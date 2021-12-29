Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВЭБ Инновации
VEB Ventures
ВЭБ Венчурс
венчурный фонд
Публикаций - 67, упоминаний - 148
ВЭБ Инновации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Теплов Олег 19 16
|Булатов Кирилл 18 11
|Ковнир Евгений 74 10
|Путин Владимир 2445 9
|Касперская Наталья 237 6
|Чаркин Евгений 199 5
|Алтухов Дмитрий 36 4
|Секликов Юрий 12 4
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
|Лысенко Эдуард 221 4
|Гимранов Ринат 60 4
|Иванов Сергей 359 4
|Смирнова-Крелль Оксана 51 4
|Спиридонов Александр 35 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Рахтеенко Владимир 39 4
|Шакманас Алгирдас 38 4
|Гребельный Антон 19 3
|Пшиченко Дмитрий 19 3
|Августон Иван 15 3
|Повалко Александр 36 3
|Воронин Петр 35 3
|Дунаев Сергей 34 3
|Чамара Денис 58 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 3
|Морозов Андрей 42 3
|Самородов Александр 10 3
|Соколов Алексей 129 3
|Ревяшко Андрей 19 3
|Емельченков Сергей 86 3
|Шадаев Максут 423 3
|Кошкин Андрей 21 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 25 3
|Шипов Савва 74 3
|Медведев Дмитрий 1591 3
|Волков Никита 54 3
|Шумков Александр 7 3
|Талонов Максим 5 3
|Басов Алексей 114 2
|Зюзин Андрей 11 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10335 2
|Известия ИД 210 2
|Forbes - Форбс 561 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 555 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru