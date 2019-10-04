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ODF, ODT, XODT
OpenDocument Format
OASIS Open Document Format for Office Application
открытый формат документов для офисных приложений



04.10.2019 Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice
17.12.2014 Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice
13.03.2012 Еврокомиссия вновь поддержала ODF
20.06.2011 Правительство Венгрии переходит на ODF
02.06.2011 В России устранен еще один барьер на пути СПО: нацстандарт ODF вступил в действие
14.01.2011 Как новый ГОСТ изменит рынок СЭД
24.12.2010 Формат ODF стал в России национальным стандартом
17.03.2010 ODF: не все так быстро
06.03.2009 Microsoft подтверждает наличие поддержки ODF в новом пакете Office
10.11.2008 IBM переведет Lotus Symphony на OpenOffice 3.0
06.11.2008 IBM и Sun анонсировали создание ODF Toolkit Union
14.10.2008 Вышел новый OpenOffice.org - версия 3.0
21.07.2008 НАТО поддержала ODF
24.06.2008 Microsoft признала поражение в «битве форматов»
23.05.2008 ODF Alliance скептичен в отношении обещаний Microsoft
22.05.2008 День ИТ-победы: MS Office поддержит открытый формат документов
22.05.2008 Microsoft сделает ODF и PDF «родными» форматами Office 2007
14.05.2008 ODF стал нацстандартом ЮАР и Бразилии. На очереди Россия и Хорватия
08.04.2008 MS OOXML в качестве ISO-стандарта нарушает принципы об исключении двойных стандартов
28.11.2007 Государственные органы РФ перейдут на формат офисных файлов ODF
22.10.2007 Leopard будет поддерживать форматы ODF и MS Word 2007
05.09.2007 Open source не дал ISO признать стандарт Microsoft
31.08.2007 Россия: переход на открытые стандарты не состоялся
29.08.2007 Россия: правительство поддержит открытые стандарты
12.02.2007 Sun выпустил ODF-конвертер для MS Office 2003
02.02.2007 Вышла первая версия конвертера OpenXML Translator
24.01.2007 OpenOffice и Microsoft обновили ПО для работы с ODF и OpenXML
28.06.2006 Австралийские программисты научили MS Office сохранять документы в ODF
11.05.2006 Microsoft проиграла битву за офисный стандарт
20.04.2006 Альянс OpenDocument вырос в четыре раза
29.03.2006 Microsoft станет "пятой колонной" OpenDocument?
15.12.2005 Открытый офисный стандарт Microsoft увидит свет
07.12.2005 IBM поддержит OpenDocument
02.12.2005 IBM: Массачуссетс должен принять ODF
25.05.2005 Офисные документы подвели под единый стандарт

Публикаций - 175, упоминаний - 345

ODF, ODT, XODT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21338 91
IBM - International Business Machines Corp 8736 36
Google LLC 9600 21
Apple Inc 10237 17
Oracle - Sun Microsystems 2159 14
Новые облачные технологии (НОТ) 237 13
Micro Focus - Novell 844 11
Oracle Corporation 5834 10
Red Hat 1132 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7881 9
TDF - The Document Foundation 36 8
Abbyy 1082 7
Adobe Systems 1358 7
Intel Corporation 10850 7
ALMI partner - АЛМИ партнер 48 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 5
5343 5
Pingwin Software - Пингвин софтвер 67 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 4
Toshiba Corporation 2782 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 256 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1205 3
HP - Hewlett-Packard 3566 3
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 102 3
Hancom 12 3
Canonical 179 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 480 3
Zoho Corporation 15 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 257 3
SUSE 311 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3782 3
Meta - Facebook 4151 3
Docsvision - ДоксВижн 946 3
Promt - Промт 256 3
Крипто-ПРО 282 3
Dell EMC 4494 2
Salesforce.com 348 2
Corel Corporation 331 2
Amazon Inc - Amazon.com 2550 2
SEQ - SEC Consult Services 1327 2
Почта России ПАО 1808 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 2
УЭК - Универсальная электронная карта 556 2
Deutsche Bank - Дойчебанк 309 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 32 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 41 1
Свобода 101 1
Barclays Capital 23 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1789 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 111 1
Бином 18 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1633 1
Visa International 1665 1
Аэрофлот 619 1
НСПК - Национальная система платежных карт 273 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4932 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 93 1
BP - British Petroleum 107 1
Boeing 931 1
Магнит - Сеть магазинов 311 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 106 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 738 1
Walmart - Wal-Mart Stores 357 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 133 1
Царицын капитал 22 1
АвтоВАЗ 161 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 37 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 234 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7480 18
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 240 15
Правительство РФ 4171 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3982 7
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 205 6
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 165 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2064 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1217 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2068 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2052 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1278 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1776 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2377 3
Президент Российской Федерации 2232 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2463 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 451 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2046 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 169 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 621 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1217 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 58 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 307 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 480 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 478 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 112 1
Управление делами президента Российской Федерации 50 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 35 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 600 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 121 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 45 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 63 1
МВД Франции - Министерство внутренних дел Франции 4 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 295 1
Роснано 625 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2854 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 155 6
ASF - Apache Software Foundation 80 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 72 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 2
OIN - Open Invention Network 22 1
Linux Foundation 163 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 1
Руссофт - Russoft 347 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 9 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
Eclipse Foundation 24 1
Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1135 27
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1101 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1029 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12431 13
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 142 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 19058 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 3269 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3154 9
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 269 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2009 7
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 433 7
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 254 7
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 329 7
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 29 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 249 4
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 453 4
EPUB - Electronic Publication 111 4
xods - формат файла 5 4
ARM64 - Архитектура процессора 1216 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6060 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 961 3
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 122 3
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 40 3
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 202 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4518 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 685 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 756 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1702 3
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 51 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1069 3
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 21 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 128 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1629 2
DDR - Double data rate 2078 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 104 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8960 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3080 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3568 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 334 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2031 2
Microsoft Office 3062 81
Apache OpenOffice 441 73
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1476 50
Linux OS 7324 47
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 74 42
Microsoft Windows 10 10344 40
Microsoft Office Word 570 37
Microsoft Office Excel 725 24
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 156 20
Новые облачные технологии - МойОфис 331 19
Microsoft Office 2007 166 18
Google Android 11613 17
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 228 17
Microsoft Office PowerPoint 614 17
Apple iOS 6261 15
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Symphony 37 14
Apple macOS X - Rhapsody 1436 12
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 350 10
Apache OpenOffice Impress 21 10
StarDivision - StarOffice 97 9
Apache OpenOffice Writer 33 9
Apple macOS 1260 9
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 31 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 914 8
Apache OpenOffice Draw 14 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu 600 8
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 20 8
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 33 7
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 16 7
Microsoft Windows 7 1760 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1492 7
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1683 7
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 48 7
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 43 7
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 228 6
Microsoft Windows 1508 6
Microsoft Windows XP 2359 6
Java - Язык программирования 2448 6
Microsoft Outlook 1210 6
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 188 5
Комиссаров Дмитрий 169 9
Путин Владимир 2455 8
Чеглаков Андрей 45 5
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 63 4
Шершульский Владислав 22 4
Кирсанов Алексей 24 4
Рамендик Михаил 19 4
Щеглов Петр 14 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 4
Савюк Виктор 35 4
Басов Алексей 114 3
Макаров Станислав 116 3
Смирнов Алексей 159 3
Новодворский Алексей 103 3
Медведев Дмитрий 1593 3
Демидов Михаил 132 2
Фенюшин Евгений 21 2
Давидан Александр 15 2
Бегтин Иван 49 2
Тихвинский Никита 12 2
Мельникова Анастасия 182 2
Кривенко Виталий 19 2
Кузьменко Павел 40 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 2
Липич Григорий 65 2
Perens Bruce - Перенс Брюс 11 2
Храмцовская Наталья 45 2
Алкснис Виктор 66 2
Карагиоз Владимир 6 1
Поносов Александр 69 1
Полтев Сергей 16 1
Коротков Андрей 82 1
Гребнев Егор 41 1
Церенов Церен 45 1
Славин Борис 29 1
Хлуденев Александр 10 1
Simmons Timothy - Симмонс Тимоти 1 1
Корюкин Юрий 27 1
Элькин Григорий 12 1
Карпушин Николай 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 91426 53
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11822 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36195 15
Германия - Федеративная Республика 7880 14
Бразилия - Федеративная Республика 1903 12
США - Массачусетс 450 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11455 9
Европа 7870 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10028 9
Индия - Республика 4113 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28794 8
Дания - Королевство 884 8
Франция - Французская Республика 5029 8
Испания - Королевство 2585 7
ЮАР - Южно-Африканская Республика 412 7
Венесуэла - Боливарианская Республика 259 7
Южная Корея - Республика 3449 6
Беларусь - Белоруссия 3244 5
Швеция - Королевство 1879 5
Бельгия - Королевство 849 5
Нидерланды 2036 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2023 4
Австралия - Австралийский Союз 2663 4
Африка - Африканский регион 2686 4
Италия - Итальянская Республика 2932 4
Германия - Бавария - Мюнхен 398 4
Норвегия - Королевство 1051 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11715 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 3
Америка Латинская 1384 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 602 3
Малайзия 740 3
Эквадор - Республика 83 3
Камерун - Республика 31 3
Казахстан - Республика 4175 2
Россия - ЦФО - Тульская область 941 2
Азия - Азиатский регион 3236 2
Япония 8102 2
Армения - Республика 1050 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1732 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1287 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5093 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3672 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2771 5
Русский язык 2736 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5157 3
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 57 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 387 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 217 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 441 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 198 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 58 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 838 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 1
Английский язык 460 1
Экономический эффект 386 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 15 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 94 1
Информационное общество - Государственная программа 843 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 52 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 619 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 1
Ctrl 50 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 304 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1304 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1530 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 57 1
Образование в России 987 1
Associated Press 1966 2
Ars Technica 356 2
CNews - ZOOM.CNews 1380 1
PCPro 51 1
РС Рro 87 1
InterNetNews - InternetNews.com 198 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 25 1
TechRadar 72 1
Fortune 153 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 1
КиноПоиск - портал о кино 126 1
CNET - Издание 1557 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 341 1
Thomson Reuters - Рейтер 5694 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10345 1
Wikipedia - Википедия 403 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 5
Forrester Research 790 2
Gartner 3208 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 1
Fortune Global 500 269 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 214 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 104 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1085 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 76 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1423 2
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 20 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
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