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ODF
OpenDocument Format
OASIS Open Document Format for Office Application
открытый формат документов для офисных приложений


08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 1
22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 1
15.09.2021 ASBIS будет предустанавливать «МойОфис» на ПК выпускаемые под собственными торговыми марками 1
01.09.2021 Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 3
23.06.2021 Полнофункциональный онлайн-офис: миссия выполнима? 3
01.04.2021 «Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех 1
18.02.2021 «Росатом» приобрел 20 тыс. лицензий ПО «Мой офис» 1
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 5
07.07.2020 Офисный пакет LibreOffice разделится на бесплатную и коммерческую версии 2
07.07.2020 «Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций 1
05.03.2020 Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей 1
04.10.2019 Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice 1
05.08.2019 Компонент LibreOffice для обучения программированию умеет захватывать ПК. Исправить проблему пока не выходит 1
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 1
18.04.2018 Партнерство с «М.Видео» позволило Hancom занять 10% российского рынка офисных программ 1
10.05.2017 «М.Видео» стала партнером Hancom по продажам ПО для дома и офиса 1
14.04.2016 Обзор смартфона Microsoft Lumia 950 Dual SIM и док-станции Display Dock 2
22.03.2016 Экс-еврокомиссар и адепт открытого ПО войдет в совет директоров Salesforce 2
11.02.2016 Обновленный LibreOffice подружился с форматами Microsoft и Apple и получил улучшенный интерфейс 2
19.06.2015 Историческое событие: Офисный пакет LibreOffice появился в магазине Apple 1
26.03.2015 LibreOffice анонсировал онлайн-версию с открытым исходным кодом 2
05.03.2015 В России создается «убийца» Microsoft Office и Google Docs 1
17.12.2014 Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice 6
12.02.2014 Правительство Британии обдумывает отказ от MS Office в пользу СПО 1
22.11.2013 Культовый редактор Emacs прогнулся под изменчивый мир 1
07.10.2013 Directum выпустил «Веб-расширение для SkyDrive» 1
02.10.2013 Ubuntu сэкономила французским военным 40% ИТ-бюджета 1
25.09.2013 ИТ-отдел Европарламента разрешил спор об открытых форматах 2
07.02.2013 Миграция на СПО и обратно: что принес 2012 г.? 4
21.11.2012 Попытка миграции на OpenOffice в Германии признана неудачной 2
17.11.2012 Немецкий город решил отказаться от OpenOffice в пользу MS Office 1
23.07.2012 Открытое ПО набирает обороты в Италии 1
29.06.2012 Microsoft Office 365 исполнился год 1
25.05.2012 Польша выступает за технологическую нейтральность 1
24.05.2012 IBM Lotus Symphony начал слияние с OpenOffice 2
13.03.2012 Еврокомиссия вновь поддержала ODF 2
25.01.2012 Гиганты ИТ-рынка обсуждают стандарты интероперабельности «облаков» 2
15.12.2011 Свободное ПО поднимает голову в России 1
30.08.2011 В судах России начнут принимать электронные письма как вещдоки 1

Публикаций - 96, упоминаний - 200

ODF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Google LLC 7154 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 3
Oracle Sun Microsystems 391 2
SEC Consult Services 930 2
TDF - The Document Foundation 26 2
Oracle Corporation 3350 2
Hancom 12 1
АйТи 752 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
SAP SE 3215 1
IBM 3544 1
Promt - Промт 100 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Сервис Плюс 97 1
РТ-Инвест 37 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
ГЛОНАСС АО 82 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
Telegram Group 702 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Cisco Talos 29 1
Red Hat 666 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
АвтоВАЗ 119 1
Царицын капитал 22 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 11
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 3
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 2
Flash 475 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Microsoft Windows приложения 105 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил 4 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 120 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
Microsoft Office 2007 98 14
Microsoft Windows 10 6645 7
Microsoft Office 1942 7
Microsoft Excel 436 7
Google Android 10751 6
Linux OS 4260 6
Apple iOS 5742 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Apache OpenOffice 264 4
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Microsoft PowerPoint 400 3
Microsoft Windows 853 3
Java - Язык программирования 1177 3
Apple macOS 926 3
Microsoft Store 229 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Windows 7 1662 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 2
Apple macOS X 901 2
AlterOffice 16 2
Microsoft Office Online 25 2
Microsoft Word 348 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple macOS Snow Leopard 54 1
Apple iPhone 13 17 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Tango 23 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Apple iPad 3263 1
Alfresco 114 1
Promt Агент 7 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Apache OpenOffice Draw 10 1
Symbian OS 776 1
Apache OpenOffice Writer 20 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Мельникова Анастасия 166 2
Гуцериев Михаил 107 1
Суханов Дмитрий 12 1
Шаблыков Никита 27 1
Тихвинский Никита 11 1
Соколов Алексей 121 1
Ротенберг Игорь 35 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Шипелов Андрей 21 1
Скворцов Сергей 8 1
Замков Антон 7 1
Путин Владимир 1826 1
Басов Алексей 79 1
Simmons Timothy - Симмонс Тимоти 1 1
Храмцовская Наталья 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 16
Германия - Федеративная Республика 3643 9
Европа 3759 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 6
Франция - Французская Республика 2126 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Индия - Республика 2173 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Япония 2788 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Европа Западная 614 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
Ctrl 40 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Русский язык 983 1
Wikipedia - Википедия 277 1
CNews Analytics 1990 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762908, в очереди разбора - 666596.
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