Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ZigBee
Спецификация сетевых протоколов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 98
ZigBee упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AliExpress 275 1
|НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
|Магнит - Сеть магазинов 269 1
|Кировский завод 26 1
|Акимов Максим 167 1
|Родионов Михаил 40 1
|Кузьмич Андрей 8 1
|Мейрманов Нурлан 2 1
|Сереченко Денис 13 1
|Shwed Gil - Швед Гил 41 1
|Телков Алексей 21 1
|Поставнин Михаил 1 1
|Комаров Михаил 14 1
|Слиньков Дмитрий 6 1
|Ариканов Вячеслав 1 1
|Пряникова Екатерина 3 1
|Мартынов Андрей 4 1
|Sachs Yosef - Закс Йосеф 3 1
|Мишурный Андрей 2 1
|Tolly Group 6 2
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2194 1
|Check Point Research 47 1
|NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 2
|TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765347, в очереди разбора - 669033.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765347, в очереди разбора - 669033.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru