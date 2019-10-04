Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ODF, ODT, XODT
OpenDocument Format
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открытый формат документов для офисных приложений
Публикаций - 175, упоминаний - 345
ODF, ODT, XODT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комиссаров Дмитрий 169 9
|Путин Владимир 2455 8
|Чеглаков Андрей 45 5
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 63 4
|Шершульский Владислав 22 4
|Кирсанов Алексей 24 4
|Рамендик Михаил 19 4
|Щеглов Петр 14 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 4
|Савюк Виктор 35 4
|Басов Алексей 114 3
|Макаров Станислав 116 3
|Смирнов Алексей 159 3
|Новодворский Алексей 103 3
|Медведев Дмитрий 1593 3
|Демидов Михаил 132 2
|Фенюшин Евгений 21 2
|Давидан Александр 15 2
|Бегтин Иван 49 2
|Тихвинский Никита 12 2
|Мельникова Анастасия 182 2
|Кривенко Виталий 19 2
|Кузьменко Павел 40 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 2
|Липич Григорий 65 2
|Perens Bruce - Перенс Брюс 11 2
|Храмцовская Наталья 45 2
|Алкснис Виктор 66 2
|Карагиоз Владимир 6 1
|Поносов Александр 69 1
|Полтев Сергей 16 1
|Коротков Андрей 82 1
|Гребнев Егор 41 1
|Церенов Церен 45 1
|Славин Борис 29 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Simmons Timothy - Симмонс Тимоти 1 1
|Корюкин Юрий 27 1
|Элькин Григорий 12 1
|Карпушин Николай 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 5
|Forrester Research 790 2
|Gartner 3208 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 1
|Fortune Global 500 269 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru