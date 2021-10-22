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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SK hynix Inc
Hynix Semiconductor



22.10.2021 Intel провалила попытку купить разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1
21.10.2021 Вам понравилась память DDR5? Она будет супердорогой 2
12.07.2021 Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти 1
30.06.2021 Цены на сверхновую оперативную память рухнули на четверть еще до начала продаж. Процессоров с ее поддержкой не существует 1
11.06.2021 Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1
04.06.2021 Пользователям придется раскошелиться. Грядет безудержный рост цен на SSD 1
10.05.2021 Главных производителей памяти обвинили в картельном сговоре для взвинчивания цен 2
23.04.2021 Intel теряет деньги. Ее чистая прибыль рухнула на 41% 1
10.03.2021 Оперативная память и SSD во всем мире стремительно дорожают, и пока не планируют дешеветь 1
02.02.2021 В мире грядет гигантский скачок цен на слегка устаревшую оперативную память 1
22.01.2021 Бренд Honor представил новую стратегию развития 1
18.01.2021 Intel оставит пользователей без своей сверхбыстрой памяти Optane 1
25.12.2020 Intel теряет активы. Теперь она останется без акций крупного разработчика ПО 1
17.11.2020 Intel распродают по частям. Важный бизнес компании отходит китайцам 3
11.11.2020 Спасение для Huawei под санкциями США: компания сможет собирать смартфоны на чипах Qualcomm 1
20.10.2020 Intel разрывают на куски. У него заберут важную часть бизнеса 10
06.10.2020 Начато производство «первой в мире» сверхскоростной памяти DDR5 4
20.08.2020 Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал 2
23.07.2020 AMD впервые в истории обогнала Intel по цене акций 1
02.07.2020 Пошла в серию «самая быстрая в отрасли» оперативная память 4
04.06.2020 В Китае начались продажи полностью отечественной памяти DDR4 1
11.05.2020 Рынок SSD растет вопреки снижению популярности СХД 1
21.11.2019 Угрозы Трампа сработали: Рынок DRAM-памяти вернулся к росту после стремительного обвала 3
01.10.2019 Цены на SSD переходят к стремительному взлету после грандиозного падения 2
12.09.2019 Знаменитый производитель магнитол и телевизоров занялся выпуском серверов 1
19.07.2019 Цены на память взлетят до небес из-за конфликта 80-летней давности 2
05.07.2019 Вдвое сократилась прибыль Samsung 1
02.07.2019 Сотни миллионов ПК под ударом: Их можно взломать софтом, который призван их «лечить» 1
14.06.2019 США надолго отложили запрет на Huawei. Слишком велика технологическая зависимость 1
10.06.2019 Министр связи предложил Huawei перейти с Android на российскую мобильную ОС 1
10.06.2019 Власти Китая запугивают Microsoft, Dell и Samsung жуткими последствиями за бойкот Huawei 2
21.03.2019 Samsung выпустила «самую быструю в отрасли» память для ЦОДов 1
25.12.2018 Евросоюз потратит миллиарды, чтобы победить Samsung и Intel 2
14.12.2018 Российский рынок SSD вырос на 43% 1
03.10.2018 В мире рекордно вырос спрос на полупроводники. Распределение по планете 1
22.08.2018 Samsung крупно обошел Intel в продажах полупроводников 2
09.08.2018 Чистая прибыль Toshiba взлетела в 20 раз и превысила выручку 1
28.05.2018 Власти Китая заставляют подешеветь оперативную память и SSD 2
30.03.2018 На рынке полупроводников рекорд роста за 14 лет. Samsung стал крупнейшим в мире чипмейкером, отодвинув Intel 1
24.10.2017 Toshiba ожидает убытка в $1 млрд 1

Публикаций - 246, упоминаний - 558

SK hynix Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8211 140
Micron Technology - Crucial 239 77
Микрон - Micron 506 68
Toshiba Corporation 2329 56
Intel Corporation 9068 56
Infineon Technologies 299 51
Apple Inc - Эппл Рус 9321 33
AMD - Advanced Micro Devices 3070 30
Qualcomm Technologies 1363 26
Western Digital Corporation - WDC 401 18
STMicroelectronics 222 17
Dell EMC 4069 17
Nvidia Corp 2756 14
Broadcom Inc 378 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 401 13
NEC 1313 13
HP - Hewlett-Packard 2752 12
TI - Texas Instruments Incorporated 647 11
Microsoft Corporation 18724 11
IBM 7231 11
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 10
HP Compaq 1174 10
Sony 4786 9
LG Electronics 2837 8
Kingston Technology 134 8
Westinghouse Electric 13 8
HP Inc. 4620 7
Hitachi 1034 7
Huawei 3007 7
MediaTek 328 6
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 351 6
SanDisk 254 6
Fujitsu 1323 6
Nokia Corporation 4687 6
Seagate Technology 523 5
Sharp Corporation 837 5
NXP Semiconductors 156 5
AMD Graphics Product Group - ATI 785 4
Dell Technologies - Dell Computer 544 4
Meta - Facebook 3968 4
Deutsche Bank 260 9
Bain Capital Ventures 28 7
Hyundai Motor 213 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 277 5
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 7 4
Silver Lake Partners 73 4
Citigroup 252 4
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 160 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1388 3
GlobalFoundries - GF 67 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 419 3
Societe Generale Group 55 3
Pangea 5 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 187 3
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 7 3
Hagens Berman 6 2
FedEx 57 2
SoftBank Group 166 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 9 2
Citibank - Ситибанк 233 1
Yamaha 69 1
Intel Capital 140 1
Robert Bosch GmbH 16 1
GM - General Motors 328 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 357 1
Asahi Glass 24 1
Меркури - Mercury 56 1
SK Group 7 1
KIA Motors 79 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Carl Zeiss 252 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 271 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2570 5
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 134 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1016 2
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 255 2
United States district court - Федеральные окружные суды США 36 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7002 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2218 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 289 1
Правительство РФ 2445 1
Президент США 130 1
Верховный суд Южной Кореи - Конституционный суд Республики Корея 1 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 1
Президент США - The White House - Белый дом - Административно-бюджетное управление Белого дома - Office of Management and Budget (OMB) 9 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 339 7
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1976 5
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 61 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 53 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 34 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 93 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 43 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1561 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 219 48
DDR - Double data rate 1764 42
NAND flash memory - Флеш-память 319 37
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 382 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2809 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1251 11
ARM64 - Архитектура процессора 1133 7
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 379 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2557 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8134 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 843 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 3
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 128 3
TSV - tab separated values - Значения, разделённые табуляцией - Текстовый формат для представления таблиц баз данных 15 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 8265 2
SRAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 52 2
SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 80 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 707 2
3D XPoint - 3D crosspoint - технология энергонезависимой памяти 13 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 833 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 583 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 89 2
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 91 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 166 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1350 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1803 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 223 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 462 2
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 2
HBM2E - High Bandwith Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 2 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 698 2
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 64 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 123 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 760 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 54 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 47 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 47 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 870 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2300 1
Nvidia GeForce GTX 2799 14
Apple iPod 1197 9
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 8
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 77 6
Microsoft Windows 10 9473 6
Google Android 10796 5
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 271 4
Huawei Honor - Серия смартфонов 356 4
Intel Core - Семейство процессоров 920 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3060 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1114 3
WhatsApp Messenger 658 3
Intel Optane Memory 83 3
3D NAND flash memory 94 3
Intel Alder Lake 22 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Linux OS 6509 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 484 2
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 571 2
Apple iPad 3266 2
Microsoft Windows XP 1911 2
HMC - Hybrid Memory Cube - гибридный куб оперативной памяти 5 2
Apple iPhone 4 700 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 2
Samsung Aquabolt 4 2
Flashbolt - Пакет инструментов для создания загрузочных USB-носителей 3 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 46 2
Intel x86 - архитектура процессора 1204 2
LG Display 100 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1168 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 217 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 2
Samsung Flarebolt 3 2
AMD Radeon R9 Fury, Nano 2 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 231 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 274 2
ACCESS PalmSource - Palm OS 340 1
AMD Radeon Pro VII - Серия видеокарт 3 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1848 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 325 5
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 35 3
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 3
Путин Владимир 2147 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 24 2
Носков Константин 204 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 708 2
Berman Steve - Берман Стив 5 2
Newman Mark - Ньюман Марк 3 2
Dell Michael - Делл Майкл 163 1
Offin Nick - Оффин Ник 1 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 13 1
Tan Hock - Тан Хок 6 1
Stice Craig - Стайс Крейг 2 1
Davis George - Дэвис Джордж 2 1
Samueli Henry - Самуэли Генри 6 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 5 1
Иванов Константин 24 1
Ping Guo - Пин Го 23 1
Березкин Григорий 28 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 1
Zhao George - Чжао Джордж 12 1
Беленький Александр 33 1
Steve Jobs - Стив Джобс 927 1
Зайцев Михаил 147 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Осеевский Михаил 241 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26086 74
Южная Корея - Республика 2698 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8918 35
Япония 6118 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9804 22
Россия - Российская федерация - РФ 75185 12
Европа 6166 11
США - Калифорния 2112 8
Южная Корея - Сеул 255 8
США - Орегон 145 7
Германия - Федеративная Республика 6272 6
Северная Америка 2209 6
Сингапур - Республика 1284 6
Китай - Тайвань 1233 6
США - Айдахо 40 5
Великобритания - Лондон 1507 5
Азия - Азиатский регион 2661 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7508 5
США - Нью-Йорк 2107 4
США - Техас - Хьюстон 94 3
Германия - Саксония - Дрезден 77 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1127 3
Индия - Республика 3287 3
Италия - Итальянская Республика 2279 3
Франция - Французская Республика 3720 3
Саудовская Аравия - Королевство 408 2
Америка 828 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1081 2
Аргентина - Аргентинская Республика 338 2
Европа Восточная 2624 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 800 2
Португалия - Португальская Республика 534 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1026 1
Малайзия 598 1
Япония - Токио 714 1
Китай - Чунцин 6 1
США - Калифорния - Беркли 64 1
Китай - Ляонин - Далянь 12 1
США - Коннектикут 99 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 50 1
Вторая мировая война 418 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1375 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3850 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 508 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 354 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 78 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3424 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 69 1
Thomson Reuters - Рейтер 5093 40
DigiTimes - Издание 1185 24
Bloomberg 861 14
DRAMeXchange 37 13
EE Times 127 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7729 4
Nikkei - Издание 149 4
Tom’s Hardware 94 4
Yonhap News Agency 29 3
The Register 1090 3
FT - Financial Times 756 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 870 2
GizmoChina 79 2
Forbes - Форбс 523 2
The Inquirer 354 2
The Washington Post 239 2
NE Asia Online 276 2
The Wall Street Journal 956 2
NYT - The New York Times 825 2
WCCFTech - Издание 33 2
CNET - Издание 1021 2
AppleInsider 375 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 1
VideoCardz 12 1
Newsweek 30 1
Neowin 41 1
Yahoo Finance 47 1
Android Headline 7 1
Android Authority 33 1
Tech Advisor 2 1
Коммерсантъ - Издательский дом 720 1
Ubergizmo 6 1
Fortune 140 1
Associated Press 1080 1
The Bell - Издание 34 1
Ars Technica 292 1
The Korea Herald 37 1
CoinMarKetCap 16 1
GSM Arena 54 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 419 1
Gartner 2907 21
IHS iSuppli 385 12
TrendForce 48 8
IC Insights 18 5
IDC - International Data Corporation 4119 4
Gartner Dataquest 150 4
IHS Markit 21 2
Omdia 15 2
Internet Stock Report 862 2
Mercury Research 59 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 94 1
Yankee Group 150 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 394 1
GfK - ГФК-Русь 147 1
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