Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ODF
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 200
ODF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
|Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
|Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
|АвтоВАЗ 119 1
|Царицын капитал 22 1
|Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
|Мельникова Анастасия 166 2
|Гуцериев Михаил 107 1
|Суханов Дмитрий 12 1
|Шаблыков Никита 27 1
|Тихвинский Никита 11 1
|Соколов Алексей 121 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Шипелов Андрей 21 1
|Скворцов Сергей 8 1
|Замков Антон 7 1
|Путин Владимир 1826 1
|Басов Алексей 79 1
|Simmons Timothy - Симмонс Тимоти 1 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|CNews Analytics 1990 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762908, в очереди разбора - 666596.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762908, в очереди разбора - 666596.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru