Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 62931
ИКТ 5686
Организации 3780
Ведомства 1365
Ассоциации 433
Технологии 2239
Системы 13489
Персоны 22887
География 1128
Статьи 753
Пресса 648
ИАА 452
НИИ, ВУЗы и библиотеки 841
Мероприятия 673

ВЭБ Инновации
VEB Ventures
ВЭБ Венчурс
венчурный фонд



29.12.2021 VEB Ventures инвестировал 400 млн рублей в разработчика биотехнологического оборудования Mircod
09.12.2021 «Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения
03.09.2021 «Максимателеком» и VEB Ventures предложат городские цифровые решения регионам
13.05.2020 VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом»
07.06.2019 VEB Ventures и АРПП «Отечественный софт» договорились о сотрудничестве по развитию финансирования ИТ-проектов
07.06.2019 «Ростелеком» и VEB Ventures инвестируют 300 млн рублей в Brain4Net
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики
13.02.2019 Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию
23.11.2018 «ВЭБ Инновации» профинансируют резидентов «Сколково» на сумму до 3 миллиардов рублей
20.09.2018 «Сколково» и «ВЭБ Инновации» объявили о запуске конкурса для российских стартапов
11.09.2018 «ВЭБ Инновации» и правительство Якутии инвестируют в стартапы до двух миллиардов
17.01.2018 Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink
16.10.2017 «ВЭБ Инновации» при участии ФРИИ проинвестирует 200 млн рублей в StartTrack
25.09.2017 ВЭБ раздаст стартапам миллиарды. Кто их сможет получить?
20.09.2017 Отобраны 35 стартапов для телешоу «Идея на миллион»
12.02.2015 Началось создание фонда поддержки экспорта ГЛОНАСС-проектов

Публикаций - 67, упоминаний - 148

ВЭБ Инновации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 16
Yandex - Яндекс 4621 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 12
Ростех - Ростехнологии 2356 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6244 10
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 204 9
Rambler Group - Рамблер ГК 758 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7527 9
VK - Mail.ru Group 2819 9
5035 9
IBM - International Business Machines Corp 8706 5
Custis 81 4
InfoWatch - Инфовотч 824 4
Google LLC 9453 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 625 3
СКБ Контур 437 3
Доктор рядом - Doc+ 43 3
Microsoft Corporation 21031 3
Аурига - Auriga 59 3
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2244 2
Компо 2 2
Intel Corporation 10815 2
Alibaba Group 338 2
Amazon Inc - Amazon.com 2535 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 44 2
Академия криптографии РФ 6 2
Aquila Space 2 2
Tomoru - Томору 1 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 31 1
ITG - INLINE Technologies Group 131 1
Data Matrix 54 1
Технопарк Русский 3 1
Крок 1563 1
Skyeer 4 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 48 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 28 1
Datadvance - Датадванс 17 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 119 1
NCR - National Cash Register 145 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 21
Почта России ПАО 1803 14
РВК - Российская венчурная компания 511 14
РЖД - Российские железные дороги 1334 8
Газпром нефть 401 5
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 4
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 4
Adidas 125 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 4
ПСБ - Промсвязьбанк 636 4
МТС банк 268 4
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 4
Северсталь Менеджмент 27 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1925 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 3
Интер РАО ПАО 267 3
Сургутнефтегаз - СНГ 161 3
X5 Group 651 3
Sanofi - Санофи 36 3
Мегаполис ТК 102 3
Локотех - Локомотивные технологии 41 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 3
Альфа-Банк 1337 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 182 3
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 3
Cybernaut 4 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 3
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 2
Kama Flow 3 2
МК Доктор рядом 2 2
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 2 2
ВТБ Лизинг 41 2
Техносила - СервисТрейд 225 2
ГПБ - Газпромбанк 802 2
НСПК - Национальная система платежных карт 274 2
Северсталь ПАО 277 2
СберЗдоровье - DocDoc 41 2
Qiwi 797 2
Аэрофлот 619 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7413 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1251 13
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 11
Президент Российской Федерации 1734 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 8
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 6
ФПИ - Фонд перспективных исследований 54 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1519 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1184 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2040 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1143 4
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 4
Правительство РФ 2668 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 3
Федеральное собрание Российской Федерации 93 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 153 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 471 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2053 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2040 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 2
Роснано 619 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 933 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 18 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 97 1
Фонд Росконгресс 4 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 78 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 56 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 201 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4133 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12398 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1263 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1035 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 286 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1431 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 636 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12185 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 507 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2526 2
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 61 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 11 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 705 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 23 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 50 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 272 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4761 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 155 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2258 1
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1656 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 74 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 339 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 235 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 349 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 151 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 66 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 749 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 178 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 200 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 115 1
ToF camera - Time-of-flight камера 61 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1823 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 130 1
НИР - Научно-исследовательская работа 173 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 163 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 123 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 276 2
МКА - Малые космические аппараты 23 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 311 2
Космодром Байконур 1005 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 79 2
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 1
Лавочкина НПО Карат - космическая платформа для создания малых спутников научного назначения, разработанная 1 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 3 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 10 1
Развивай.РФ 3 1
cPanel - панель управления веб-хостингом 13 1
АПК Минсельхоза России 2 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 128 1
OneTwoTrip 32 1
Сбербанк - Bringly Маркетплейс 9 1
Google Android 11687 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1678 1
Apple Safari - Браузер 728 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 360 1
Яндекс.Маркет 464 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 1
Google Chrome - браузер 1170 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 167 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 35 1
Apple iOS 6259 1
Теплов Олег 19 16
Булатов Кирилл 18 11
Ковнир Евгений 74 10
Путин Владимир 2445 9
Касперская Наталья 237 6
Чаркин Евгений 199 5
Алтухов Дмитрий 36 4
Секликов Юрий 12 4
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
Лысенко Эдуард 221 4
Гимранов Ринат 60 4
Иванов Сергей 359 4
Смирнова-Крелль Оксана 51 4
Спиридонов Александр 35 4
Казарцев Алексей 27 4
Рахтеенко Владимир 39 4
Шакманас Алгирдас 38 4
Гребельный Антон 19 3
Пшиченко Дмитрий 19 3
Августон Иван 15 3
Повалко Александр 36 3
Воронин Петр 35 3
Дунаев Сергей 34 3
Чамара Денис 58 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 3
Морозов Андрей 42 3
Самородов Александр 10 3
Соколов Алексей 129 3
Ревяшко Андрей 19 3
Емельченков Сергей 86 3
Шадаев Максут 423 3
Кошкин Андрей 21 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 25 3
Шипов Савва 74 3
Медведев Дмитрий 1591 3
Волков Никита 54 3
Шумков Александр 7 3
Талонов Максим 5 3
Басов Алексей 114 2
Зюзин Андрей 11 2
Россия - Российская федерация - РФ 82616 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26741 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34078 5
Земля - планета Солнечной системы 6517 5
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11599 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 651 3
Ближний Восток 2494 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1863 2
Индия - Республика 4106 2
Южная Корея - Республика 3272 2
Европа 7254 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1075 2
Япония 7916 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 1
Индийский океан 119 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 975 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1131 1
США - Калифорния 3071 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1067 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 359 1
Россия - УФО - Тюменская область 749 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 251 1
Иран - Исламская Республика Иран 923 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 275 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1856 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 302 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 1
Россия - СФО - Новосибирск 2927 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1777 1
Африка - Африканский регион 2668 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 626 1
Германия - Федеративная Республика 7795 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 903 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1731 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 819 1
Сингапур - Республика 1520 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11623 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1487 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5083 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 627 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 119 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4141 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 3
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 3
НКО - Некоммерческая организация 96 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1244 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 153 2
Русский язык 1660 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 14 1
Бизнес-акселератор 31 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 32 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 8 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 22 1
СРО - саморегулируемые организации 47 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 136 1
НПА - Нормативный правовой акт 53 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 131 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 35 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 9 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 522 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 959 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1519 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 64 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 107 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10335 2
Известия ИД 210 2
Forbes - Форбс 561 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 555 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2697 3
IDC - International Data Corporation 4528 1
Gartner 3198 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 496 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 17 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
Академия наук СССР - АН СССР 19 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 1 1
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 51 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 16 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 208 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 177 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 213 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 84 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 740 4
CNews AWARDS - награда 334 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 355 3
CNews Мисс ИТ России 12 3
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Microsoft for Startups 8 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 52 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 24 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022