУМ им. И. С. Брука упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
|Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
|Кабанов Владимир 174 12
|Трушкин Константин 43 5
|Ким Александр 32 4
|Якунин Александр 43 3
|Янкин Константин 7 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Овчинников Сергей 24 2
|Горшенин Максим 15 2
|Озеров Виктор 26 2
|Яровая Ирина 63 2
|Дудина Ольга 2 1
|Коротков Александр 8 1
|Юнов Константин 34 1
|Веригин Илья 28 1
|Романов Роман 10 1
|Кухаренко Михаил 2 1
|Салбиев Алан 30 1
|Шмаргун Владимир 1 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Бессольцев Дмитрий 3 1
|Финк Дмитрий 14 1
|Горбачев Олег 4 1
|Решетова Ольга 4 1
|Малышев Александр 31 1
|Лебедев Сергей 24 1
|Новожилов Сергей 2 1
|Разумовский Сергей 2 1
|Бурылин Сергей 1 1
|Федоров Андрей 15 1
|Завьялов Игорь 2 1
|Георгиева Елена 5 1
|Мальков Алексей 7 1
|Брук Исаак 1 1
|Мелихов Леонид 1 1
|Сигаев Федор 9 1
|Kennedy Philip - Кеннеди Филипп 1 1
|Дружаев Алексей 1 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Кувшинников Олег 12 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|РИА Новости 654 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru