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ZigBee
Спецификация сетевых протоколов


06.07.2021 Интернет вещей уже изменил Wi-Fi: как с этим работает бизнес 1
13.05.2021 Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов» 1
11.05.2021 10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM 2
28.04.2021 Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
13.11.2020 Сети Wi-Fi 6 - трубопроводы для «новой нефти» 2
29.10.2020 Тест-драйв с Huawei. Оптимальные решения под конкретные задачи. 1
20.10.2020 Wi-Fi 6. Беспроводная связь нового поколения 2
14.09.2020 Schneider Electric автоматизировала малые жилые объекты во Владимире 1
06.08.2020 Как управлять корпоративной сетью с помощью интуиции 1
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества 1
20.07.2020 Wifire выпустил сервис умного дома c охранной системой 1
07.07.2020 Число устройств интернета вещей утроится к 2030 году 1
14.05.2020 Check Point Software сообщила о росте выручки в первом квартале 1
10.02.2020 ELARI представила новые решения для умного дома 4
06.02.2020 Huawei начинает продавать в России точки доступа Wi-Fi 6 без американских компонентов 1
06.02.2020 Check Point выяснил, как сети могут быть взломаны с помощью лампочки 3
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 2
10.09.2019 «Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промпредприятиям 1
11.06.2019 Cisco представила решения стандарта Wi-Fi 6 1
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 1
10.01.2019 D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома» 1
29.12.2018 Как Казахстан строит умные города 1
22.10.2018 «Росэлектроника» в полтора раза увеличит выпуск датчиков загазованности для «умного дома» и «безопасного города» 1
31.08.2018 TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018 1
28.06.2018 Белорусский Asbis создал в Чехии собственную платформу интернета вещей для России 1
20.04.2018 Schneider Electric представила решения Harmony eXLhoist Compact 1
21.06.2017 2test представила отечественную IoT-платформу «ПрофиВижн» 1
07.03.2017 TP-Link представила комплексное решение для «умного» дома 1
06.03.2017 Dell представила новые шлюзы Dell Edge Gateway серии 3000 1
23.11.2016 Schneider Electric и Panasonic разрабатывают решения для повышения эффективности эксплуатации зданий 1
02.11.2016 МТС и Nokia протестировали радиоинтерфейс NB-IoT для интернета вещей 1
26.10.2016 Samsung обновила IoT-платформу Artik 2
14.10.2016 TP-Link представит новые сетевые решения для дома и бизнеса 2
21.06.2016 Решение Nokia Smart Home подключает жилой сектор к интернету вещей 1
29.02.2016 Энергопотребление Wi-Fi в мобильниках сумели снизить в 10 тыс. раз. Видео 1
03.08.2015 Умный дом: он всё ещё далеко 1
10.09.2014 В 2022 г. в каждом доме будет более 500 умных устройств 1
27.05.2014 Apple сделает систему управления «умным» домом на базе iPhone 1
20.11.2013 «Умные датчики» могут стать частью ГИС 1

Публикаций - 71, упоминаний - 98

ZigBee упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5702 4
Huawei 2732 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Microsoft Corporation 11127 3
Schneider Electric 409 2
Philips 733 2
NXP Freescale Semiconductor 97 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Cisco Systems 2049 2
Check Point Software Technologies 447 2
Dell Technologies 133 1
Комстар Регионы 89 1
Xiaomi 904 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
IVA Technologies 33 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 1
Signify - Philips Lighting 17 1
ELARI 19 1
Технополис GS 39 1
Belkin 13 1
ASBIS - АСБИС 59 1
Juniper Networks 168 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 5 1
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise Financial Services - HPEFS 7 1
Гольфстрим 26 1
Osram 16 1
Sigfox 6 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Intel Corporation 4192 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
TP-Link 158 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
AliExpress 275 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Кировский завод 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Правительство РФ 2207 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 35
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 13
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 6
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 5
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 3
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 30 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 3
PoE - Power over Ethernet 277 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 18 2
3G - Стандарт мобильной связи 3744 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
3GPP Release - стандартизация 5G 23 2
Smart Antenna 3 2
BSS Color - BSS Coloring - Base Service Station 7 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
Thread - OpenThread - протокол среднего уровня интернета вещей, основанный на энергоэффективном беспроводном стандарте 6LoWPAN 6 2
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 47 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 2
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 20 2
IFTTT - If This Then That 7 2
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 2
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 69 1
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 6
Huawei AirEngine 9 4
Apple Mac 1460 3
D-Link AC - серия маршрутизаторов 7 2
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 2
Amazon Alexa 138 2
Huawei CloudEngine - Huawei CE - Серия коммутаторов 10 2
Linux OS 4267 2
TP-Link Auranet 7 1
D-Link DCS Беспроводная HD-камера 1 1
TP-Link Archer AX - серия роутеров 7 1
Samsung SmartThings 24 1
ELARI Smart T&H Sensor 1 1
ELARI Smart Door Sensor 1 1
ELARI Smart Motion Sensor 1 1
ELARI Smart Button 1 1
ELARI Smart ZigBee Gateway 1 1
Google Assistant DCH-S 1 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
TP-Link Kasa Cam Outdoor 6 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Check Point SandBlast Zero-Day Protection 8 1
Check Point Quantum Security 6 1
ELARI SmartBeat 7 1
Aruba ESP - Aruba Edge Services Platform 12 1
TP-Link Omada 10 1
Check Point SandBlast 25 1
D-Link Wi-Fi Mesh 1 1
Schneider Electric Harmony eXLhoist Сompact - серия систем радиоуправления 1 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 1
ByteDance TikTok 95 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Azure 1171 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Google Android 8 Oreo 139 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Акимов Максим 167 1
Родионов Михаил 40 1
Кузьмич Андрей 8 1
Мейрманов Нурлан 2 1
Сереченко Денис 13 1
Shwed Gil - Швед Гил 41 1
Телков Алексей 21 1
Поставнин Михаил 1 1
Комаров Михаил 14 1
Слиньков Дмитрий 6 1
Ариканов Вячеслав 1 1
Пряникова Екатерина 3 1
Мартынов Андрей 4 1
Sachs Yosef - Закс Йосеф 3 1
Мишурный Андрей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 23
Германия - Федеративная Республика 3657 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Европа 3774 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Северная Америка 1413 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Япония 2802 2
Земля - планета Солнечной системы 874 2
Казахстан - Алматы 264 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 1
Россия - Калининградская область - Гусев 56 1
Монголия 172 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 1
Россия - Калининградская область 539 1
Евразия 160 1
Украина 3378 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Южная Корея - Республика 1465 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Казахстан - Республика 2641 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
Trade-in 54 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
Русский язык 986 1
Tolly Group 6 2
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2194 1
Check Point Research 47 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 2
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765347, в очереди разбора - 669033.
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